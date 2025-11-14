好命哥陳偉霆同款！「好命手機殼」CASETiFY 雙11最低 65 折＋村上隆限量系列全公開

2025-11-14 14:56 女子漾／編輯許智捷
好命哥陳偉霆同款！「好命手機殼」CASETiFY 雙11最低 65 折＋村上隆限量系列全公開。圖／截自微博、CASETiFY提供
好命哥陳偉霆同款！「好命手機殼」CASETiFY 雙11最低 65 折＋村上隆限量系列全公開。圖／截自微博、CASETiFY提供

聖誕節腳步悄悄靠近，一年一度的交換禮物季即將開跑。今年最有存在感的「聖誕送禮靈感」之一，竟然來自熱播陸劇《許我耀眼》——劇中被網友封為「好命哥」的陳偉霆，不只把角色魅力演到深入人心，就連他劇外使用的 「好命手機殼」 也掀起一波跟風熱潮。

圖／截自微博、CASETiFY提供
圖／截自微博、CASETiFY提供

國際時尚配件品牌 CASETiFY 也順勢整理出 4 大超人氣系列，從象徵好運與祝福的聯名款，到粉絲必收的藝術家限定，再到超療癒插畫 IP，無論送朋友、送伴侶、送家人，都能挑到不踩雷又充滿心意的聖誕禮物。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

編輯推薦

周湯豪主理品牌「祝你好命」　WISH YOU A GOOD LIFE

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

CASETiFY 近日推出第三波與周湯豪主理品牌 「祝你好命」 的合作系列 WISH YOU A GOOD LIFE。本次以 2025 趨勢橘與柔和色調為主視覺，將「好命」寓意轉化為日常配件。設計不只時尚，也像一個隨身的幸運符，提醒自己把好運掌握在手上。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

這系列兼具心意與潮流，把它當作聖誕交換禮物，可說是最安全又最具象徵性的選擇。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

CASETiFY 雙 11 購物狂歡祭進入最後倒數，於台灣官方網站消費享：

1 件 85 折、2 件 75 折、3 件 7 折、4 件以上 65 折。

很適合和朋友一起團購 WISH YOU A GOOD LIFE 系列，把「好命」幸運一起分給彼此。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM 聯名

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

CASETiFY 與國際知名藝術家 村上隆 再度打造全新 FLOWERS BLOOM 系列，以經典太陽花圖騰延伸出手機殼與多款電子配件。

本月將陸續推出多項超限量收藏級逸品，包括：

FLOWERS 限量版手機殼盲盒（有機會抽到 18K 金手機殼）
FLOWERS 波紋手機殼
FLOWERS 珍藏版耳機保護殼
FLOWERS 手機殼造型人偶盲盒
FLOWERS 串珠鑰匙圈與珍藏版手機吊飾

兼具收藏價值與實用度，無論粉絲或潮流玩家都直呼必搶。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

台灣藝術家 Cherng 馬來貘插畫系列

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

CASETiFY 也攜手台灣超人氣插畫家 Cherng，推出逗趣可愛的馬來貘主題配件。讓手機殼不只是一款配件，更像一個能每天帶來治癒與幸運的小物，送朋友或家人都相當合適。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

Maltese 線條小狗系列

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

以簡約線條描繪的小狗插畫深受粉絲喜愛，從泳池場景到夏日西瓜刨冰，滿滿溫暖能量，為寒冷季節增添日常小快樂。這系列可愛度、實用度兼具，非常適合當作交換禮物入手。

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

圖／CASETiFY提供
圖／CASETiFY提供

CASETiFY 1111 狂歡祭優惠

活動期間：即日起至 11 月 14 日
優惠資訊：
指定手機殼產品購買一件享 85 折、兩件享 75 折、三件享 7 折、四件享 65 折優惠
手機吊飾、錶帶享 5 折優惠

＼點我進casetify官網／

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#周湯豪 #村上隆 #陳偉霆 #線條小狗 #許我耀眼 #聖誕交換禮物 #CASETiFY

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
往下滑看更多精彩文章
貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
往下滑看更多精彩文章
週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025-11-11 09:11 女子漾／編輯張念慈
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12日）清晨觸陸，對南部及東部地區構成明顯威脅。氣象專家賈新興指出，本次颱風路徑略往南修正，雲林、嘉義縣市、台南、高雄等9縣市最有可能放颱風假，其中台南、高雄將是最可能登陸區域，今晚起風雨將達顛峰。

根據氣象署最新觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約380公里，以每小時11公里速度往北北東前進。暴風圈正逐步進入台灣南方近海，對高雄、屏東恆春半島構成直接威脅。

氣象署預報，今日東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島皆有大雨或豪雨機率，尤其東半部與大台北山區恐有局部豪雨。明日受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，中南部及東部雨勢明顯，北部氣溫轉涼，各地早晚偏冷。

颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

賈新興分析，鳳凰颱風北轉角度因副熱帶高壓減弱而縮小，暴風圈半徑將約190至220公里，週三清晨可能接觸南台灣陸地。由於台灣海峽海溫較低，加上東北季風影響，颱風垂直發展受限，強度預估於週三減弱為輕度颱風，在嘉義、台南交界一帶登陸機率高。

雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署
雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署

中央氣象署上午7時公布的最新風雨預測指出，全台有14縣市達停班停課標準。其中，宜蘭、花蓮、台東山區累積雨量可能達200至400毫米；彰化、雲林沿海平均風力達8級、陣風上看11級；澎湖也出現同級強風。氣象署提醒，今晚至明晨將是颱風影響最劇烈時段，沿海地區須嚴防長浪與強風。

風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署
風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當氣象預報顯示暴風半徑4小時內可能經過某地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測超過平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已致災或有致災之虞時，即符合停班停課標準。實際是否放假，仍需依各縣市政府公告為準。

目前鳳凰颱風仍持續北上，氣象署呼籲民眾今晚起應嚴防強風豪雨，避免前往山區及海邊活動，並隨時關注各地政府最新停班停課資訊，提前做好防颱準備。

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#高雄 #屏東 #台北 #暴風圈 #恆春半島

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
往下滑看更多精彩文章
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23 女子漾／編輯張念慈
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

編輯推薦

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #健保 #普發現金 #LINE #普發一萬入帳

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
往下滑看更多精彩文章
普發1萬元怎麼幫孩子領？一張圖掌握「未滿7歲、7–13歲、13歲以上」最全領取攻略

普發1萬元怎麼幫孩子領？一張圖掌握「未滿7歲、7–13歲、13歲以上」最全領取攻略

2025-11-03 11:41 女子漾／編輯周意軒
普發1萬元怎麼幫孩子領？一張圖掌握「未滿7歲、7–13歲、13歲以上」最全領取攻略～圖片來源:ai、女子漾編輯製作
普發1萬元怎麼幫孩子領？一張圖掌握「未滿7歲、7–13歲、13歲以上」最全領取攻略～圖片來源:ai、女子漾編輯製作

群組比颱風天還熱鬧，大家不是問「什麼時候入帳？」就是瘋狂轉貼「小孩能不能領？」其實，這次普發1萬元對未成年也有完整領法，只是依年齡有不同規則。別急著排隊、別慌著打電話問銀行，一次搞懂「未滿7歲、7–13歲、13歲以上」怎麼領，讓孩子的補貼順順到手、爸媽也少走冤枉路。接下來這篇，就是你需要的超清楚懶人包

圖片來源:女子漾編輯製作
圖片來源:女子漾編輯製作

這次政策規劃很貼心，分成「未滿7歲」、「7歲到未滿13歲」、「13歲以上」三類，每一階段的領法都有眉角。簡單說：13歲以下爸媽能幫忙；13歲以上手上有自己的帳戶或提款卡，就可以帥氣自己領。

圖片來源：財政部
圖片來源：財政部

未滿7歲：爸媽全程負責

這年紀的小朋友還在開心玩磁鐵積木，錢包世界爸媽說了算。

可以採用「父母/監護人」的帳戶登記入帳、使用父母提款卡領現，或爸爸媽媽帶資料到郵局領。就算爸媽臨時沒空，也能委託家中信任的大人代領，像是阿公阿嬤出動也OK。

7歲到未滿13歲：小孩帳戶上線

這階段的小孩開始懂「自己的錢要自己存」，所以政策開放雙軌。

爸媽可以繼續用自己的帳戶代領，但若小孩已有銀行帳戶、提款卡，也能用「孩子帳戶/提款卡」直接領。郵局領現同樣可由家長代領，或委託其他大人辦理。

13歲以上：孩子能自己領

13歲以上，政府認證你是「金融獨立預備軍」。

有自己的帳戶就能直接登記入帳、有提款卡可以直接ATM領。如果都沒有？可以到郵局自行領取，也能委託他人（像爸媽）代領，一樣走得順順的。

圖片來源：財政部
圖片來源：財政部

補充小提醒

這不是限時秒殺優惠，也不用凌晨搶；三種領取方式一路開放到115年4月30日。明年4月出生的新生寶寶只要有出生證明，記得在5月22日前到郵局辦理，不讓孩子錯過人生第一筆「政府紅包」。

圖片來源：財政部
圖片來源：財政部

圖片來源：財政部
圖片來源：財政部

#年齡 #懶人包 #普發一萬 #普發現金

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
hotNews__list__item--img

八旬母弒子案真相不忍直視！因為愛，她照顧兒子一輩子；因為絕望，她親手結束這一生——請讓老媽媽被特赦吧
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

最新文章

《水龍吟》大結局倒數！5大殘酷真相牽動角色命運，唐儷辭最終的命運將走向何處？

《水龍吟》大結局倒數！5大殘酷真相牽動角色命運，唐儷辭最終的命運將走向何處？

#水龍吟 #劇情

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.14 22
《換乘真愛》死後遇見「陪你一生的伴侶」和「等你 67 年的初戀」？伊莉莎白歐森×麥爾斯泰勒新片掀最虐難題

《換乘真愛》死後遇見「陪你一生的伴侶」和「等你 67 年的初戀」？伊莉莎白歐森×麥爾斯泰勒新片掀最虐難題

#麥爾斯泰勒 #伊莉莎白歐森 #換乘真愛 #A24

女子漾／編輯許智捷 2025.11.14 14
開箱實測／美極品三款拍攝神器用過回不去！ 3.0 自拍棒超強磁吸、AI降噪磁吸麥克風超有感

開箱實測／美極品三款拍攝神器用過回不去！ 3.0 自拍棒超強磁吸、AI降噪磁吸麥克風超有感

#穿搭 #降噪 #AI #實測 #美妝 #美極品

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.14 19
手機一入手就先挑殼？網列十項手機殼選購評估要素一次看！

手機一入手就先挑殼？網列十項手機殼選購評估要素一次看！

#配件 #分享

Social Lab社群實驗室 2025.11.14 11
好命哥陳偉霆同款！「好命手機殼」CASETiFY 雙11最低 65 折＋村上隆限量系列全公開

好命哥陳偉霆同款！「好命手機殼」CASETiFY 雙11最低 65 折＋村上隆限量系列全公開

#CASETiFY #聖誕交換禮物 #周湯豪 #線條小狗 #村上隆 #陳偉霆 #許我耀眼

女子漾／編輯許智捷 2025.11.14 17
BABYMONSTER三度襲台！2026台北小巨蛋連開兩場　搶票時間、票價、座位圖一次看

BABYMONSTER三度襲台！2026台北小巨蛋連開兩場　搶票時間、票價、座位圖一次看

#BABYMONSTER #MONSTERS #舞蹈 #開唱

女子漾／編輯王廷羽 2025.11.14 21
十月最熱陸劇角色 Top 5：這四個角色都是他演的？唯一擠進榜單的女角曝光

十月最熱陸劇角色 Top 5：這四個角色都是他演的？唯一擠進榜單的女角曝光

#成毅 #陳哲遠 #赴山海 #龔俊 #王權富貴 #趙露思 #天地劍心 #風隨歌 #蘇暮雨

女子漾／編輯許智捷 2025.11.14 164
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅5大看點！60彩妝大師對決、評審盲測找雙胞胎網驚呆

美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅5大看點！60彩妝大師對決、評審盲測找雙胞胎網驚呆

#美妝 #黑白大廚 #彩妝 #李孝利 #主持人

造咖 2025.11.14 26
超萌毛絨照爆紅！AI 毛絨風圖片怎麼做？最完整生成教學＋步驟公開

超萌毛絨照爆紅！AI 毛絨風圖片怎麼做？最完整生成教學＋步驟公開

#毛絨風 #豆包 #毛絨照 #療癒

女子漾／編輯許智捷 2025.11.14 60
【寵物保健開箱】SUISA評價超真實！告別貓狗淚痕黑線、換季掉毛地獄🔥去淚痕+抗掉毛雙管齊下，打造閃亮亮的健康毛孩！人氣寵物保健品推薦！

【寵物保健開箱】SUISA評價超真實！告別貓狗淚痕黑線、換季掉毛地獄🔥去淚痕+抗掉毛雙管齊下，打造閃亮亮的健康毛孩！人氣寵物保健品推薦！

#好物推薦 #狗 #開箱 #食物過敏

meru 2025.11.14 11
18+