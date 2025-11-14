2025-11-14 10:49 Dr.131醫生醫
「千年一遇女神」瀨戶環奈代言橙姑娘，粉絲瘋搶限量親簽福利
保健品牌「橙姑娘」再度掀起男性保健市場熱潮！這次邀請「千年一遇女神」瀨戶環奈合作代言男性保健食品《30公分好棒棒》，以清新魅力與明星光環為品牌注入全新能量，並同步推出「瀨戶環奈全球限量福利」抽獎活動，頭獎包含偉士牌 LX 125 以及瀨戶環奈親簽的多項紀念品，極具收藏價值，引起粉絲與消費者強烈關注。
瀨戶環奈以甜美外貌與超高人氣橫掃亞洲，被譽為「千年一遇美少女」。這次與橙姑娘合作《30公分好棒棒》，不僅是她首度與男性保健品牌攜手，再度突破市場框架，讓男性保健不再只是功能訴求，而是一場結合話題、偶像與健康理念的全新嘗試。
橙姑娘指出，這次合作象徵品牌不斷突破市場框架，透過明星背書與全球資源整合，讓健康議題更具時尚與話題性。
橙姑娘長年深耕男性保健市場，《30公分好棒棒》系列自推出以來即話題不斷，此次升級版一推出，即受到市場青睞；品牌過去與多位重量級藝人合作，包括石川澪、東尼大木、新有菜、加藤鷹及三上悠亞等。每次合作都成為話題焦點，此次邀請瀨戶環奈擔任主角，進一步展現橙姑娘與國際級明星合作的強大號召力與品牌格局。
橙姑娘表示，這場跨界合作不僅是代言，更是一場粉絲與品牌之間的情感連結。活動推出限量親簽拍立得、簽名T-shirt、簽名特別版《30公分好棒棒》等獎項，不只是實體物品，更象徵「榮耀與專屬感」。
橙姑娘為台灣粉絲爭取到全球稀有的親簽福利，是品牌持續深耕市場、回饋消費者的重要意義。橙姑娘強調，品牌未來將持續與國際巨星攜手合作，讓健康不再只是功能性的需求，而是更貼近年輕世代生活的一部分。透過跨界行銷，讓保健也能成為粉絲的話題與驕傲。
【活動資訊】
即日起至 2025年11月30日，凡於橙姑娘官方網站購買「30公分好棒棒系列」商品，即可參加「瀨戶環奈全球限量福利抽獎」。
獎項包含：
頭獎：偉士牌 LX 125（1名）
貳獎：iPhone 17 Pro 256G （1名）
瀨戶環奈親筆簽名拍立得（多名）
瀨戶環奈親筆簽名紀念T-shirt（多名）
親筆簽名《金虎版好棒棒》／《虎版好棒棒》限量特別版（多名）
活動另提供【無感退費機制】，首次購買者可於購買第一盒後依規定退費，僅需加入官方 LINE@ 即可享有權益。
