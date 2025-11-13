Karen 分享美好時光，從一份禮盒開始｜ 心路基金會 × 懶惰朽吉 聯名喜餅開箱體驗

說真的，人生中最幸福的時刻之一，就是「打開禮盒的瞬間」

那種帶著一點期待、一點驚喜的感覺，就像在拆開別人親手包好的祝福。

這次收到的是【美好時光－心路 × 懶惰朽吉 聯名禮盒（餅乾蛋捲提盒）】

不只外型可愛又有質感，更重要的是：它背後有著一份特別的溫度 ❤️

🌿關於 心路 . 幸福 + 工場｜每一份甜點，都有努力的故事

如果你對「心路基金會」不陌生，應該知道它是由一群智能障礙者家長成立的社福組織，從孩子的早療教育、職業訓練到庇護工場的就業協助，心路一路陪伴著許多家庭。

他們的庇護青年在老師的帶領下，一步步學會打蝴蝶結、分類、烘焙、包裝，從青澀到熟練，每一份喜餅、每一片餅乾，都蘊藏著他們「用心做」的力量。

當我拿到這盒禮盒時，那句「美好的事物獻給美好的你」，真的有被暖到。

🎁美好時光禮盒開箱：甜點控的夢幻選擇

整體設計靈感來自「野餐時光」，包裝上是可愛的人物插畫，小比例的角色在綠意中享受下午茶，象徵著「我們所擁有的比想像中更多」。

搭配燙金字樣與金色提繩，典雅中帶著溫柔，非常適合送禮。

單層禮盒｜雙層禮盒 一次大公開

✨上層：香氣滿溢的手工餅乾＆蛋捲

•南瓜子杏仁餅乾

一口咬下先是「喀嚓」的酥脆聲，接著杏仁香氣慢慢散開，南瓜子脆得剛好，越嚼越香。

•摩卡可可豆餅乾

使用法芙娜可可豆製成，苦甜比例完美！

入口那股厚實的可可香氣帶點微微咖啡香，整個人都被濃郁包圍住。

•黃金柚子餅乾

淡淡果香像清晨陽光一樣柔和，柚子的清香在口中慢慢回甘，配一口茶剛剛好，超療癒。

•蔓越莓紅鑽石餅乾

外層酥鬆、內餡微酸甜，蔓越莓在嘴裡綻放酸甜果香，每一口都像小小心動💓

•芝麻蛋捲＆咖啡蛋捲

薄脆到一咬就「喀嚓」爆香，芝麻香濃得像現烤一樣、咖啡味則帶著微苦尾韻，酥香滿口，幸福感直接拉滿。

💛下層：多層次的風味驚喜

•奶油白鑽＆巧克力核桃餅乾

使用進口天然奶油製作，香氣細緻不膩。

白鑽餅乾咬起來鬆中帶韌、奶香在嘴裡化開；

巧克力核桃餅乾則多了堅果的香脆層次，一口接一口停不下來。

•蜜香紅茶＆清焙金萱餅乾

茶香餘韻超溫柔～

蜜香紅茶帶出自然蜜甜，金萱則多了清雅奶韻。

吃的時候能感受到茶香在口中慢慢回旋，特別適合配一壺熱茶來細細品味。

•蔓越莓杏仁餅乾

這款真的超加分💖

外層酥香、內裡藏著微酸蔓越莓果乾，咬下去那股果香酸甜和杏仁的堅果香融合得剛剛好。

口感層次豐富，既清爽又有存在感，是越吃越涮嘴的那種！

•土鳳梨酥三入組（原味／柚香金萱／布朗尼蔓越莓）

外皮鬆軟微酥、內餡滿滿果肉纖維感，酸甜比例剛剛好。

原味純粹酸香、柚香金萱多了茶韻清香、布朗尼蔓越莓則帶著可可香氣，每一顆都讓人心花怒放～🍍

咬下去的瞬間，那股酸甜、奶香、茶韻交錯的層次在嘴裡慢慢蔓延，真的會忍不住說：「這才是鳳梨酥！」

☕ 品嚐那份「努力的味道」

邊吃邊想，其實這些甜點的「香氣」背後，是一群庇護青年親手完成的成果。

有人負責秤重、有人負責擺放、有人專心包裝。

看似簡單的餅乾，其實每個步驟都充滿他們的堅持與努力。

他們用最高的生產規格與純粹的心意，把幸福包進每一份喜餅裡🌱

讓這份溫柔不只是「吃得到」，更是「感受得到」。

💌這樣的禮盒，會推薦給誰？

老實說，這份喜餅我覺得特別適合👇

• 想找有故事、有意義的喜餅的新婚新人

• 想送彌月禮盒、節慶禮盒給親友的人

• 或是想傳遞「祝福與溫度」的任何時刻

更棒的是，接下來心路基金會還會和中式大餅品牌合作，推出「中西式混搭」的新款禮盒，讓新人能有更多元、創新的選擇，一樣兼具美味與公益意義💍

🥰分享甜，也分享幸福

每一份「美好時光」禮盒，都是一段真實努力的延伸。

當你選擇心路的手工喜餅，不只是挑一份美味的甜點，更是在支持一群努力生活、勇敢築夢的庇護青年。

願這份承載著努力與希望的滋味，也陪伴你與親友共享喜悅。

📍現在也有門市試吃活動，想親自感受這份「甜而有溫度的幸福」

記得提前預約試吃，讓自己被那份「真實的好味道」圈粉吧！

