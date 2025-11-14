別再問IDK是什麼！16個常用英文口語縮寫 網路聊天不卡關

編輯/李明真撰文

在當今數位化的時代，網路聊天已成為人們日常溝通的重要方式。隨著溝通效率的提升，各種英文縮寫應運而生，成為網路交流中的「速記語言」。這些縮寫不僅能節省打字時間，更能讓對話顯得簡潔有力。以下將介紹16個網路聊天必懂的英文縮寫，讓妳在數位溝通中游刃有餘。

使用通訊軟體聊天已成為人們日常溝通的重要方式。隨著溝通效率的提升，各種英文縮寫應運而生，成為網路交流中的速記語言。圖/123RF圖庫

第一類：常見縮寫

1.BTW（By The Way）

意為「順便一提」，常用於轉換話題或補充資訊。像是「BTW，妳記得明天要開會嗎？」

2.FYI（For Your Information）

供妳參考的意思，通常用於分享資訊。例如：「FYI，這份報告需要在下週一前完成。」

3.IDK（I Don't Know）

我不知道，用於表達不確定或無知的狀態。舉例來說：「IDK這部電影的結局是什麼。」

4.TMI（Too Much Information）

表示資訊過多，通常用於對方分享過於私密或不必要的資訊時。例如：「TMI，我不需要知道這些細節。」

第二類：表達情感

1.LOL（Laughing Out Loud）

大笑，用於表達幽默或好笑的情境。例如：「這笑話真有趣，LOL！」

2.OMG（Oh My God）

我的天啊，用於表達驚訝或震驚。像是「OMG，妳竟然贏了比賽！」

3.TBH（To Be Honest）

意思為老實說，用於表達真誠或坦率的意見。舉例來說「TBH，我覺得這部電影不怎麼樣。」

4.SMH（Shaking My Head）

搖頭的意思，用於表達失望或不贊同。例如：「他又遲到了，SMH。」

在職場寫電子郵件時，使用英文縮寫能夠加快溝通，用簡短的文字表達完整意思。圖/123RF圖庫

第三類：表達時間或是狀態

1.ASAP（As Soon As Possible）

意思為「盡快」，常用於催促或強調急迫性。例如：「請把報告ASAP發給我。」

2.ETA（Estimated Time of Arrival）

表示「預計到達時間」，用於告知對方抵達時間。像是「我的ETA是下午三點。」

3.BRB（Be Right Back）

意為「馬上回來」，用於短暫離開聊天時告知對方。舉例來說：「BRB，我去接個電話。」

4.AFK（Away From Keyboard）

表示「離開鍵盤」，用於長時間離開時告知對方。像是「AFK，我要去吃晚飯。」

學會英文口語縮寫很實用，像是喝咖啡當面聊天的時候，也會用到。圖/123RF圖庫

第四類：用於確認或是詢問

1.IMO（In My Opinion）

意為「在我看來」，用於表達個人觀點。例如：「IMO，這是最佳解決方案。」

2.AFAIK（As Far As I Know）

表示「據我所知」，用於表達基於自身知識的看法。舉例來說：「AFAIK，會議改到明天了。」

3.WYD（What You Doing）

你在做什麼，用於詢問對方當前狀態。像是「WYD？要不要一起看電影？」

4.HMU（Hit Me Up）

聯絡我的意思，用於邀請對方聯繫自己。像是「如果你有時間，HMU。」

這些英文縮寫不僅能提升溝通效率，更能讓對話顯得生動有趣。然而，在使用這些縮寫時，也需注意場合與對象。在正式場合或與不熟悉的人交流時，過度使用縮寫可能會造成誤解或顯得不夠專業。因此，適時地切換使用完整句子與縮寫，才能讓溝通更加順暢。

