2025-11-14 14:56 女子漾／編輯許智捷
好命哥陳偉霆同款！「好命手機殼」CASETiFY 雙11最低 65 折＋村上隆限量系列全公開
聖誕節腳步悄悄靠近，一年一度的交換禮物季即將開跑。今年最有存在感的「聖誕送禮靈感」之一，竟然來自熱播陸劇《許我耀眼》——劇中被網友封為「好命哥」的陳偉霆，不只把角色魅力演到深入人心，就連他劇外使用的 「好命手機殼」 也掀起一波跟風熱潮。
國際時尚配件品牌 CASETiFY 也順勢整理出 4 大超人氣系列，從象徵好運與祝福的聯名款，到粉絲必收的藝術家限定，再到超療癒插畫 IP，無論送朋友、送伴侶、送家人，都能挑到不踩雷又充滿心意的聖誕禮物。
周湯豪主理品牌「祝你好命」 WISH YOU A GOOD LIFE
CASETiFY 近日推出第三波與周湯豪主理品牌 「祝你好命」 的合作系列 WISH YOU A GOOD LIFE。本次以 2025 趨勢橘與柔和色調為主視覺，將「好命」寓意轉化為日常配件。設計不只時尚，也像一個隨身的幸運符，提醒自己把好運掌握在手上。
這系列兼具心意與潮流，把它當作聖誕交換禮物，可說是最安全又最具象徵性的選擇。
CASETiFY 雙 11 購物狂歡祭進入最後倒數，於台灣官方網站消費享：
1 件 85 折、2 件 75 折、3 件 7 折、4 件以上 65 折。
很適合和朋友一起團購 WISH YOU A GOOD LIFE 系列，把「好命」幸運一起分給彼此。
村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM 聯名
CASETiFY 與國際知名藝術家 村上隆 再度打造全新 FLOWERS BLOOM 系列，以經典太陽花圖騰延伸出手機殼與多款電子配件。
本月將陸續推出多項超限量收藏級逸品，包括：
FLOWERS 限量版手機殼盲盒（有機會抽到 18K 金手機殼）
FLOWERS 波紋手機殼
FLOWERS 珍藏版耳機保護殼
FLOWERS 手機殼造型人偶盲盒
FLOWERS 串珠鑰匙圈與珍藏版手機吊飾
兼具收藏價值與實用度，無論粉絲或潮流玩家都直呼必搶。
台灣藝術家 Cherng 馬來貘插畫系列
CASETiFY 也攜手台灣超人氣插畫家 Cherng，推出逗趣可愛的馬來貘主題配件。讓手機殼不只是一款配件，更像一個能每天帶來治癒與幸運的小物，送朋友或家人都相當合適。
Maltese 線條小狗系列
以簡約線條描繪的小狗插畫深受粉絲喜愛，從泳池場景到夏日西瓜刨冰，滿滿溫暖能量，為寒冷季節增添日常小快樂。這系列可愛度、實用度兼具，非常適合當作交換禮物入手。
CASETiFY 1111 狂歡祭優惠
活動期間：即日起至 11 月 14 日
優惠資訊：
指定手機殼產品購買一件享 85 折、兩件享 75 折、三件享 7 折、四件享 65 折優惠
手機吊飾、錶帶享 5 折優惠
＼點我進casetify官網／
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower