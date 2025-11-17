韓國無性別彩妝品牌 Laka 首次登台！禾雁凱 Kai、彫秦、F.F.O 鈞嘉現身快閃店　自曝妝容撇步、BL 劇宣傳計畫一次說

文／克拉大

韓國第一個無性別彩妝品牌 Laka 14 日正式進駐台北信義新光三越 A11 一樓，推出台灣首家期間限定快閃店，以品牌核心精神「Every Shade, Every Story」打頭陣，將「美無界限」的理念帶進台灣市場。開幕首日更邀請新生代男團 ARKis 成員禾雁凱 Kai、彫秦 與 F.F.O 鈞嘉 擔任品牌好友，三人以自在又自然的妝容展現無性別彩妝魅力，引爆現場人氣。

左起新生代超人氣男團 ARKis 成員彫秦、禾雁凱 Kai、韓國代表以及 F.F.O 鈞嘉出席擔任一日店長。（圖／Laka提供）

人氣偶像同台亮相 分享首次接觸彩妝的心情

首次以「品牌好友」身分站台的ARKis彫秦開心表示，這是他第一次正式接觸彩妝品牌：「因為平常我都是用髮廊的產品，這次能來 Laka 擔任品牌好友真的很榮幸，也像是我化妝旅程的開端。我之後也希望能幫團員化妝！」

ARKis 彫秦本身就是Laka彩妝愛用者，本次受邀出席快閃活動覺得非常開心。（圖／Laka提供）

F.F.O 鈞嘉分享自己的妝容習慣，認為保濕是所有妝容的基礎：「一定要先保濕、妝前乳，再上底妝。我最在意的是腮紅，會讓氣色變得很好，我常用 Laka 的腮紅，看起來自然、有水光感。」

口紅。（圖／Laka提供）" src="https://www.premiermedia.com.tw/wp-content/uploads/2025/11/RDM0068-1024x683.jpg"> F.F.O 鈞嘉自曝本身是念美容科，平常就很重視妝容，特別是腮紅和口紅。（圖／Laka提供）

禾雁凱Kai則笑說，對他來說「口紅＝氣血」：「我覺得口紅會直接影響精神狀態，看起來氣色好，別人也會覺得你很健康，所以口紅對我超重要！」

ARKis 禾雁凱 Kai 是團內的化妝擔當，親授自己的妝容秘訣。（圖／Laka提供）

開聊合作 BL 劇 首次三人合體亮相活動

三人近期合演 BL 劇《轉過頭幫你擦眼淚》話題十足，被問到宣傳計畫，他們透露：「主要的宣傳會放在明年。今天算是我們三人第一次正式合體出席活動，能在 Laka 的開幕跟大家見面非常開心！」

左起 ARKis 成員彫秦、F.F.O 鈞嘉和禾雁凱 Kai。（圖／Laka提供）

粉絲敲碗！ARKis破五百萬將挑戰「迪士尼公主裝」

談到粉絲期待的MV〈NO KISS NO FAITH〉破五百萬觀看獎勵，他們笑說團內已有共識：「我們想挑戰各自選一套迪士尼公主裝！目前還在討論，但「伍七」選的角色很有看點，是《史瑞克》的費歐娜！」他已經準備好要把全身塗成綠色，彫秦則是喜歡勇氣傳說梅莉達公主（Merida），請粉絲多多支持和期待。

Laka 快閃店亮點：新品搶先曝光、限定禮遇吸客氣勢滿滿

本次台灣快閃店除了帶來多款人氣商品，更首度公開多款未上市新品，包括：

裸霧光氣墊粉餅 （品牌首款亮色底妝）

（品牌首款亮色底妝） Fruity Glam Tint 果然持久水光唇釉 （推出台灣限定新色 #131 Creamcha、#136 Oolong）

（推出台灣限定新色 #131 Creamcha、#136 Oolong） Maxi Glayer Tint 閃閃玻光豐唇釉

Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜（全色號登場）

Laka Devil Lip 黑色唇膏系列

開幕當天，Laka 韓國總部代表更驚喜拿出「尚未在台上市的神秘新品」讓三位偶像搶先體驗，引起粉絲騷動。

■ 快閃限定活動一次看：

・限定贈禮：購買限定色水光唇釉送「奶茶鑰匙鏈吊飾」

・滿額禮：滿 999、1,599 各享不同禮遇

・打卡活動：完成指定步驟即可兌換精美小禮

・Surprise Box 盲盒：內含唇釉、腮紅、打亮、眼影等人氣品項與吊飾

Laka 快閃店資訊