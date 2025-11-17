《看看你有多愛我》霸榜冠軍！楊謹華自爆叛逆黑歷史：聯考前溜去西門町玩到爽。圖片來源：Hami Video提供

Hami Video 近期最火的台劇《看看你有多愛我》交出亮眼成績，自全網獨家首播後一路狂飆、連續兩週穩坐全館排行榜冠軍，昨（16）日更迎來劇迷敲碗已久的大結局。對於作品人氣持續高燒，主演楊謹華開心表示：「很開心這類型的題材觀眾會喜歡，也希望大家期待怡安怎麼化解跟女兒的問題，以及她面對自己內心關卡的那一刻。」

《看看你有多愛我》楊謹華在劇中擁有一對可愛的雙胞胎女兒。圖片來源：Hami Video提供

戲裡，楊謹華飾演的「網紅媽媽」陳怡安因誤以為女兒只是避風頭、住到民宿，結果卻真的失蹤，瞬間掉入情緒深淵；戲外她透露自己小時候是「黏人系小孩」，被大人「跑出去玩」的反向分離術騙過無數次，笑說：「長輩哄睡後偷偷溜出去，大家都以為小孩不知道，其實我們都知道。」

《看看你有多愛我》楊謹華（中）在劇中的女兒林思廷（左）、詹子萱有截然不同的個性。圖片來源：Hami Video提供

沒想到影后成長後反而更會「反操作」。她自爆青春期也有叛逆瞬間，「趁父母睡著偷偷跑出去玩」只是基本款，甚至曾在聯考前騙父母要去圖書館念書，結果一早衝到西門町溜冰場門口等開門，完全是青春劇女主角般的反骨行徑，讓粉絲直呼：「原來影后也這麼真實！」

《看看你有多愛我》楊謹華在劇中驚覺發現大女兒真的失蹤。圖片來源：Hami Video提供

談到如果未來現實生活中有女兒，希望孩子是哪一型？是劇中勇於表達的姊姊凱希，還是把情緒藏心裡的妹妹莉莉？楊謹華毫不猶豫選擇「敢吵敢講型」，她說：「只要願意說出口，大家就有討論空間，也才能知道彼此真正的想法。」