「普發一萬 ATM 領現攻略」11/17 起怎麼領？指定機構、操作步驟、4狀況領不到錢

2025-11-17 09:46
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

全民普發現金 1 萬元的「ATM領現」已於 2025 年 11 月 17 日零時正式開跑，只要你符合領取資格，手邊有提款卡、身分證（或居留證）號碼、健保卡號，就可以到全台貼有「普發現金 1 萬元」識別貼紙的指定 ATM，直接把 10 張千元鈔領回家，跨行也不收任何手續費。以下整理完整攻略，從「要帶什麼」到「代領小孩怎麼領」、「ATM沒吐鈔怎麼辦」，全部一次講清楚。

可以用 ATM 領普發一萬的時間與對象

領取期間

自 2025 年 11 月 17 日 0 時起，一路開放到 2026 年 4 月 30 日止，整整超過 5 個月，時間非常充裕，沒有「搶不到」的問題，但逾期就無法再領。

領取對象

符合這次普發現金 1 萬元資格的國人與符合規定的居留證持有人，都可以選擇 ATM 領現這個管道。

出門前先準備好這 3 樣資料

不管本人領或幫小孩代領，核心都是三件事：提款卡＋身分證（或居留證）號碼＋健保卡號。

本人領取要準備

（1）本人任一金融機構（含郵局）的提款卡

（2）本人身分證統一編號或居留證統一證號

（3）本人健保卡號（健保卡正面左下角 12 位數字）

幫未滿 13 歲小孩代領要準備

（1）父母或監護人任一金融機構（含郵局）提款卡

（2）代領人（父母／監護人）身分證統一編號

（3）被代領的孩童健保卡號

提醒：

– 這次「代領」只開放給未滿 13 歲的孩童，且不適用居留證持有人，不能幫父母或其他親友代領。

– 13 歲以上如果沒有提款卡，就不能用 ATM，須改用其他管道（例如登記入帳或郵局臨櫃領現）。

哪 16 家金融機構的 ATM 可以領？怎麼認？

可以領普發一萬的，一定是「指定金融機構」＋「貼有識別貼紙」的 ATM。你會看到機台上貼有「普發現金 1 萬元」、「全民＋1 政府相挺」等識別貼紙，就是可以操作的機台。

參與的金融機構共有 16 家銀行加上郵局：

1.台灣銀行

2.台灣土地銀行

3.合作金庫商業銀行

4.第一商業銀行

5.華南商業銀行

6.彰化商業銀行

7.兆豐國際商業銀行

8.台灣中小企業銀行

9.國泰世華商業銀行

10.台新國際商業銀行

11.中國信託商業銀行

12.玉山商業銀行

13.元大商業銀行

14.永豐商業銀行

15.台北富邦商業銀行（本輪新增）

16.中華郵政公司

實際設置點除了各分行，也延伸到超商、量販與交通節點，例如：

1.7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富

2.全聯、家樂福、楓康、特力屋

3.台北捷運、高鐵站、好市多

4.各郵局與部分學校、機關內郵局

全台貼有識別貼紙的 ATM 超過 2 萬台、覆蓋率逾 8 成，大多數人走到附近超商或賣場就能找到可領的機台。

本⼈領取流程：4 步驟就把 1 萬帶走

到現場看到貼有「普發現金」識別貼紙的指定 ATM，照著畫面操作即可，一般情況下 3 分鐘內可以完成。

第一步：插卡＋選專案

插入本人提款卡，輸入提款卡密碼後，在畫面上找到並按下「全民＋1 政府相挺」或類似字樣的專案按鍵。

第二步：同意個資說明

系統會跳出個資蒐集告知與同意書，確認內容後按下「同意」繼續。

第三步：輸入基本資料

依照 ATM 畫面指示依序輸入：

1.本人身分證統一編號或居留證統一證號

2.本人健保卡卡號（12 位數字）

3.確認無誤後送出。

第四步：確認成功、領現金

畫面顯示交易成功，稍待片刻，就會吐出 10 張 1,000 元鈔票，這次交易不收任何手續費，跨行也一樣免費。

未滿 13 歲小孩代領規則與實際操作

只有未滿 13 歲孩童可以由父母或監護人代領，並且依年齡區間有不同規則：

1.未滿 7 歲（107/11/6 含之後出生）

– 一律須由父母或監護人持自己的提款卡代領。

2.7 歲～未滿 13 歲（101/11/6 含～107/11/5 出生）

– 可以由父母或監護人持自己的提款卡代領，

– 或者孩童本人持自己的提款卡親自領取。

3.13 歲以上（101/11/5 含之前出生）

– 必須由本人持自己的提款卡領取，不能由他人代領。

– 若沒有提款卡，不能用 ATM，需要改用其他領取方式。

實際代領操作流程：

1.代領人插入自己的提款卡，輸入提款卡密碼。

2.在畫面選擇「全民＋1 政府相挺」。

3.依指示輸入代領人的身分證統一編號。

4.再輸入被代領孩童的健保卡號。

5.確認資料無誤送出，交易成功後，領到 1 萬元現金。

4種狀況會領不到錢：領取失敗原因一次看

金管會點出 4 大常見「領取失敗」情境，ATM 若出現拒絕、錯誤訊息，多半跟這幾點有關：

1.使用非指定銀行 ATM

– 到了沒有貼「普發現金」識別貼紙、非那 16 家金融機構設置的 ATM，自然無法操作領取。

2.金融卡帳戶資訊與身分證號不一致

– 例如使用配偶、父母的提款卡，卻輸入自己的身分證字號，系統比對不上就會失敗。

– 原則上「提款卡帳戶持有人」的身分證／居留證號要和當次輸入的身分證號一致；幫未滿 13 歲代領時，則是以代領人資料搭配孩童健保卡號。

3.帳戶是「已結清」、「警示」或「管制」帳戶

– 已結清帳戶：帳戶已關掉，就不能用這張卡領普發現金，需換另一張有效帳戶提款卡操作。

– 警示或衍生管制帳戶：可能跟司法、詐騙等管制有關，這類帳戶無法透過 ATM 領普發，需改採郵局臨櫃等方式。

4.ATM 故障或離線

– 機台顯示「暫停服務」、「維修中」或突然中斷、離線，都會導致交易失敗。

– 這是機台端問題，跟你資料對不對無關，換一台正常的指定 ATM 再試即可。

如遇第 2～3 種帳戶問題，建議儘速聯絡發卡銀行或撥打 1988 專線查明狀況，再決定是否改用其他領取方式。

ATM 沒吐鈔、畫面卡住怎麼辦？

如果你已經完成操作，但遇到以下情況：

1.ATM 顯示交易進行中後突然跳出錯誤

2.機台畫面顯示暫停服務

3.聽得到點鈔聲但沒有吐鈔

4.心裡很怕「有扣到、卻沒拿到錢」

可以立刻這樣處理：

1.先不要急著離開機台，直接使用 ATM 旁邊標示的客服電話照指示撥打，說明時間、地點與狀況，請銀行協助查詢。

2.或改撥該金融機構的 24 小時客服專線，提供帳號末五碼、交易時間等資料，請對方確認這筆交易是否成功。

3.若確認剛才交易沒成功，之後可以到同一家或鄰近其他指定 ATM 再試一次。

財政部和金管會都強調：只要是 ATM 故障或未吐鈔，銀行端會依系統紀錄處理，不會讓你平白少領。

偏遠地區 ATM 受災怎麼辦？以花蓮光復為例

本次支援普發現金的 ATM 中，少數位在風災受損地區的機台無法提供服務，例如花蓮縣光復鄉共有 12 台支援 ATM，其中 4 台因風災毀損無法運作（包含花蓮光復郵局、全聯光復中山門市、全家光復車站店等）。

對於這類狀況，官方提出替代方案：

1.改到鄰近仍正常運作的 8 台 ATM 領現（例如光復富田郵局、台糖觀光糖廠、附近超商與超市機台等）。

2.或者乾脆改用線上登記入帳方式。

3.也可以直接到花蓮光復富田郵局臨櫃領現。

簡單說：真的遇到當地機台都掛掉的情況，仍有「鄰近 ATM、線上登記、郵局臨櫃」三條路可選，不會因此領不到。

其他常見 QA：手續費、沒提款卡怎麼辦？

1.跨行領取要不要收手續費？

不用。財政部已明白表示，不管你用哪一家金融機構的提款卡，到哪一家指定 ATM 領普發一萬，全部免收手續費，跨行也一樣。

2.我 13 歲以上但沒有提款卡，可以請家人幫我代領嗎？

不行。13 歲以上必須本人持自己的提款卡領，沒有提款卡就不能用 ATM，請改用登記入帳或郵局臨櫃等其他方式。

3.ATM 顯示「卡片帳戶為問題帳戶」？

若是「已結清帳戶」：請換另一張仍在使用的提款卡，再到指定 ATM 操作。

若是「警示帳戶」或「管制帳戶」：需改以郵局領現等其他方式，並建議與銀行、1988 專線確認帳戶狀態。

4.領取期限到了沒去領會怎樣？

普發現金 ATM 領取期限到 2026 年 4 月 30 日止，逾期未領就視同放棄，之後就無法再補領。

防詐騙必看：政府不會叫你操作 ATM 轉帳

這波普發一萬時間拉得很長，詐騙一定會趁機混水摸魚。官方一再強調：

1.政府或銀行不會主動打電話、傳簡訊或透過通訊軟體，叫你「操作 ATM、輸入帳號密碼、轉帳」來領普發現金。

2.普發現金領取方式都在官方網站、銀行系統中，絕不會要你點陌生連結或輸入網銀密碼。

3.若收到可疑簡訊、電話或連結，請立刻撥 165 反詐騙專線或 1988 客服專線查證。

2025-10-22 17:42
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025-11-11 09:11
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12日）清晨觸陸，對南部及東部地區構成明顯威脅。氣象專家賈新興指出，本次颱風路徑略往南修正，雲林、嘉義縣市、台南、高雄等9縣市最有可能放颱風假，其中台南、高雄將是最可能登陸區域，今晚起風雨將達顛峰。

根據氣象署最新觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約380公里，以每小時11公里速度往北北東前進。暴風圈正逐步進入台灣南方近海，對高雄、屏東恆春半島構成直接威脅。

氣象署預報，今日東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島皆有大雨或豪雨機率，尤其東半部與大台北山區恐有局部豪雨。明日受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，中南部及東部雨勢明顯，北部氣溫轉涼，各地早晚偏冷。

颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

賈新興分析，鳳凰颱風北轉角度因副熱帶高壓減弱而縮小，暴風圈半徑將約190至220公里，週三清晨可能接觸南台灣陸地。由於台灣海峽海溫較低，加上東北季風影響，颱風垂直發展受限，強度預估於週三減弱為輕度颱風，在嘉義、台南交界一帶登陸機率高。

雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署
雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署

中央氣象署上午7時公布的最新風雨預測指出，全台有14縣市達停班停課標準。其中，宜蘭、花蓮、台東山區累積雨量可能達200至400毫米；彰化、雲林沿海平均風力達8級、陣風上看11級；澎湖也出現同級強風。氣象署提醒，今晚至明晨將是颱風影響最劇烈時段，沿海地區須嚴防長浪與強風。

風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署
風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當氣象預報顯示暴風半徑4小時內可能經過某地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測超過平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已致災或有致災之虞時，即符合停班停課標準。實際是否放假，仍需依各縣市政府公告為準。

目前鳳凰颱風仍持續北上，氣象署呼籲民眾今晚起應嚴防強風豪雨，避免前往山區及海邊活動，並隨時關注各地政府最新停班停課資訊，提前做好防颱準備。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

立冬轉運來了！「4生肖」祿存星加持　財運翻紅、事業穩步高

立冬轉運來了！「4生肖」祿存星加持　財運翻紅、事業穩步高

2025-11-03 15:46
張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10
張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10

11月7日迎來節氣立冬」，代表秋天正式結束、冬天開啟，也象徵運勢能量開始轉動。紫微斗數專家姚本軍指出，立冬後「祿存星」發威，對生肖豬、羊、馬、雞帶來好消息。祿存星象徵「穩定與收穫」，意味著過去的努力將逐漸開花結果，不論是升遷、加薪還是貴人相助，這4個生肖在立冬後迎來轉運時機，只要持續踏實耕耘，就能穩穩接住好運與財氣。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖豬

紫微斗數中祿存星在2025年立冬開始對於生肖豬產生影響，對豬者而言，這是一段「運勢回升」的時期。豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。在此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償給他們。

事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在組織中獲得更穩定的角色。更重要的是，祿存讓豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。

立冬之後，若豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖羊

祿存星在2025年立冬開始對於生肖羊，那種「踏實換成果」的能量更加明顯。羊者本身帶著柔韌之心，雖然溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。

升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是那些長期在同一領域深耕的羊者，更能感受到職涯的地位提升。

祿存也象徵財務穩定，因此羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。這段時間越是在自己的專業裡深挖，越能受惠；越是展現可靠的特質，就越容易被提拔與信任。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖馬

祿存星在2025年立冬開始對於生肖馬，它帶來的是一種「貴人從人而來」的運勢。馬者熱情、行動力強，人際網絡本就活絡，此時受祿存影響，這種人脈力量更能轉化為具體機會。

朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存也讓馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，而懂得集眾之力成事。

立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。這是一段「越願意分享，就越能得到支持」的好時機。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖雞

祿存星在2025年立冬開始對於生肖雞，它帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。

當雞者不再急於證明自己，而是以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

同時需要強調的是「先調整能量，再迎接機會」，而雞者只要心安定，財與事業就會逐步到位。

18+