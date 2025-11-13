生理期偏頭痛為什麼這麼嚴重？醫揭「月經型偏頭痛」真相　EVE止痛藥這類人要避免使用

生理期偏頭痛為什麼這麼嚴重？醫揭「月經型偏頭痛」真相 EVE止痛藥這類人要避免使用圖／canva

你是不是常常一言不合就頭痛？睡太久會痛、睡不夠會痛，喝咖啡會痛、不喝也會痛；上班痛、放假痛，生理期與排卵期更是痛到失控。更驚人的是，心血管疾病、氣喘、過敏、癲癇、睡眠障礙、焦慮與憂鬱，都可能與頭痛有關。

頭痛不是小事，也不能忍。《你可以不頭痛》由台灣頭痛醫學權威王署君醫師撰寫，以30多年臨床經驗與最新實證，帶你找出真正的頭痛根源，破解迷思，為什麼某些人偏偏在生理期痛得更兇，以及市面上常用的止痛藥，到底哪些人能用、哪些人必須特別小心。

生理期會頭痛嗎？

我聽過正值青春期的國中女生，每次生理期快來時，就會躲在黑漆漆的房間裡不肯出來，因為聲音、光線會讓頭痛更嚴重，我們診間也常常有患者是因為生理期頻頻偏頭痛而來就診。

不少患有偏頭痛的女性發作時間落在生理期，研究發現，生理期開始的當天頭痛發作頻率最高，因此國際頭痛學會特別把出現在生理期（包括要開始的前2 天、開始當天，以及結束後2 天，共5 天）出現的偏頭痛稱為月經型偏頭痛。

如果頭痛僅發生在這5 天，稱為純月經型偏頭痛，如果其他天也會頭痛（我們大部分的患者是如此），只是在生理期有惡化，就叫做月經相關偏頭痛。

通常我們會請患者連續記錄3 個月頭痛發作的時間，如果有2 個月或3 個月在前文提到的這5 天發生偏頭痛，就被歸類為月經型偏頭痛。

在所有偏頭痛患者中，純月經型頭痛約7%，現在較大的爭議是月經型偏頭痛真的比較嚴重嗎？目前研究結果偏向肯定，月經型偏頭痛確實比較嚴重。第一，它比較痛；第二，它痛比較久，有些人會連續痛好幾天。

另一個問題是月經型偏頭痛患者都會經痛（腹痛）嗎？不一定，並非都會有經痛，倒是有經痛的人比較容易有月經型偏頭痛， 迄今原因不明。

月經之所以會造成偏頭痛，主要是與女性荷爾蒙有關。

1972 年，美國學者薩默維爾（B. W. Somerville） 做了一個研究，在月經型偏頭痛患者生理期即將開始之前給予雌激素（因為生理期開始後，雌激素會下降），後來發現生理期會延後，也不會頭痛，但等雌激素消退之後，又開始頭痛，所以一般認為生理期的偏頭痛主要是雌激素降低所致。



最近發現不只雌激素，泌乳激素也會造成偏頭痛。以女性的生理週期來看，生理期時雌激素及泌乳激素會下降，排卵期雌激素會上升，身體會分泌濾泡刺激素，那時雌激素會降低一點點，所以有人不僅生理期頭痛，排卵期也頭痛，1 個月痛2 次，不過排卵期頭痛的人較少， 臨床上也比較不被注意。

有些女性第一次偏頭痛就是初經來潮時。實際上，女性荷爾蒙穩定時很少偏頭痛，若是突然數值降低，就會痛。這是規律問題，偏頭痛患者最怕缺乏規律，所以女性偏頭痛患者比男性多的一部分原因就是因為生理期或是荷爾蒙變化。

偏頭痛和雌激素波動有關，那麼更年期或停經後會比較少偏頭痛嗎？答案是更年期時會增加，因為雌激素波動比較明顯，而停經一段時間後，荷爾蒙穩定了，偏頭痛就會減少。

榮陽團隊在金門做的研究發現，更年期前、後的女性偏頭痛會增加，可是一旦月經停止，就明顯大大減少。

另一個偏頭痛會好轉的時機，是懷孕的時候，因為這時荷爾蒙逐漸上升並趨於穩定。由此可知以前的母親很少偏頭痛的原因，是小孩生得多，女性荷爾蒙較常維持在高濃度的狀況。

如果月經偏頭痛次數達到1 個月4 天以上，已經造成生活困擾，建議找醫師診治。

我給女性朋友的建議是：

1. 寫頭痛日記：寫頭痛日記可以確定自己是不是月經型頭痛。



2. 千萬不要忍：生理期頭痛時趕快吃頭痛藥，因為這種頭痛會拖的久又很痛。



3. 一定要規律運動：我認為要減少偏頭痛及經痛，一定要規律運動，研究發現，規律運動是可以同時減少經痛及頭痛的有效方法。

如果生理期來時頭痛又經痛，要慎選止痛藥，一般止痛藥常常對經痛沒有效，因為經痛是屬於前列腺素作用產生的疼痛。

2023 年3 月有新的研究發現，月經型偏頭痛患者的CGRP 血中濃度比沒有月經型偏頭痛的人高，因此學者推論，生理期之所以會出現頭痛合併經痛較可能與CGRP 濃度有關。

一般同時頭痛又經痛可以使用普拿疼類止痛藥，像頭痛專用藥英明格，對於生理期的頭痛有效，可是對經痛無效。

另外像是非類固醇抗發炎藥（Non-Steroidal Anti-Inflammtory Drugs, NSAIDs），對頭痛、經痛都有效，可是效果沒有那麼強，如果頭痛、經痛很嚴重，可能要同時吃兩種藥，才能解決。

關於止痛藥

除了預防性藥物，治療頭痛最廣為人知的就是止痛藥，例如普拿疼。

止痛藥是急性期的治療藥物，主要在頭痛急性發作時給予，功效是止痛。很多人以為普拿疼是頭痛藥，但其實也常常用來治療其他疼痛，例如經痛，在藥局可以直接買到。另外一類常用止痛藥，例如EVE、布洛芬、阿斯匹靈、希樂葆（Celebrex®）和萬克適（Arcoxia®），也是一般很常見的止痛藥，又稱為非類固醇抗發炎藥，能緩解包含頭痛及關節炎等因發炎造成的各種疼痛。

急性期的頭痛治療藥物大致分成以下幾種：乙醯胺酚、非類固醇抗發炎藥、麥角胺及翠普登。前兩者比較沒有專一性，後兩者只對頭痛有效。



第1 類：乙醯胺酚

● 常見名稱：普拿疼、泰諾



● 常見副作用：過量服用可能造成肝的問題

有一般普拿疼及加上咖啡因的普拿疼加強錠等。普拿疼在台灣是廣為人知的止痛藥，我們以往在做國中生頭痛調查就發現，幾乎全國的青少年都知道普拿疼。

普拿疼是藥物的商品名稱，主要成分是乙醯胺酚，同樣成分的止痛藥在台灣就超過一百種，斯斯也是其中之一。

乙醯胺酚類止痛藥的安全性高，美國食品藥物管理局核准使用於治療兒童的頭痛，也是懷孕及哺乳婦女偏頭痛發作時的首選藥物。

至於過量服用的定義目前沒有定論，1990 年代，美國食品藥物管理局規定，普拿疼每日可服用最大劑量是4,000 毫克，當時1 顆普拿疼是500 毫克，1 天吃8 顆就過量。

但到了大約10 年前，又做出更嚴格的規定，每日可服用最大劑量是3,000 毫克，也就是說1 天吃6 顆就過量。

為什麼最大劑量愈來愈嚴格？原因是他們發現，許多西藥裡都含有普拿疼成分，像是咳嗽藥水、感冒藥水等，舉例來說，患者吃普拿疼，他知道這是普拿疼，可是他同時又喝了感冒藥水，裡面也有普拿疼成分，另外像市售肌肉鬆弛劑可能也添加了普拿疼，因此美國食品藥物管理局認為，藥物上限應該要訂定得更嚴謹。

尤其是普拿疼這類藥物使用過量會伴隨很多副作用，例如肝傷害等，所以把上限從4,000 毫克調降為3,000 毫克。

目前台灣的上限還是4,000 毫克，也就是1 天吃8顆就過量。

第2 類：非類固醇抗發炎藥

● 常見名稱：EVE、百炎、伊普、布洛芬、阿斯匹靈、希樂葆、萬克適



● 常見副作用：腸胃不適、消化不良、腎功能異常

除了乙醯胺酚，一般醫師最常開立的止痛藥是非類固醇抗發炎藥，常見副作用是腸胃不適（希樂葆和萬克適不會）、消化不良等，胃部及腎功能異常的人，要盡量避免這類藥物。



現在國人到日本旅遊很愛買的止痛藥EVE 主要成分即為布洛芬，也就是一般人說的消炎止痛藥。這類藥物在台灣的種類非常多，最知名的叫做百服寧、五分珠（現已停產），另外像安舒疼（Advil®）也屬這類藥物，在台灣都很容易買到。

以專業角度分析EVE，其實它算是不錯的止痛藥，又含有咖啡因，能增加藥物的效果。前一陣子我去日本，看到藥妝店貨架上EVE 的位置全是空的，店員告訴我都被亞洲其他國家的旅客買光了。

第3 類：麥角胺

● 常見名稱：易克痛、樂息痛



● 常見副作用：引發心血管疾病、胸悶、心悸、噁心、拉肚子

前文已經介紹過這類藥物，它會造成血管收縮，引發心血管疾病等多種副作用，現在比較少用。有研究指出，如果太頻繁使用，可能造成中風機率增加。

第4 類：翠普登

● 常見名稱：英明格、羅莎疼



● 常見副作用：胸悶、噁心、頭昏、疲勞及刺、麻感

英明格在台灣有鼻用噴液劑與口服速溶錠，前者可用於會產生嚴重噁心、嘔吐的患者，以及叢發性頭痛的治療上。這種藥物與麥角胺類藥物相似，要避免用在有心血管病史的患者身上。

總而言之，止痛藥的重點都在「不要使用過量」，1 週不能吃超過3 次，或1 個月不能吃超過10 次。

例如有位頭痛患者告訴我，他每天吃3 次止痛藥，1 次吃3 顆日本有名的Lulu， 隔一陣子又換吃另一種日本製的止痛藥，他覺得很平常，就我來看，他1 天就把1 週的分量吃光了，顯然已經過量。

也有人擔心，平常頭痛都已經吃到普拿疼「加強錠」了，是不是表示很嚴重？我的回答是：「還好，我們該用的藥都還沒有用到。」

因為加強錠常給人「藥效很強」等於「藥量很重」的誤解，其實普拿疼加強錠的成分很簡單，就是普拿疼加上65 毫克的咖啡因，咖啡因也能治療頭痛，若每週吃2 天以內，並不會造成過量問題。

本文摘選自天下文化出版之《你可以不頭痛》