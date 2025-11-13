害怕不夠優秀、總是想證明自己？《自在感的練習》用阿德勒心理學教你重建價值感。圖／許我耀眼

你是否也曾明明已經很努力，卻還是常常懷疑「我是不是不夠好」？只要遇到更強的人，心裡立刻被焦慮淹沒，總覺得自己必須更特別、再更厲害，才能安心。

岸見一郎在《自在感的練習》裡提醒我們：困住你的不是能力，而是過度害怕平凡、害怕輸、害怕不被肯定。透過阿德勒心理學，他帶你看清比較的陷阱，重新建立不靠他人眼光才能站穩的自我價值。

這本書寫給所有在比較與焦慮中感到疲憊的人——你不必成為特別的人，也能擁有值得驕傲的人生。

評價無法決定價值

有些人認為，自己的工作價值和工作能力都必須受到他人的認可，他們之所以會這麼想，背後有其原因。

當一個人相信自己有能力時，就會產生面對工作的勇氣。然而，如前所述，有些人會因為害怕看到結果，因此避免積極投入工作。不積極投入工作的人會對自己說：

「我只要再努力一點就會有好的結果」，即使這樣的想法可以安慰自己，但也無法獲得好的評價。

另一方面，有些人會努力做出結果。這樣的人在投入工作的時候，需要確信自己是有能力的人。雖然有時不見得一開始就能得到理想的結果，但也沒有必要依賴他人的認可來確信自己的能力。然而，對自己的能力沒有把握的人，往往會透過得到他人的認可來感覺自己是有能力的人。

事實上，完全沒有必要刻意讓他人覺得自己很有能力。阿德勒曾說：

「當感覺自己必須證明什麼的時候，很容易就會出現過度的行為。」

（《阿德勒心理學講義2：兒童的人格教育》）

這其實是本末倒置。只要拿出好的結果就會受到認可，沒有任何成績卻想要獲得認可，根本是不可能的事。

他人有時未必能夠正確評價工作的價值。不僅是自己的工作和作品，有些人還會在意別人如何評價自己這個人。然而，即使有人說：「你真是個討厭的人」，那也不過是那個人的評價，自己的價值不會因此而降低。

相反地，聽到有人稱讚：「你真是個很棒的人」，或許會覺得心花怒放，但這也僅是這個人對自己的評價，也不會因為他的評價，就提升了自己的價值。

只要有價值就會受到評價，但價值並非由評價決定。

如前所述，作品的價值不一定會獲得正確的評價。如果多數人做出同樣的評價，會讓評價看起來好像很正確，但即使幾乎沒有人給予正面的評價，也不代表作品就沒有價值。

工作或許不像藝術作品這般，評價有可能因人而異，產生極大分歧。然而，即使評價是顯示工作價值的指標之一，但也不是全部。如果評價僅將焦點放在可以量化的部分，那麼評價就有可能不完全正確。尤其是領先時代、具有獨創性的工作，現在的社會有可能無法做出正確的評價。

當然，沒有受到任何人的認可，也不代表自己的工作就具有價值，但如果只是一味地想著如何才能讓所有人認可，那麼就會變得為了得到認可而迎合。如果以這樣的態度面對工作，那麼就會像從不提出任何反對意見的「好好先生（Yes Man）」，終究會失去人們的信任。

擅長考試的人會推測出題者的意圖，並寫下出題者希望看到的答案。如果工作上也這麼做，或許會得到好的評價，但永遠無法做出具有獨創性的工作。 有時即使沒有受到正確的評價，但我們必須知道工作的評價與工作的價值未必一致。因此，擁有不受他人評價影響的勇氣是一件非常重要的事。

不再受限於他人的期待

即使是從小成績優異的人，只要在考試中經歷重大失敗，或是遇到看起來比自己更優秀的人，自信就有可能因此動搖。

阿德勒曾說：

（《自卑與超越：生命對你意味著什麼》）

有些人從小成績優異。但如果說他們每個人都充滿自信，完全沒有想過可能「失敗」，那也不盡然。本書之前也已經提到，他們其實戰戰兢兢，擔心不知道什麼時候會被「逆轉」。

優秀的孩子自己也很清楚，學業上隨時可能上演這樣的逆轉劇情。因此，即使他們表面上看起來充滿自信，但只要稍微感覺可能會輸，就會創造出不安的情緒，並且會為自己的努力踩下剎車。

他們的不安不僅來自於自己可能會在競爭中落敗，同時也擔心如果被弟弟妹妹超越，父母對自己的評價可能發生變化。或是過去被認為很優秀，但現在卻無法符合他人的期待，害怕他人對自己的評價可能因此下降。他們會被這種「擔心辜負一直以來背負的期待」的焦慮壓垮。

世上沒有永遠不會失敗的孩子，但是認為不能辜負父母和身邊的人對自己「會讀書」的期待，這種想法會成為孩子極大的壓力。他們害怕自己如果無法符合期待就會被拋棄。

即使是小時候表現優異，符合大人期待的孩子，長大之後也不一定能夠同樣滿足他人的期待。因此我們要知道，我們不是為了符合他人的期待而工作。

不可辜負他人期待的想法會形成極大壓力，讓我們在工作上變得綁手綁腳。雖然沒有必要故意辜負他人的期待，但我們要做的只有努力工作或讀書，不需要思考是否符合他人期待。

正確來說，有些人只是用「無法符合他人期待」當作不投入工作的理由。再度引用之前提到阿德勒說過的話：

「在受到肯定與稱讚的期間會勇往直前。然而，等到必須靠自己努力時，勇氣卻會消失，畏縮不前。」

（前揭書）

「等到必須靠自己努力時」指的是，沒有人加油鼓勵、給予稱讚的一天終究會來臨。

不需要別人督促，自己就可以決定要讀多少書，並付諸實行，這就是自立。然而，如果父母為了督促孩子學習而不斷地鼓勵稱讚，那麼孩子就會變成沒有稱讚就什麼都不做。父母當然會稱讚孩子，但這麼做反而會妨礙孩子的自立。

工作也是一樣的道理。工作上無論有沒有人注意，許多事情都要依靠自己的判斷完成。無論有沒有人看見、有沒有人稱讚、會不會獲得認可，這些都不重要，要做的只有努力。

本文摘選自天下文化出版之《自在感的練習》