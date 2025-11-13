2025-11-13 10:22 造咖
Instagram推6款App新圖示，只有「這類帳號」能用！
每次Instagram一更新，大家的反應總是又愛又怕，愛的是新功能可能更好玩，怕的是介面又要重新學一遍。這回IG再度搞出新話題，竟悄悄推出「6款全新圖示」，從銀亮金屬到宇宙星塵，一整個炫得像在辦手機桌面時尚秀。不過別太興奮，因為這次只有特定用戶能玩到，讓不少大人用戶大喊：「太不公平了吧！」
這次Instagram找來西班牙插畫家Carlos Oliveras Colom聯手設計6款全新App圖示，風格從「未來銀光」的金屬鏡面、「浪漫系」的花卉彩粉，到「怪趣派」的綠色黏液，甚至還有燃燒感十足的烈焰橘紅、閃閃發亮的宇宙星塵版本。可以說，每一款都能讓人瞬間擺脫原本那個粉嫩紫漸層的LOGO，終於不再搞不清楚哪個是相機、哪個是IG。
不過先別急著打開設定，因為這項功能目前只開放給 「青少年帳號」。官方表示，這次更新是為了回應年輕用戶「想展現自我風格」的需求，同時也搭配更多青少年帳號的安全機制。
而大人們的反應？一句話總結：「羨慕爆！」許多成年用戶紛紛在社群留言：「為什麼我們就不能有？」、「拜託給我花卉版！」甚至還有人研究出「改年齡解鎖」的小撇步。不過IG官方也提醒，不建議私自更動帳號資料，可能導致功能異常、訊息漏接，甚至回不去了。換句話說，為了幾個漂亮圖示，把帳號玩壞可就得不償失。
好消息是，這次更新不限系統，iOS、Android用戶都能用。壞消息是，沒被歸類為「青少年帳號」的朋友，恐怕還得繼續和那個粉紫色LOGO培養感情。
延伸閱讀
2025短影音趨勢！什麼是「扁影音」？IG Reels最新爆紅玩法解析
【本文為造咖授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower