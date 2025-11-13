2025-11-13 12:21 ～17七公主的小天地～
【穿塔】OOTD ，Lucy’s 飾品，記錄女孩生活裡的閃光時刻，讓日常發光的時尚魔法
走進 Lucy’s，會發現飾品不只是配件，而是一種溫柔展現自我的方式。
Lucy’s-南港CITY LINK
地址：台北市南港區忠孝東路七段369號2F
電話：02-2783-0938
時間：週日至週四 11:00-21:30‧週五至週六 11:00-22:00
每一件飾品都像一段小故事，細膩、閃爍、又充滿個性。從極簡金屬線條到精緻珍珠點綴，Lucy’s將日常時尚變成人人都能駕馭的優雅態度。
成立於台灣的 Lucy's 飾品，今年已25歲啦！以平價奢華與日常輕珠寶為核心理念，讓女孩兒都能用飾品表達自信與風格，打造出低調卻充滿質感的單品。
Lucy’s 用飾品，替女孩記錄生活裡那些閃光的瞬間。當光線灑落在手指的弧度上，或掠過耳畔那一抹細緻光澤，平凡的日常，也因此閃閃發亮。
女孩的快樂，真的很簡單。一副耳環、一只戒指、一條項鍊，那一點 bling bling，就足以讓日常綻放光亮。
無論是上班、約會還是日常出遊，Lucy’s 的飾品都能為穿搭增添剛好的亮點。
Lucy’s
FB：https://www.facebook.com/lucys.tw
lG：https://www.instagram.com/lucys.tw/
