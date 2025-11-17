李瑜美出演《你旁觀的罪》體重僅剩36公斤！還原家暴受害者虛弱樣貌，「即使帶著傷痕依然美麗！」

圖片來源：Netflix

Netflix話題夯劇《你旁觀的罪》由全昭霓、李瑜美、張昇造、李茂生共同主演，劇情集結暴力、懸疑、謀殺、血腥元素，被評為R級（限制級Restricted），呈現出沉重壓抑的氛圍。劇中慘遭家暴的弱勢人妻「趙熙秀」一角由《魷魚遊戲》李瑜美飾演，她特別為戲減重5公斤，展現出虛弱痛苦的樣貌，亮眼演技備受讚譽，可望再度奪下大獎！

李瑜美、全昭霓《你旁觀的罪》聯手弒凶

Netflix韓劇《你旁觀的罪》改編自日本作家奧田英朗2014年小說《直美與加奈子》，講述2位身處生死邊緣的女人：帶著父親家暴創傷成長的百貨公司職員「趙恩秀」（全昭霓 飾）、被丈夫家暴的悲慘人妻「趙熙秀」（李瑜美 飾），在壓力威脅下計畫行兇，並捲入意外事件的故事。

李瑜美《你旁觀的罪》化身受暴婦女再掀話題

李瑜美過往曾憑著《魷魚遊戲》榮登艾美獎史上首位獲獎的韓國籍女演員，這次在《你旁觀的罪》飾演家暴受害人妻「趙熙秀」，她原本是前途無量的童書作家，婚後卻飽受丈夫「盧進標」（張勝祖 飾演）殘酷虐待，過著宛如煉獄般的生活。李瑜美憑著細膩寫實的演出，再度獲得無數好評。

演員與角色雙向救贖

李瑜美透露自己在出演《你旁觀的罪》之前，曾收到《皇后的品格》、《惡鬼》導演李靜琳的親筆信和一首詩，詩作《今天我收到了花》，：內容為「我今天收到了花 / 雖然今天不是我們的紀念日，也不是什麼特別的日子 / 昨晚他掐我的脖子 / 那簡直像一場噩夢 / 他肯定很抱歉 / 因為他今天送了我花。」，這篇詩作出自美國詩人寶萊特凱利（Paulette Kelly）之手，她是一位曾遭受家暴的學者，令李瑜美發掘出連自己也從未探究的面向，她表示：「導演是在鼓勵我，說：『妳可以的！』。我當時的心態是，『讓我們被熙秀拯救吧！』」。

李瑜美為演出家暴受害者特別減重，體重僅剩36公斤

李瑜美平時體重維持在41公斤，但為了完美演繹《你旁觀的罪》當中的受暴婦女角色，她特別減重至36公斤，她表示：「我想展現熙秀的樣貌。如果你觀察熙秀和進標一起吃飯的場景，你會發現那並不是一頓舒適的飯菜。感覺熙秀吃飯只是為了陪進標一起吃，所以我想展現她的嬌小身型以及她身體所承受的痛苦。」。

《魷魚遊戲》、《殭屍校園》走紅，再以《你旁觀的罪》獲得無數好評

李瑜美15歲時以童星身分出道，出演過無數配角和不知名角色，直到4年前才以《魷魚遊戲》生無可戀的孤苦玩家「智英」角色一炮而紅，隔年再以《殭屍校園》自私富家女「李娜延」贏得關注，如今這部《你旁觀的罪》再次讓她再度引發熱議，極具感染力的表演再度贏得業內、外一致好評。李瑜美說道：「希望大家能看到，我即使帶著傷痕依然美麗，我的個人色彩就是鮮血和傷痕。」。

