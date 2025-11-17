「普發一萬 ATM 領現攻略」11/17 起怎麼領？指定機構、操作步驟、4狀況領不到錢

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

全民普發現金 1 萬元的「ATM領現」已於 2025 年 11 月 17 日零時正式開跑，只要你符合領取資格，手邊有提款卡、身分證（或居留證）號碼、健保卡號，就可以到全台貼有「普發現金 1 萬元」識別貼紙的指定 ATM，直接把 10 張千元鈔領回家，跨行也不收任何手續費。以下整理完整攻略，從「要帶什麼」到「代領小孩怎麼領」、「ATM沒吐鈔怎麼辦」，全部一次講清楚。

可以用 ATM 領普發一萬的時間與對象

領取期間

自 2025 年 11 月 17 日 0 時起，一路開放到 2026 年 4 月 30 日止，整整超過 5 個月，時間非常充裕，沒有「搶不到」的問題，但逾期就無法再領。

領取對象

符合這次普發現金 1 萬元資格的國人與符合規定的居留證持有人，都可以選擇 ATM 領現這個管道。

出門前先準備好這 3 樣資料

不管本人領或幫小孩代領，核心都是三件事：提款卡＋身分證（或居留證）號碼＋健保卡號。

本人領取要準備

（1）本人任一金融機構（含郵局）的提款卡

（2）本人身分證統一編號或居留證統一證號

（3）本人健保卡號（健保卡正面左下角 12 位數字）

幫未滿 13 歲小孩代領要準備

（1）父母或監護人任一金融機構（含郵局）提款卡

（2）代領人（父母／監護人）身分證統一編號

（3）被代領的孩童健保卡號

提醒：

– 這次「代領」只開放給未滿 13 歲的孩童，且不適用居留證持有人，不能幫父母或其他親友代領。

– 13 歲以上如果沒有提款卡，就不能用 ATM，須改用其他管道（例如登記入帳或郵局臨櫃領現）。

哪 16 家金融機構的 ATM 可以領？怎麼認？

可以領普發一萬的，一定是「指定金融機構」＋「貼有識別貼紙」的 ATM。你會看到機台上貼有「普發現金 1 萬元」、「全民＋1 政府相挺」等識別貼紙，就是可以操作的機台。

參與的金融機構共有 16 家銀行加上郵局：

1.台灣銀行

2.台灣土地銀行

3.合作金庫商業銀行

4.第一商業銀行

5.華南商業銀行

6.彰化商業銀行

7.兆豐國際商業銀行

8.台灣中小企業銀行

9.國泰世華商業銀行

10.台新國際商業銀行

11.中國信託商業銀行

12.玉山商業銀行

13.元大商業銀行

14.永豐商業銀行

15.台北富邦商業銀行（本輪新增）

16.中華郵政公司

實際設置點除了各分行，也延伸到超商、量販與交通節點，例如：

1.7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富

2.全聯、家樂福、楓康、特力屋

3.台北捷運、高鐵站、好市多

4.各郵局與部分學校、機關內郵局

全台貼有識別貼紙的 ATM 超過 2 萬台、覆蓋率逾 8 成，大多數人走到附近超商或賣場就能找到可領的機台。

本⼈領取流程：4 步驟就把 1 萬帶走

到現場看到貼有「普發現金」識別貼紙的指定 ATM，照著畫面操作即可，一般情況下 3 分鐘內可以完成。

第一步：插卡＋選專案

插入本人提款卡，輸入提款卡密碼後，在畫面上找到並按下「全民＋1 政府相挺」或類似字樣的專案按鍵。

第二步：同意個資說明

系統會跳出個資蒐集告知與同意書，確認內容後按下「同意」繼續。

第三步：輸入基本資料

依照 ATM 畫面指示依序輸入：

1.本人身分證統一編號或居留證統一證號

2.本人健保卡卡號（12 位數字）

3.確認無誤後送出。

第四步：確認成功、領現金

畫面顯示交易成功，稍待片刻，就會吐出 10 張 1,000 元鈔票，這次交易不收任何手續費，跨行也一樣免費。

未滿 13 歲小孩代領規則與實際操作

只有未滿 13 歲孩童可以由父母或監護人代領，並且依年齡區間有不同規則：

1.未滿 7 歲（107/11/6 含之後出生）

– 一律須由父母或監護人持自己的提款卡代領。

2.7 歲～未滿 13 歲（101/11/6 含～107/11/5 出生）

– 可以由父母或監護人持自己的提款卡代領，

– 或者孩童本人持自己的提款卡親自領取。

3.13 歲以上（101/11/5 含之前出生）

– 必須由本人持自己的提款卡領取，不能由他人代領。

– 若沒有提款卡，不能用 ATM，需要改用其他領取方式。

實際代領操作流程：

1.代領人插入自己的提款卡，輸入提款卡密碼。

2.在畫面選擇「全民＋1 政府相挺」。

3.依指示輸入代領人的身分證統一編號。

4.再輸入被代領孩童的健保卡號。

5.確認資料無誤送出，交易成功後，領到 1 萬元現金。

4種狀況會領不到錢：領取失敗原因一次看

金管會點出 4 大常見「領取失敗」情境，ATM 若出現拒絕、錯誤訊息，多半跟這幾點有關：

1.使用非指定銀行 ATM

– 到了沒有貼「普發現金」識別貼紙、非那 16 家金融機構設置的 ATM，自然無法操作領取。

2.金融卡帳戶資訊與身分證號不一致

– 例如使用配偶、父母的提款卡，卻輸入自己的身分證字號，系統比對不上就會失敗。

– 原則上「提款卡帳戶持有人」的身分證／居留證號要和當次輸入的身分證號一致；幫未滿 13 歲代領時，則是以代領人資料搭配孩童健保卡號。

3.帳戶是「已結清」、「警示」或「管制」帳戶

– 已結清帳戶：帳戶已關掉，就不能用這張卡領普發現金，需換另一張有效帳戶提款卡操作。

– 警示或衍生管制帳戶：可能跟司法、詐騙等管制有關，這類帳戶無法透過 ATM 領普發，需改採郵局臨櫃等方式。

4.ATM 故障或離線

– 機台顯示「暫停服務」、「維修中」或突然中斷、離線，都會導致交易失敗。

– 這是機台端問題，跟你資料對不對無關，換一台正常的指定 ATM 再試即可。

如遇第 2～3 種帳戶問題，建議儘速聯絡發卡銀行或撥打 1988 專線查明狀況，再決定是否改用其他領取方式。

ATM 沒吐鈔、畫面卡住怎麼辦？

如果你已經完成操作，但遇到以下情況：

1.ATM 顯示交易進行中後突然跳出錯誤

2.機台畫面顯示暫停服務

3.聽得到點鈔聲但沒有吐鈔

4.心裡很怕「有扣到、卻沒拿到錢」

可以立刻這樣處理：

1.先不要急著離開機台，直接使用 ATM 旁邊標示的客服電話照指示撥打，說明時間、地點與狀況，請銀行協助查詢。

2.或改撥該金融機構的 24 小時客服專線，提供帳號末五碼、交易時間等資料，請對方確認這筆交易是否成功。

3.若確認剛才交易沒成功，之後可以到同一家或鄰近其他指定 ATM 再試一次。

財政部和金管會都強調：只要是 ATM 故障或未吐鈔，銀行端會依系統紀錄處理，不會讓你平白少領。

偏遠地區 ATM 受災怎麼辦？以花蓮光復為例

本次支援普發現金的 ATM 中，少數位在風災受損地區的機台無法提供服務，例如花蓮縣光復鄉共有 12 台支援 ATM，其中 4 台因風災毀損無法運作（包含花蓮光復郵局、全聯光復中山門市、全家光復車站店等）。

對於這類狀況，官方提出替代方案：

1.改到鄰近仍正常運作的 8 台 ATM 領現（例如光復富田郵局、台糖觀光糖廠、附近超商與超市機台等）。

2.或者乾脆改用線上登記入帳方式。

3.也可以直接到花蓮光復富田郵局臨櫃領現。

簡單說：真的遇到當地機台都掛掉的情況，仍有「鄰近 ATM、線上登記、郵局臨櫃」三條路可選，不會因此領不到。

其他常見 QA：手續費、沒提款卡怎麼辦？

1.跨行領取要不要收手續費？

不用。財政部已明白表示，不管你用哪一家金融機構的提款卡，到哪一家指定 ATM 領普發一萬，全部免收手續費，跨行也一樣。

2.我 13 歲以上但沒有提款卡，可以請家人幫我代領嗎？

不行。13 歲以上必須本人持自己的提款卡領，沒有提款卡就不能用 ATM，請改用登記入帳或郵局臨櫃等其他方式。

3.ATM 顯示「卡片帳戶為問題帳戶」？

若是「已結清帳戶」：請換另一張仍在使用的提款卡，再到指定 ATM 操作。

若是「警示帳戶」或「管制帳戶」：需改以郵局領現等其他方式，並建議與銀行、1988 專線確認帳戶狀態。

4.領取期限到了沒去領會怎樣？

普發現金 ATM 領取期限到 2026 年 4 月 30 日止，逾期未領就視同放棄，之後就無法再補領。

防詐騙必看：政府不會叫你操作 ATM 轉帳

這波普發一萬時間拉得很長，詐騙一定會趁機混水摸魚。官方一再強調：

1.政府或銀行不會主動打電話、傳簡訊或透過通訊軟體，叫你「操作 ATM、輸入帳號密碼、轉帳」來領普發現金。

2.普發現金領取方式都在官方網站、銀行系統中，絕不會要你點陌生連結或輸入網銀密碼。

3.若收到可疑簡訊、電話或連結，請立刻撥 165 反詐騙專線或 1988 客服專線查證。