2025-11-13 16:01 女子漾／編輯王廷羽
《動物方城市2》雙重驚喜！五月天《派對動物》成中文主題曲 夏奇拉唱回歸曲〈Zoo〉掀全球討論
迪士尼旗艦動畫《動物方城市2》再丟重磅消息，華語搖滾天團五月天（Mayday）宣布經典歌曲《派對動物》將成為電影中文主題曲，11 月底將隨電影一同回歸大銀幕。全新預告與海報也正式亮相，拉丁天后夏奇拉不但回歸替人氣角色「志羚姐姐」獻聲，也帶來全新原創單曲〈Zoo〉，超豪華陣容粉絲們千萬別錯過！
《派對動物》早在 2016 年推出後就成為五月天傳唱度最高的代表作之一，如今這首歌被選為《動物方城市2》中文主題曲，被五月天形容是「命運裡的夢幻聯動」。歌詞裡那句「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」完美呼應電影核心精神，也為茱蒂與尼克本次的全新冒險注入滿滿搖滾能量。
而在迪士尼最新釋出的預告裡，除了志羚姐姐唱跳重現，全新爬蟲類角色也首次登場。哈茱蒂與新搭檔胡尼克將正面對上神祕毒蛇蓋瑞，由奧斯卡得主關繼威獻聲。牠的出現讓整座哺乳類城市陷入混亂，雙人組必須前往意想不到的角落臥底查案，卻越追越發現背後疑似隱藏更大黑幕。
預告中可聽見夏奇拉全新單曲〈Zoo〉，由她攜手紅髮艾德與布雷克·斯萊金共同創作，並將於 10 月 10 日全球發行。此外，紅髮艾德與布雷克·斯萊金更在片中客串替綿羊角色配音，粉絲也正努力在預告裡尋找兩人影子。
《動物方城市2》將以 2D、3D、IMAX、DOLBY、4DX、SCREENX、MX4D、DBOX、ATMOS 等多格式，於11 月 26 日上映。
