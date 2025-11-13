劉宇寧搭檔過的7位女星：趙露思、宋祖兒，新戲《玫瑰叢生》與王子文浴室吻

圖片來源：微博

劉宇寧在古裝劇圈是「一開口就讓人心動」的深情男神；在現代劇裡，他又能一秒變成溫柔霸總。從歌手出身、轉戰影視圈的他，近年演技進步神速，合作過的女星一個比一個大咖，從趙露思、劉詩詩、宋祖兒到劉濤，每一組搭檔都讓觀眾嗑得欲罷不能，以下就來盤點劉宇寧歷年來合作過的7位女星，看看哪一組才是你心中的「最強火花組合」！

1.《玫瑰叢生》王子文

《玫瑰叢生》改編自漫畫《蟬女》，劉宇寧在這部久違的現代劇中，不只剪去長髮、挑戰平頭造型，還化身完美男友「小貝」，他與王子文在劇中從誤會開始，逐漸發展出真感情，浴室吻、對視戲都讓人臉紅心跳，該劇主要講述「鑑情師」女主誤測愛情、卻意外測出真心的故事，兩人的對手戲充滿張力，一冷一熱的氛圍，CP感爆棚！

2.《書卷一夢》李一桐

《書卷一夢》這部穿書題材奇幻愛情劇堪稱「高甜又虐心」代表作，李一桐在劇中飾演被劇本操控的女主角宋小魚，而劉宇寧則是飾演冷冽反派南珩，故事裡滿滿的「命運推著你親我」名場面，讓觀眾一邊笑一邊少女心尖叫ㄝ從被迫之吻到真心告白，兩人的情感層層堆疊，讓人深陷劇情無法自拔。

3.《折腰》宋祖兒

古裝傳奇愛情劇《折腰》，改編自晉江文學城作者蓬萊客同名言情小說，劉宇寧與宋祖兒這組CP被粉絲稱作「狼兔組合」，不只顏值登峰造極，還有絕妙的身高差，該劇的劇情走先婚後愛＋權謀復仇路線，兩人從仇人到夫妻、從互相試探到相知相惜，氛圍張力滿滿。宋祖兒靈動俏皮、劉宇寧深情內斂，兩人一對戲就像火花亂竄，甜中帶虐，虐中帶慾！

4.《珠簾玉幕》趙露思

趙露思與劉宇寧繼《長歌行》後再度合體，這次從「護衛與公主」進階成「商人與採珠女」。兩人在《珠簾玉幕》劇中上演一場命運糾纏的海上冒險，舊情未了的新火花讓劇迷直呼「磕到失智」。雖然劉宇寧一開始戲份低調，但他飾演的燕子京城府深、氣場強，一出場就有神秘男主的魅力，這組「皓嫣CP2.0」依然讓不少粉絲買單！

5.《一念關山》劉詩詩

從敵對到相愛，劉宇寧與劉詩詩在《一念關山》的組合走的是「極致拉扯系戀愛」。劉詩詩飾演刺客任如意，劉宇寧則是飾演腹黑堂主寧遠舟，兩人你來我往、互相試探，暗戀與愛戀糾纏不清。最讓人心動的是那場「楓葉海定情」戲碼，美得像詩，也甜得像初戀，兩位高顏值高手對戲，簡直像看古風偶像詩篇，可惜的是結局評價兩極，不喜歡虐戀的人可能會很失望！

6.《安樂傳》迪麗熱巴

劉宇寧在《安樂傳》劇中雖然是配角，卻搶盡風頭，他所飾演的「洛銘西」一出場就自帶氣場，甚至比男主龔俊還霸氣，戲裡的設定是他對任安樂（迪麗熱巴 飾）暗藏深情，那種「不能愛、卻愛得更深」的氛圍讓觀眾心碎不已，不少劇迷也大讚他的演技「眼神比台詞更有戲」。

7.《做自己的光》劉濤

《做自己的光》是一部女性成長勵志劇，劉濤和劉宇寧兩人年齡差12歲的姐弟戀居然也毫無違和感！劉濤在劇中飾演歷經人生低谷的新聞主播，劉宇寧則飾演陪她走出陰霾的陽光男孩，兩人互相療癒、共同成長，粉紅泡泡滿到溢出螢幕。

從古裝到現代劇，從冷面殺手到溫柔戀人，劉宇寧與不同女星的搭檔都能擦出獨特化學反應。有人說他是「行走的CP製造機」，只要站在誰身邊，粉紅濾鏡自動開啟。接下來，他與王子文主演的《玫瑰叢生》即將開播，看來還會再掀一次戀愛風暴。劉宇寧合作過的女星，你最嗑哪一對？

