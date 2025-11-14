2025-11-14 19:54 女子漾 /編輯周意軒
2025最美聖誕裝置！免出國也能到威尼斯「統一時代百貨」必拍打卡景點全攻略
歲末將至，統一集團年度聖誕活動「愛‧Sharing」正式登場。今年以「威尼斯水都浪漫」為主題，攜手統一時代百貨台北店與高雄統一夢時代購物中心同步打造超過 30 項大型聖誕裝置、20 多組表演節目，從巨型主樹、沉浸式光影展演，到免費貢多拉體驗、歐風市集、選香抽卡等活動，營造不必出國也能沉浸水都風情的冬季盛會。以下整理台北及高雄兩大場域的「必拍亮點＋好玩活動＋期間限定好康」，一次掌握今年最不能錯過的耶誕景點。
台北統一時代百貨：13 大必拍聖誕亮點
1. Purple Wish 聖誕主樹（2F夢廣場）
今年最矚目的主樹以威尼斯嘉年華面具、穆拉諾島玻璃工藝與水色霧影為靈感，13 米高的金紫色主樹氣勢磅礴，夜間光影輝映宛如置身嘉年華舞會。
亮點特色：
巨型紫色面具與金色光帶最吸睛，四季協奏曲搭配燈光秀，沉浸度提升，可見泊船柱、水霧、水道等威尼斯元素。
燈光秀時間：11/14–1/1 每日 18:00–21:00 整點
點燈儀式：11/14（五）18:00，由韋禮安現場演唱揭幕
2. 徜徉威尼斯（2F夢廣場）
以「水上 × 水下」城市為概念打造，水幕投影與玻璃工藝遍布全區。
限定好康：
11/15–11/16、12/20–12/21 完成燈光遊戲挑戰者，可獲每日限量 75 份小禮物。
3. 威尼斯嘉年華：奇幻貢多拉免費搭乘（2F夢廣場）
今年最受關注的體驗活動，可戴上華麗面具，搭上奇幻版貢多拉海盜船穿越藍色運河。
搭乘時間：
11/15–1/1
平日16:00–21:30／假日14:00–22:00
免費搭乘方式：
出示統一時代百貨／DREAM PLAZA 發票或掃描活動 QR Code。
4. 香氛花園（2F夢廣場）
以義大利中世紀香料貿易為靈感，巨型香水瓶成為最佳打卡點，能抽「靈魂詩籤」並選香灑香。
活動時間：11/15–12/28，每週五六日14:00–20:00。
5. 緣定威尼斯（2F夢廣場）
以定情戒傳說為主題，打造「鑽石走廊」光影互動，是情侶必拍景點。
抽獎活動：
11/15–1/1 23:00 前，與裝置合照並上傳至「星巴克咖啡同好會」指定貼文，即可抽「緣定威尼斯對戒」。
6. 威尼斯星光面具派對（1F忠孝路大門口）
三款經典面具造景搭配上方立體燈箱，重現嘉年華的艷麗視覺。
燈光秀：11/15–1/1，每日 18:00–21:00，每半小時一場。
7. 安康聖母殿：威尼斯聖誕市集（4F戶外平台）
完整重現里阿爾托橋、貢多拉與沉船書店意象，營造義式節慶氛圍。
期間好康：
11/14–1/1 拍照打卡即可兌換 CITY CAFE 美式或免費列印打卡照（數量有限）。
【台北】愛‧Sharing 精彩節目活動
● 浪漫幸福點亮 Purple Wish
11/14（五）18:00，由韋禮安與威尼斯舞團帶來點燈演出。
● Purple Wish 燈光秀
11/14–1/1，每晚整點演出。
● 聖馬可廣場藝文漫步
11/15–12/21 每週末下午。
● 平安夜音樂會
12/24 由李浩瑋 × HowZ 帶來平安夜特別舞台。