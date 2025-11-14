【寵物保健開箱】SUISA評價超真實！告別貓狗淚痕黑線、換季掉毛地獄🔥去淚痕+抗掉毛雙管齊下，打造閃亮亮的健康毛孩！人氣寵物保健品推薦！

妳們是不是跟我一樣，每次看到自家寶貝淚眼汪汪、眼下兩條濕答答的「淚痕小徑」，或是換季時家裡飛舞的毛髮多到懷疑人生？😫

真的！每天擦淚痕擦不完，吸地板吸到心好累，這些畫面光想就讓人頭皮發麻，也忍不住擔心：「寶貝是不是哪裡不舒服了？」

當我們把毛孩當成家人，當然希望牠們能夠由內而外健康又漂亮。

以前我總以為，淚痕就多清、掉毛就多吸，治標不治本的結果就是每天在跟這些狀況做「負循環」的奮戰。

開箱】SUISA評價超真實！告別貓狗淚痕黑線、換季" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1760975357-3480072302-g_l.jpg"> 【寵物保健開箱】SUISA評價超真實！告別貓狗淚痕黑線、換季

​直到我找到了這兩位神隊友——SUISA的去淚痕 犬(貓)用補充品和抗掉毛 微量元素補充品，才真正體會到什麼叫「從根本調整體質，自然減少困擾」！

今天，我就要來分享這段時間下來，我家寶貝們實測的真實感受，這真的是我用過最有感的寵物日常保健推薦！讓妳的照顧之路輕鬆超多，成就感直接爆棚！

Part 1：淚痕 Bye Bye👋 告別黑嚕嚕的「淚溝」人生

💡 問題直擊：淚痕的根源，不只是「髒」而已！

老實說，我家貓咪之前也是「淚汪汪」一族的代表，尤其看到牠眼周那塊毛常常濕濕黃黃、甚至有點黑黑的，心裡就很煎熬。

我們都知道，淚痕的成因不單單是清潔問題，它其實是一個複雜的訊號！

​根據我研究SUISA 去淚痕這款產品後，才更清楚地知道，淚痕的發生有很多原因：可能是過敏原刺激、淚腺過度分泌，或是鼻淚管阻塞（像扁臉短鼻的貓狗更容易遇到）。

如果只是天天清潔、外力擦拭，真的只是暫時掩蓋問題。

​要讓毛孩由內而外自然減少淚痕的發生，重點就在於調整體質、抗氧化和維持免疫力。

✨ 使用體驗：從日常到體質的溫和支援

SUISA 去淚痕補充品貼心地推出了犬用和貓用兩種配方，這點真的讓我超級加分！

因為狗狗和貓咪的身體構造和所需成分本來就不太一樣啊！

針對貓咪的需求，配方選用了枸杞子、決明子、甘草和鋅。

枸杞子和決明子是傳統上護眼保健的好材料；而甘草則能舒緩眼周不適；重點是「鋅」，它跟免疫系統關係超緊密，能提高抗氧化力，讓貓咪自己守護健康。

​​​​​​​我家貓主子是個挑嘴鬼，但這款粉末狀的去淚痕產品，我只要簡單混在主食罐或生食裡，牠完全沒有排斥就吃光光！

​SUISA 去淚痕是粉狀的，狗狗 10kg 以下每天 1 匙，貓咪每天 1 匙，跟食物混在一起非常方便。

連續使用一段時間後（大概兩週），最明顯的感受是：以前眼角分泌物總是很濃、顏色深，現在分泌物有變淡、變少，早上起床的清潔工作也變得輕鬆許多！

這就是所謂「由內而外」自然減少淚痕的魅力吧！👍

📝 小撇步：保健品搭配日常護理更完美

​當然，光吃保健品還不夠！我們毛爸媽的日常護理也超重要：

試著更換食物，調整體質。 很多淚痕是食物過敏引起的喔！ 定期修剪眼周毛髮，減少刺激。 避免毛髮倒插或吸附髒污。 定期清潔淚腺，溫水按摩有助疏通淚管。 定期清潔耳朵，因為眼睛跟耳朵是相通的，維持耳眼健康很重要！

Part 2：告別換季崩潰！💪 抗掉毛保養的微量元素秘密

💡 問題直擊：掉毛地獄不是換季的藉口！

如果說淚痕是視覺困擾，那掉毛就是「清掃地獄」了！

每天一覺醒來，床上、沙發上、空氣中都是毛！妳是不是也以為「掉毛多」是正常的？

​No No No！圖片資訊告訴我們：毛孩掉毛過多，其實不是正常現象！

這時候，妳可能跟我一樣，會想說是不是要多補充蛋白質、脂肪酸，或是市面上的「生毛配方」？

但SUISA告訴我們一個重要的觀念：如果日常飲食缺乏微量元素，單靠生毛配方只會讓毛髮「長得快、掉得更多」！

​因為毛髮結構不夠強韌，長得再快也沒用啊！

✨ 使用體驗：微量元素讓毛髮「根深柢固」的秘密

SUISA 抗掉毛微量元素補充品的核心就在於透過補充特定的微量元素，來強健毛髮結構，徹底擺脫「長得多、掉得多」的惡性循環。

核心成分：這款產品精選了來自天然湯泉與植物煅燒的微量元素，包含：錳(Mn)、硒(Se)、碘(I)、矽(Si)、氟(F)、鋅(Zn)。這些都是維持毛髮健康、強健毛囊的關鍵！

例如：鋅是皮膚和毛髮生長不可或缺的元素；矽則對毛髮的韌度有幫助。

獨家專利 EZ care® 技術：SUISA還有一個超厲害的點，就是它使用了專利 EZ care® 技術。

這個技術能有效提高成分在體內的利用效率，讓毛孩真正把吃進去的營養都吸收好，不再是吃心安的！

​SUISA 抗掉毛補充品是液態的，貓與 10kg 以下的狗每天 3mL，10kg 以上每 10kg 增加 3mL，可以加在飲用水中或食物中。

我習慣直接滴在牠們的飯碗裡，水狀質地無色無味，寶貝完全無感，輕鬆吃光光！

毛髮在顯微鏡下，服用 28 天後，鋸齒和分泌物明顯減少，毛髮略變粗。

我的「人肉實測」感受是，換毛季的地板毛量真的有減少！

梳毛時，掉下來的廢毛也感覺比較少、比較有光澤。

毛孩的毛變得比較厚實、有韌性，不再是那種一碰就斷的枯毛感！這真的是從根本強化毛髮結構的結果！

💖 日常保健的安心新選擇！

當我們在尋找寵物保健品時，最在乎的就是安全、有效、方便。

​SUISA這兩款產品真的完全符合我的標準：

分項擊破，對症下藥： 一罐針對淚痕體質調整，一罐針對毛髮結構強健，讓保養更精準。 獨家技術加持： 有 EZ care® 專利技術，確保吃進去的營養能被好好吸收。 高標準認證： 有 SGS 第三方認證（圖27），用起來超放心。 適口性超高： 粉末狀（去淚痕）和液態狀（抗掉毛）都非常容易混合在食物中，連挑嘴怪都能輕鬆過關！

毛孩的健康是需要時間累積的，不要再只靠外力清潔或短期的營養補充了！

從現在開始，把SUISA納入妳家的寵物日常保健推薦清單吧！

讓寶貝們每天都維持免疫力、調整體質、皮毛光亮，妳也能當個優雅輕鬆的毛爸媽！

官網｜SUISA

Facebook粉絲專頁｜SUISA

IG｜SUISA PETS