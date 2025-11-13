忽視孕母？同志找代孕四胞胎事件延燒！4大爭議、事件始末一次看

圖片來源：翻攝自IG

近來一對台灣男同志情侶因為選擇到墨西哥代孕「生4胞胎」事件，在社群平台分享過程引起熱議，更引發大批網友強烈批評與爭議，這次也整理以下的重點整理將帶你了解整件事情的始末、爭議焦點。

事件前情提要

這對男同志伴侶於2022年結婚後，考慮建立家庭，經過多方研究及比對，最初選擇過烏克蘭、哥倫比亞等海外地點代孕，最終鎖定流程較為合法透明且醫療成熟的墨西哥生殖中心。

根據他們分享表示，代孕過程中採用兩名孕母，各自懷雙胞胎，合計四名嬰兒同時誕生，過程中孕母全部享有醫療與保險保障，並由律師、公證人陪同，強調一切符合法規，兩位爸爸在孩子提前出生後，面臨語言不通與手續繁雜，和代孕機構的互動甚至引發緊張，最後在保母協助下才得以將嬰兒帶出院。

主要爭議點

1.用詞與態度引發憤怒：

兩位爸爸多次用「我們懷了四胞胎」表述，卻被網友批評忽略孕母真正的孕育付出，形同把代孕當商品出售，將生命視為「買賣」，引發道德批判。有母親及社會人士痛斥，既然選擇了代孕，就應該更尊重孕母、投入孩子的成長與照顧，而非自我感動和炫耀。

2.健康風險與倫理問題：

孕育四胞胎，尤其有人懷疑是否應該採取減胎程序，以降低孕母風險。網友擔憂孕母的健康與安全是否被充分考慮，代孕議題的倫理及合法性也成為輿論焦點。有意見質疑整個代孕過程是否真的「合法且尊重參與者意願」，特別是先前兩位爸爸曾自稱「沒有文件、沒有律師，只有外套和心跳」，加深外界疑慮。

有部分網友譏諷兩人未備齊嬰兒用品、沒有育兒經驗，卻「一次生四個」，質疑他們是否準備好成為監護人，批評一旦生下孩子就應該全力以赴負責，而非「只有喜悅沒有行動」。

4.社群分享引網路風暴：

兩人本意是分享幸福家庭誕生的喜悅，建立自我紀錄和溝通平台，但卻因用詞與缺乏敏感度，引爆線上輿論，後續兩人曾澄清不是同一孕母懷四胞胎，而是兩名孕母各有雙胞胎，但仍未平息爭議，網路反應從支持到質疑，反映出對代孕社會認知分歧與複雜情感。