害怕不夠優秀、總是想證明自己？《自在感的練習》用阿德勒心理學教你重建價值感

2025-11-13 11:14 女子漾／編輯許智捷
害怕不夠優秀、總是想證明自己？《自在感的練習》用阿德勒心理學教你重建價值感。圖／許我耀眼
害怕不夠優秀、總是想證明自己？《自在感的練習》用阿德勒心理學教你重建價值感。圖／許我耀眼

你是否也曾明明已經很努力，卻還是常常懷疑「我是不是不夠好」？只要遇到更強的人，心裡立刻被焦慮淹沒，總覺得自己必須更特別、再更厲害，才能安心。

岸見一郎在《自在感的練習》裡提醒我們：困住你的不是能力，而是過度害怕平凡、害怕輸、害怕不被肯定。透過阿德勒心理學，他帶你看清比較的陷阱，重新建立不靠他人眼光才能站穩的自我價值。

這本書寫給所有在比較與焦慮中感到疲憊的人——你不必成為特別的人，也能擁有值得驕傲的人生。

評價無法決定價值

有些人認為，自己的工作價值和工作能力都必須受到他人的認可，他們之所以會這麼想，背後有其原因。

當一個人相信自己有能力時，就會產生面對工作的勇氣。然而，如前所述，有些人會因為害怕看到結果，因此避免積極投入工作。不積極投入工作的人會對自己說：

「我只要再努力一點就會有好的結果」，即使這樣的想法可以安慰自己，但也無法獲得好的評價。

另一方面，有些人會努力做出結果。這樣的人在投入工作的時候，需要確信自己是有能力的人。雖然有時不見得一開始就能得到理想的結果，但也沒有必要依賴他人的認可來確信自己的能力。然而，對自己的能力沒有把握的人，往往會透過得到他人的認可來感覺自己是有能力的人。

事實上，完全沒有必要刻意讓他人覺得自己很有能力。阿德勒曾說：

「當感覺自己必須證明什麼的時候，很容易就會出現過度的行為。」

（《阿德勒心理學講義2：兒童的人格教育》）

這其實是本末倒置。只要拿出好的結果就會受到認可，沒有任何成績卻想要獲得認可，根本是不可能的事。

他人有時未必能夠正確評價工作的價值。不僅是自己的工作和作品，有些人還會在意別人如何評價自己這個人。然而，即使有人說：「你真是個討厭的人」，那也不過是那個人的評價，自己的價值不會因此而降低。

相反地，聽到有人稱讚：「你真是個很棒的人」，或許會覺得心花怒放，但這也僅是這個人對自己的評價，也不會因為他的評價，就提升了自己的價值。

只要有價值就會受到評價，但價值並非由評價決定。

如前所述，作品的價值不一定會獲得正確的評價。如果多數人做出同樣的評價，會讓評價看起來好像很正確，但即使幾乎沒有人給予正面的評價，也不代表作品就沒有價值。

工作或許不像藝術作品這般，評價有可能因人而異，產生極大分歧。然而，即使評價是顯示工作價值的指標之一，但也不是全部。如果評價僅將焦點放在可以量化的部分，那麼評價就有可能不完全正確。尤其是領先時代、具有獨創性的工作，現在的社會有可能無法做出正確的評價。

當然，沒有受到任何人的認可，也不代表自己的工作就具有價值，但如果只是一味地想著如何才能讓所有人認可，那麼就會變得為了得到認可而迎合。如果以這樣的態度面對工作，那麼就會像從不提出任何反對意見的「好好先生（Yes Man）」，終究會失去人們的信任。

擅長考試的人會推測出題者的意圖，並寫下出題者希望看到的答案。如果工作上也這麼做，或許會得到好的評價，但永遠無法做出具有獨創性的工作。 有時即使沒有受到正確的評價，但我們必須知道工作的評價與工作的價值未必一致。因此，擁有不受他人評價影響的勇氣是一件非常重要的事。

不再受限於他人的期待

即使是從小成績優異的人，只要在考試中經歷重大失敗，或是遇到看起來比自己更優秀的人，自信就有可能因此動搖。

阿德勒曾說：

青春期的時候，經常可見已經建立的傾向出現明顯逆轉。被寄予厚望的孩子在讀書或工作上開始失利。另一方面，過去被認為沒有才能的孩子卻迎頭趕上，展現意想不到的能力。這樣的現象與過去的傾向其實並不矛盾。過去被認為前途一片光明的孩子想必非常擔心自己會辜負期待。」

（《自卑與超越：生命對你意味著什麼》）

有些人從小成績優異。但如果說他們每個人都充滿自信，完全沒有想過可能「失敗」，那也不盡然。本書之前也已經提到，他們其實戰戰兢兢，擔心不知道什麼時候會被「逆轉」。

優秀的孩子自己也很清楚，學業上隨時可能上演這樣的逆轉劇情。因此，即使他們表面上看起來充滿自信，但只要稍微感覺可能會輸，就會創造出不安的情緒，並且會為自己的努力踩下剎車。

他們的不安不僅來自於自己可能會在競爭中落敗，同時也擔心如果被弟弟妹妹超越，父母對自己的評價可能發生變化。或是過去被認為很優秀，但現在卻無法符合他人的期待，害怕他人對自己的評價可能因此下降。他們會被這種「擔心辜負一直以來背負的期待」的焦慮壓垮。

世上沒有永遠不會失敗的孩子，但是認為不能辜負父母和身邊的人對自己「會讀書」的期待，這種想法會成為孩子極大的壓力。他們害怕自己如果無法符合期待就會被拋棄。

即使是小時候表現優異，符合大人期待的孩子，長大之後也不一定能夠同樣滿足他人的期待。因此我們要知道，我們不是為了符合他人的期待而工作。

不可辜負他人期待的想法會形成極大壓力，讓我們在工作上變得綁手綁腳。雖然沒有必要故意辜負他人的期待，但我們要做的只有努力工作或讀書，不需要思考是否符合他人期待。

正確來說，有些人只是用「無法符合他人期待」當作不投入工作的理由。再度引用之前提到阿德勒說過的話：

「在受到肯定與稱讚的期間會勇往直前。然而，等到必須靠自己努力時，勇氣卻會消失，畏縮不前。」

（前揭書）

「等到必須靠自己努力時」指的是，沒有人加油鼓勵、給予稱讚的一天終究會來臨。

不需要別人督促，自己就可以決定要讀多少書，並付諸實行，這就是自立。然而，如果父母為了督促孩子學習而不斷地鼓勵稱讚，那麼孩子就會變成沒有稱讚就什麼都不做。父母當然會稱讚孩子，但這麼做反而會妨礙孩子的自立。

工作也是一樣的道理。工作上無論有沒有人注意，許多事情都要依靠自己的判斷完成。無論有沒有人看見、有沒有人稱讚、會不會獲得認可，這些都不重要，要做的只有努力。

本文摘選自天下文化出版之《自在感的練習》

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

2025-11-05 22:47 廖嘉紅

當R姊的手機新聞跳出「補充保費新制 」，驚覺這招打破台灣理財的底層邏輯:：

「過去靠拆單省補充保費的你，

我要先說抱歉！這一招，真的失效了。」

那天我陪客戶去銀行，她拿著1000萬，

要換美金做高利定存。

行員超貼心，笑著說：

「我幫妳拆成十張定存單，每張每月利息不超過兩萬，這樣不用繳補充保費喔～」

Ｒ姐回想：這畫面，即將成為歷史了！

------

為因應衛生福利部（以下簡稱衛福部）提出的開源政策，針對現行二代健保，政府擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，#要改成年度結算制！

不論你領股利、利息、還是租金，加總一年超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮！

換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。

2萬的利息也不過是100萬的定存，50萬的存股

難怪，政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，

怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

連業務獎金都逃不掉，只要超過基本工資4倍（約11.4萬），

一樣要繳，這次是對努力的中產開槍！





罵歸罵，但重點不是被課多少，而是--這次你連避都避不掉。

這不是稅，是提醒！提醒你該升級你的理財腦了。

------

📌風險與誤區：拆單避稅失效，現金流變成本流

這次改革，衝擊最大的就是：

1️⃣定存族

100萬年定存，每年利息超過2萬，就要繳補充保費，拆單，月領利息都逃不過。

2️⃣月配息ETF族

以前靠月月領現金過生活的新型存股族，將面臨每筆股利合併課保費。

不管你分幾次領，只要全年合計超過2萬元，都要課。

3️⃣包租公、包租婆

租金收入也納入結算門檻，等於被動收入全面課補充保費。以往分租、分帳戶避開單筆門檻的方式，通通失效。

而且是股票+定存利息+租金合計一年超過2萬就要繳補充保費~天啊！

而且扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬。

------

許多人會下意識想再找「避稅招」，

但Ｒ姐要提醒你：

補充保費不是可以閃的稅，是該被納入規劃的流出項。

📌行動建議：三步調整你的理財腦

👉第一步：盤點年度非薪資收入

把你的股利、利息、租金全部加總，看看有沒有超過2萬門檻。

👉第二步：重新定義高配息

在新制下，高配息＝高補充保費。

不配息ETF、成長股、海外再投資標的會更有吸引力。

評估投資報酬率時，應以稅後淨收益率為主，而非配息率。

👉第三步：用整體結算的腦袋看錢

錢不是月月來就好，要看稅後淨報酬率，資產配置要整合稅務思維。

------

📌延伸提醒：美股早就是這樣的世界

非美國稅務居民（NRA）在美股領股利時，會被預扣30%稅金，因此，多數美股公司乾脆不發股利，而是讓股價成長。也難怪美股投資人追求的是漲幅，不是配息。

當台灣投資人面對健保補充保費新制時，也會逐漸轉向這樣的邏輯：

少領現金＝少稅負；多累積資本＝多效益。

------

📌R姐觀點：補充保費新制，將會逼出台灣人的理財思維升級

身為顧問，我不是要你氣，而是要你準備。因為真正被重擊的，是沒規劃的人。

過去，我們熱愛月月領現金的安全感。但新制讓我們不得不問：

我需要的，是穩定配息，還是穩定增值？

所以別再想著「怎麼閃過」，該想的是：「我能怎麼提前佈局？」

因為補充保費只是開端，接下來，保險、會計、稅務、信託、投資、房產，都會被這場「年度結算思維」沖洗一遍。

你覺得這次是搶錢，還是警鐘？

好奇的問：你會因為補充保費新制，把萬年定存改成保單嗎？

👉

傳承諮詢請加

https://lin.ee/BRhxskr

-------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁：Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#存股 #家族信託 #財富傳承 #補充保費新制 #股利二代健保 #健保補充保費 #二代健保補充保費

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025-11-11 09:11 女子漾／編輯張念慈
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12日）清晨觸陸，對南部及東部地區構成明顯威脅。氣象專家賈新興指出，本次颱風路徑略往南修正，雲林、嘉義縣市、台南、高雄等9縣市最有可能放颱風假，其中台南、高雄將是最可能登陸區域，今晚起風雨將達顛峰。

根據氣象署最新觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約380公里，以每小時11公里速度往北北東前進。暴風圈正逐步進入台灣南方近海，對高雄、屏東恆春半島構成直接威脅。

氣象署預報，今日東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島皆有大雨或豪雨機率，尤其東半部與大台北山區恐有局部豪雨。明日受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，中南部及東部雨勢明顯，北部氣溫轉涼，各地早晚偏冷。

颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

賈新興分析，鳳凰颱風北轉角度因副熱帶高壓減弱而縮小，暴風圈半徑將約190至220公里，週三清晨可能接觸南台灣陸地。由於台灣海峽海溫較低，加上東北季風影響，颱風垂直發展受限，強度預估於週三減弱為輕度颱風，在嘉義、台南交界一帶登陸機率高。

雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署
雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署

中央氣象署上午7時公布的最新風雨預測指出，全台有14縣市達停班停課標準。其中，宜蘭、花蓮、台東山區累積雨量可能達200至400毫米；彰化、雲林沿海平均風力達8級、陣風上看11級；澎湖也出現同級強風。氣象署提醒，今晚至明晨將是颱風影響最劇烈時段，沿海地區須嚴防長浪與強風。

風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署
風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當氣象預報顯示暴風半徑4小時內可能經過某地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測超過平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已致災或有致災之虞時，即符合停班停課標準。實際是否放假，仍需依各縣市政府公告為準。

目前鳳凰颱風仍持續北上，氣象署呼籲民眾今晚起應嚴防強風豪雨，避免前往山區及海邊活動，並隨時關注各地政府最新停班停課資訊，提前做好防颱準備。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23 女子漾／編輯張念慈
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

