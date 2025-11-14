2025-11-14 13:20 造咖
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅5大看點！60彩妝大師對決、評審盲測找雙胞胎網驚呆
去年引爆現象級風潮的《黑白大廚：料理階級大戰》，第二季預計在今年12月播出，不過在那之前，由《黑白大廚》團隊打造的韓國史上最初「美妝競賽節目」《Just Makeup》已經在Coupang Play上檔，明明不在熱門國際串流平台Netflix、Disney+播出，依舊在海內外掀起超高討論。
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅看點1.國民妖精李孝利首度主持美妝實境節目
節目邀請出道超過20年的「韓國國民妖精」李孝利擔任主持人，她被譽為「所有彩妝師都夢想合作的藝人」，不僅演藝經歷豐富，也與無數頂尖彩妝團隊合作過。這次她以獨特的幽默與觀察力，引導參賽者在鏡頭前展現專業與創意，與選手間的互動更是一大亮點。
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅看點2.4大傳奇評審齊聚 K-Beauty菁英陣容超華麗
評審團集結韓國美妝界最強卡司，包括被譽為「K-Beauty教母」的鄭瑄茉、自創品牌的典範；打造多組K-POP女團妝容的彩妝大師徐玉；愛茉莉太平洋品牌彩妝總監李真洙；以及YouTuber李思杯，他曾參加Netflix《激讚網紅》並奪得亞軍，是最懂鏡頭與競賽節奏的專業評審，也可以說是競賽實境秀前輩。
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅看點3.60位彩妝大師精彩廝殺
不像《黑白大廚》分為黑、白兩隊，《Just Makeup》首輪集結60位來自不同領域的彩妝好手，從訂閱數驚人的人氣美妝YouTuber、各大彩妝品牌的御用化妝師、知名美容工作室院長、變裝皇后到特效化妝高手，以及多位特別飛回韓國的國際彩妝大師 ，其中也包含叱吒業界超過2、30年的多位教課書等級大師參賽，讓參賽者崩潰大呼：「他們應該去當評審的！」
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅看點4.盲測賽制超狂！雙胞胎對決比拼實力
節目設計延續《黑白大廚》的「矇眼盲測」概念，在第二關1對1對決中，特別邀請多組「雙胞胎」擔任模特兒，評審們完全不知道哪位彩妝師負責哪一位，只能憑妝容質感與完成度決勝負，公平又刺激。
美妝版黑白大廚《Just Makeup》爆紅看點5.人氣韓團登場掀高潮！TWS、STAYC驚喜助陣
第三場競賽請來人氣男團 TWS 與大勢女團 STAYC 驚喜現身，參賽者為偶像量身打造專屬妝容，舞台氛圍瞬間沸騰，也讓節目話題度再度衝高，成為觀眾最期待的高潮段落。
《Just Makeup》不只是彩妝競賽，更像是一場結合創意、專業與娛樂的「視覺饗宴」。從公平盲測到偶像登場，每一集都展現韓國美妝產業的高水準製作與審美品味，也讓觀眾在緊張對決中，看見化妝師背後的真功夫與無限可能。
【本文為造咖授權提供】
延伸閱讀
白種元陷爭議確定回歸《黑白大廚2》？Netflix曝關鍵內幕
Netflix燒腦韓綜《犯罪現場Zero》4大推薦亮點！IVE安兪真超會推理、鉅資製作網讚爆
15位女星卸妝前後對比！她素顏卻像上妝太誇張，哪一位是你的素顏女神呢
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower