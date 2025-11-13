冥想不只靜坐！7種有趣冥想方式 輕鬆提升幸福感

編輯/李明真撰文

在這個資訊爆炸的時代，我們的思緒總是被各種資訊和壓力佔據，大腦就像一台24小時不停運轉的電腦，需要適時的重啟和清理。冥想，正是清空大腦、沉澱心靈的最佳方式。小編要跟忙碌的女孩們分享，7種簡單有趣的冥想方法，冥想不局限於靜坐，多元的冥想方式可以幫助妳提升專注力與放鬆心情。

7種有趣的冥想方法

1.呼吸冥想

這是比較基礎的冥想方式。找一個安靜的地方坐下，閉上眼睛，將注意力集中在呼吸上。感受空氣進入鼻腔、充滿胸腔，再緩緩呼出。當思緒飄走時，溫柔地將注意力拉回呼吸。每天練習10分鐘，就能感受到內心的平靜。

可以透過冥想與深呼吸，讓自己好好沉澱，進而與自己對話，修持耐心。圖/123RF圖庫

2.步行冥想

選擇一條安靜的小徑，緩慢行走。每一步都專注於腳掌與地面的接觸，感受身體的移動。這種動態冥想適合不習慣靜坐的人，能讓人在移動中找到內心的平靜。

選擇一條安靜的小徑，緩慢行走。每一步都專注於腳掌與地面的接觸，用動態冥想感受身體的移動。圖/123RF圖庫

3.數數字

在呼吸冥想的基礎上，每次呼氣時默數一個數字，從1數到10，然後再從1開始。這能幫助妳更集中注意力，避免思緒飄散。

4.燭光冥想

點燃一支蠟燭，坐在距離蠟燭約一公尺的地方，凝視火焰。將注意力完全放在燭光上，感受它的跳動與變化。這種視覺冥想能讓人很快地進入平靜狀態。當然，點蠟燭的時候要注意安全，安全是最重要的。

5.身體掃描

平躺或坐直，從頭到腳用眼神掃描身體的各個部位，並試著逐一放鬆這些部位。這個方法不僅能幫助妳專注當下，還能得到放鬆的休息。

6.聲音冥想

播放一段舒緩的大自然聲音，各種白噪音都可以，像是海浪聲、鳥鳴聲或雨聲。閉上眼睛，專注於這些聲音，讓它們帶領妳進入放鬆的狀態。

7.視覺化冥想

想像一個讓自己感到平靜的場景，如海灘、森林或草原。閉上眼睛，在腦海中描繪這個場景的細節，感受其中的寧靜與美好。

視覺化冥想也很有趣，可以在腦海中描繪漂亮風景的細節，感受其中的寧靜與美好。圖為北海道花田。圖/123RF圖庫

5個小技巧能提升冥想品質

冥想並不需要特殊的技巧或環境，只要每天抽出10到20分鐘，就能感受到它帶來的平靜。以下是一些提升冥想品質的小技巧：

1.選擇固定的時間和地點

每天在同一時間、同一地點進行冥想，能幫助大腦更快進入狀態。早晨或睡前是很理想的時段。

2.保持舒適的姿勢

無論是坐著、躺著或站立，甚至是行走中，都要確保身體放鬆。如果選擇坐姿，要能夠挺直，雙手自然放在膝蓋上。

3.不要強迫自己

冥想時難免會有思緒飄散的時候，這很正常。不要因此感到挫敗，溫柔地將注意力拉回當下即可。

4.循序漸進

剛開始時，可以從5分鐘開始，逐漸增加到20分鐘或更長。重要的是持續性，而不是時間的長短。

5.記錄感受

每次冥想後，花幾分鐘記錄自己的感受。這能幫助妳觀察自己的進步，並找到最適合自己的冥想方式。

冥想不僅能清空大腦，還能放鬆身心，讓人把注意力拉回到當下與自己身上。在這個快節奏的社會，冥想就像一個內在的避風港機制，讓我們在繁忙的生活中找到片刻的寧靜。無論妳是初學者還是有經驗的冥想者，這7種冥想方法都能幫助妳更深入地探索內在世界。

