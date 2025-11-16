2025-11-16 21:30 巧比。針線包
拔拔啊，為什麼麻麻叫你「豬隊友」？
早上老婆出門前，轉頭丟下一句：你真是個「豬隊友」，然後頭也不回地離開，留下一臉懵然的女兒和慚愧的我。女兒扯著我的衣角看我，悠悠地問：拔拔啊，為什麼麻麻叫你「豬隊友」？
「豬隊友」這個形容語源於網路流行語，意思是：在團隊中不但幫不上忙，還會拖後腿、添麻煩的人。之所以用「豬」來形容，是因為在中文語境裡，「豬」常被拿來比喻為反應慢、不靈光或笨拙的形象，因此延伸為「不可靠的隊友」。
為了讓女兒更清楚的理解，以下是我完整的解釋：
「豬隊友」稱謂的由來
(1) 行為舉止像豬ㄧ般笨拙
做事反應慢、動作魯莽、不按計畫行動，反而讓事情變得更糟。
(2) 團隊合作最怕遇到的人
原本只要按部就班即可，但他可能臨場出錯、誤解指令、做錯關鍵動作，讓整組付出更多代價。
(3) 遊戲用語的延伸影響
線上遊戲玩家常抱怨某些隊友技術差又不聽隊長指揮，因此把這種隊友稱為「豬隊友」，後來被廣泛使用到工作、社團、人際上。
舉例說明
- 之前企劃已與對方談好的合作，被同事一句不當發言搞砸。
上個月我們在親子飯店渡假，結果拔拔一直講電話，讓麻麻陪妳的玩的那次，就是有「豬隊友」攪局。
- 明明大家都說好對應的步驟，偏偏有人不按照計畫，臨場冒失亂來反而打壞算盤。
記得我們跟仔仔一家人去萬聖節露營的闖關遊戲，本來勝券在握結果功虧一簣。
- Line群組裡一直亂回覆或洩漏不該說的事。
就像這一次，麻麻計畫幫阿公過生日，本來都好好的，拔拔我笨笨說錯了話。
豬隊友 vs. 菜鳥隊友
- 菜鳥隊友：只是經驗不足，缺乏的只是時間，願意虛心學習。
- 豬隊友：明明可以不造成麻煩，但往往因為自信過高、溝通差或疏忽而「幫倒忙」。
經過上述父女對話後，女兒聰明貼心的回應我：
那你不是「豬隊友」，而是「菜鳥隊友」啦，等麻麻回家我會跟她說的唷。
