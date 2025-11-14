《唐朝詭事錄之長安》5大看點！史料改編唐代八大詭案 中式恐怖美學升級回歸。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

大多數人提起唐代，腦中浮現的多半是李白月下飲酒、長安繁華萬國來朝、街市熱鬧、文化鼎盛的盛世畫面。但這部古裝懸疑劇《唐朝詭事錄之長安》就是偏偏不拍我們熟悉的那個光鮮盛唐，而是把鏡頭轉向詩意背後的陰影：權力角力、人心暗潮、連環詭案與無人敢說的秘密。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

第三季《長安篇》回到這座萬國之都，卻讓觀眾看到另一層長安：白天繁盛，夜晚危險；白牆黛瓦之下藏著未知的聲音；繁華街道背後埋著權謀與殺機。更貼心的是，全季採單元案件形式，就算完全沒追過前兩季，也能立刻看懂、輕鬆入坑。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

以下是本季最值得一追的五大看點：

看點1：八大詭案都有史料根據

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

《唐朝詭事錄之長安》最吸引人的亮點之一，就是八大詭案全取材自唐代志怪經典《酉陽雜俎》。也就是說，劇裡每一件怪事都有史料和傳說作基底，不是胡亂編造，而是「怪得有根據、詭得有深度、恐怖得有美學」。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

本季案件包含金桃藏血、成佛寺哭聲、白澤蹤跡、旗亭畫壁噬魂、借齡傳說、盛世馬球等八大單元，看似靈異卻都指向更深的人心黑洞。隨著盧凌風與蘇無名抽絲剝繭，你會發現真正恐怖的不是鬼，而是慾望與權力造成的扭曲。

看點2：重現大唐盛世背後的暗流洶湧

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

故事發生在先天二年，表面是教科書裡的大唐盛世，實際上暗流洶湧。《唐朝詭事錄之長安》把鏡頭對準這個「看似太平、其實人人心驚」的時代。

大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后，讓皇帝李隆基高度忌憚；朝堂因此搖搖欲墜。偏偏就在這敏感時刻，盧凌風與蘇無名奉命護送康國金桃返京，看似例行公事，卻一步步把兩人推進權力風暴中心。

大長公主權勢龐大，被視為想成為第二個武后。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

看點3：讓人發毛的中式恐怖美學

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

這一季由巨興茂接手執導，雖然換了導演，但《唐朝詭事錄之長安》依舊牢牢守住系列最招牌的「中式恐怖美學」。燭光、陰影、霧氣與古建築的氛圍全部在線，恐怖不是靠嚇，而是靠細節慢慢堆出不安感。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

每一宗奇案的敘事也保持一貫的縝密：線索合理、反轉不亂來，觀眾能跟著蘇無名拆線索、跟著盧凌風闖生死，推進節奏扎實又順暢。

看點4：浪漫古都長安風景全開

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

《唐朝詭事錄之長安》把長安拍成一個有呼吸、有脾氣的巨大角色。劇中更直接點出一句話：「何為長安？詩意與危險並存，即是長安。」完全道出這座城的雙面。

這裡不是只會出現在詩人筆下的浪漫古都，而是一座光影交錯、危機四伏的迷城。白天是市井喧騰、街坊熱鬧、文化繁盛；夜幕降臨後，寺院的哭聲、畫壁的暗影、城中的流言風聲，像是另一重世界。

圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

隨著「唐詭小分隊」深入調查八大詭案，每揭開一層真相就伴隨新的危險。主角們最後能不能在這城裡全身而退，本身就是本季最吊人胃口的懸念之一。

看點5：雙男主俐落破案

從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名。圖／《唐朝詭事錄之長安》@官方微博

從《唐朝詭事錄》到《西行》一路合作無間的盧凌風與蘇無名，本季被拉回風雲密佈的長安，再度與原班人馬合體查案。楊旭文飾演的盧凌風動作俐落、衝鋒在前；楊志剛的蘇無名則以冷靜推理拆解線索。

這對「動手＋動腦」組合本季不只破案，更直接捲入牽動朝局的大棋盤。就算沒看過前兩季，也能立刻掌握兩人的節奏，直接從長安篇入坑毫無障礙。