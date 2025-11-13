DHA推薦 好藥坊藥局【SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊】-溫和、好入口、配方完整的 DHA 選擇，守護全家人的健康。

2025-11-13 08:34 鍾小殷的幸福玩樂趣

我公司附近有一間好藥坊藥局，

有時幫忙公司補給一些藥品時，我都會順便看有什麼新東西。

最近剛好想找跟DHA 相關的營養補充品，

藥師直接推薦我SANKYO DHA，

實際入手後，吃了一陣子以後，

整體感覺相當不錯，

來分享給跟我一樣，正在尋找 DHA 補充品的人參考囉!

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 產品開箱

藍紫色的外盒，視覺上乾淨沉穩，我個人覺得還蠻漂亮的XD

盒身印製清楚的成分標示、產地資訊與食用建議，

內裝為瓶裝軟膠囊，瓶蓋密封做得很好，避免潮濕與氧化。

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 成分內容

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊的配方組成相當明確，

主要就是高純度魚眼窩油 350mg，也是DHA 的高濃度來源。

再來是大豆卵磷脂萃取物，含有磷脂絲胺酸 PS，

DHA 搭配 PS，可說是非常強大的黃金組合。

比較特別的是配有葉酸，

懷孕過的媽媽都知道，葉酸是備孕時，第一個要服用的保健品。

其實它除了常見於孕期保健外，也跟神經系統健康、紅血球生成等功能有密切相關。

對長期攝取 DHA 補充品的人來說，這是一個非常加分的配方。

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 實際食用

照產品的標示，食用方法是每天兩次，一次可吃兩粒，一天最多不要超過四粒。

不過我自己都是早晚各吃一粒，等於一天吃兩粒而已。

但這樣吃下來一陣子，就覺得蠻有感的。

每顆膠囊略有透明度，可以看到內部淡金色的油質。

大家記得我有吞藥丸障礙這件事吧?

它的SIZE屬於大人與小孩都能接受的大小，

就是連我這個很不會吞藥的人，都能克服。

我以前也吃過其它DHA 產品，最害怕的就是魚腥餘味，

但這款味道我覺得算是安全過關，即使空腹吃也不會感到不適。

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 推薦原因

整體來說，SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 配方乾淨、成分透明，

加上吞嚥度佳， 無腥味表現令人安心。

搭配維生素 E、葉酸，

只要你是需要補充 DHA 與葉酸，平常飲食缺乏深海魚類的人，

無論是學齡兒童、青少年；

一般上班族、銀髮長輩族，甚至孕期及哺乳婦女，都適合食用。

不過如果本身身體有狀況，或者有其它疑慮，

當然還是建議事先諮詢過醫師喔!

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 購買資訊

每個人的體質與需求不同，選擇保健品，仍然依自己的生活型態與飲食習慣調整。

如果你正在物色一款適合全家人補充的 DHA 產品，這款可以試試。

目前在好藥坊藥局販售，有興趣的話，

歡迎搜尋你家附近的好藥坊藥局，也有專業藥師能詢問喲!

 好藥坊藥局 官網:https:gps.club.tw/

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#好物推薦 #保健食品 #健康食品 #健康保養

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
往下滑看更多精彩文章
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
往下滑看更多精彩文章
補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦

2025-11-05 22:47 廖嘉紅

當R姊的手機新聞跳出「補充保費新制 」，驚覺這招打破台灣理財的底層邏輯:：

「過去靠拆單省補充保費的你，

我要先說抱歉！這一招，真的失效了。」

那天我陪客戶去銀行，她拿著1000萬，

要換美金做高利定存。

行員超貼心，笑著說：

「我幫妳拆成十張定存單，每張每月利息不超過兩萬，這樣不用繳補充保費喔～」

Ｒ姐回想：這畫面，即將成為歷史了！

------

為因應衛生福利部（以下簡稱衛福部）提出的開源政策，針對現行二代健保，政府擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，#要改成年度結算制！

不論你領股利、利息、還是租金，加總一年超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮！

換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。

2萬的利息也不過是100萬的定存，50萬的存股

難怪，政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，

怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

連業務獎金都逃不掉，只要超過基本工資4倍（約11.4萬），

一樣要繳，這次是對努力的中產開槍！





罵歸罵，但重點不是被課多少，而是--這次你連避都避不掉。

這不是稅，是提醒！提醒你該升級你的理財腦了。

------

📌風險與誤區：拆單避稅失效，現金流變成本流

這次改革，衝擊最大的就是：

1️⃣定存族

100萬年定存，每年利息超過2萬，就要繳補充保費，拆單，月領利息都逃不過。

2️⃣月配息ETF族

以前靠月月領現金過生活的新型存股族，將面臨每筆股利合併課保費。

不管你分幾次領，只要全年合計超過2萬元，都要課。

3️⃣包租公、包租婆

租金收入也納入結算門檻，等於被動收入全面課補充保費。以往分租、分帳戶避開單筆門檻的方式，通通失效。

而且是股票+定存利息+租金合計一年超過2萬就要繳補充保費~天啊！

而且扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬。

------

許多人會下意識想再找「避稅招」，

但Ｒ姐要提醒你：

補充保費不是可以閃的稅，是該被納入規劃的流出項。

📌行動建議：三步調整你的理財腦

👉第一步：盤點年度非薪資收入

把你的股利、利息、租金全部加總，看看有沒有超過2萬門檻。

👉第二步：重新定義高配息

在新制下，高配息＝高補充保費。

不配息ETF、成長股、海外再投資標的會更有吸引力。

評估投資報酬率時，應以稅後淨收益率為主，而非配息率。

👉第三步：用整體結算的腦袋看錢

錢不是月月來就好，要看稅後淨報酬率，資產配置要整合稅務思維。

------

📌延伸提醒：美股早就是這樣的世界

非美國稅務居民（NRA）在美股領股利時，會被預扣30%稅金，因此，多數美股公司乾脆不發股利，而是讓股價成長。也難怪美股投資人追求的是漲幅，不是配息。

當台灣投資人面對健保補充保費新制時，也會逐漸轉向這樣的邏輯：

少領現金＝少稅負；多累積資本＝多效益。

------

📌R姐觀點：補充保費新制，將會逼出台灣人的理財思維升級

身為顧問，我不是要你氣，而是要你準備。因為真正被重擊的，是沒規劃的人。

過去，我們熱愛月月領現金的安全感。但新制讓我們不得不問：

我需要的，是穩定配息，還是穩定增值？

所以別再想著「怎麼閃過」，該想的是：「我能怎麼提前佈局？」

因為補充保費只是開端，接下來，保險、會計、稅務、信託、投資、房產，都會被這場「年度結算思維」沖洗一遍。

你覺得這次是搶錢，還是警鐘？

好奇的問：你會因為補充保費新制，把萬年定存改成保單嗎？

👉

傳承諮詢請加

https://lin.ee/BRhxskr

-------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁：Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#存股 #家族信託 #財富傳承 #補充保費新制 #股利二代健保 #健保補充保費 #二代健保補充保費

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
往下滑看更多精彩文章
貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

編輯推薦

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
往下滑看更多精彩文章
週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025-11-11 09:11 女子漾／編輯張念慈
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12日）清晨觸陸，對南部及東部地區構成明顯威脅。氣象專家賈新興指出，本次颱風路徑略往南修正，雲林、嘉義縣市、台南、高雄等9縣市最有可能放颱風假，其中台南、高雄將是最可能登陸區域，今晚起風雨將達顛峰。

根據氣象署最新觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約380公里，以每小時11公里速度往北北東前進。暴風圈正逐步進入台灣南方近海，對高雄、屏東恆春半島構成直接威脅。

氣象署預報，今日東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島皆有大雨或豪雨機率，尤其東半部與大台北山區恐有局部豪雨。明日受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，中南部及東部雨勢明顯，北部氣溫轉涼，各地早晚偏冷。

颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

賈新興分析，鳳凰颱風北轉角度因副熱帶高壓減弱而縮小，暴風圈半徑將約190至220公里，週三清晨可能接觸南台灣陸地。由於台灣海峽海溫較低，加上東北季風影響，颱風垂直發展受限，強度預估於週三減弱為輕度颱風，在嘉義、台南交界一帶登陸機率高。

雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署
雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署

中央氣象署上午7時公布的最新風雨預測指出，全台有14縣市達停班停課標準。其中，宜蘭、花蓮、台東山區累積雨量可能達200至400毫米；彰化、雲林沿海平均風力達8級、陣風上看11級；澎湖也出現同級強風。氣象署提醒，今晚至明晨將是颱風影響最劇烈時段，沿海地區須嚴防長浪與強風。

風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署
風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當氣象預報顯示暴風半徑4小時內可能經過某地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測超過平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已致災或有致災之虞時，即符合停班停課標準。實際是否放假，仍需依各縣市政府公告為準。

目前鳳凰颱風仍持續北上，氣象署呼籲民眾今晚起應嚴防強風豪雨，避免前往山區及海邊活動，並隨時關注各地政府最新停班停課資訊，提前做好防颱準備。

編輯推薦

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#高雄 #屏東 #台北 #暴風圈 #恆春半島

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人
往下滑看更多精彩文章
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23 女子漾／編輯張念慈
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

編輯推薦

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #健保 #普發現金 #LINE #普發一萬入帳

熱門文章

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

hotNews__list__item--img

補充保費新制上路：百萬定存就得繳補充保費，定存族、股民與房東都得改變理財腦
hotNews__list__item--img

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
hotNews__list__item--img

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假
hotNews__list__item--img

11/7立冬！這2生肖當心「車關+健康風險」，命理師曝：生肖雞準備開外掛迎貴人

最新文章

年度最具網路領袖價值YouTuber？唐綺陽靠「信任力」坐穩網路領袖王座

年度最具網路領袖價值YouTuber？唐綺陽靠「信任力」坐穩網路領袖王座

#唐綺陽 #AI #星座

網路溫度計DailyView 2025.11.13 401
冥想不只靜坐！7種有趣冥想方式 輕鬆提升幸福感

冥想不只靜坐！7種有趣冥想方式 輕鬆提升幸福感

#心靈雞湯 #蠟燭 #眼睛 #內心

享民頭條 2025.11.13 13
劉宇寧搭檔過的7位女星：趙露思、宋祖兒，新戲《玫瑰叢生》與王子文浴室吻

劉宇寧搭檔過的7位女星：趙露思、宋祖兒，新戲《玫瑰叢生》與王子文浴室吻

#劉宇寧 #王子 #劉詩詩 #歌手 #趙露思

造咖 2025.11.13 17
嚇死吳宗憲！與謝侑芯離世前曾一同工作，黃明志捲命案最新進度大逆轉？

嚇死吳宗憲！與謝侑芯離世前曾一同工作，黃明志捲命案最新進度大逆轉？

#謝侑芯 #黃明志 #吳宗憲 #馬來西亞 #美妝

女子漾／編輯ANDREA 2025.11.13 60
秋華（宋詞習寫）

秋華（宋詞習寫）

#夕陽

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.11.13 26
DHA推薦 好藥坊藥局【SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊】-溫和、好入口、配方完整的 DHA 選擇，守護全家人的健康。

DHA推薦 好藥坊藥局【SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊】-溫和、好入口、配方完整的 DHA 選擇，守護全家人的健康。

#好物推薦 #保健食品 #健康食品 #保養 #健康保養

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.11.13 13
2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚

#生肖虎 #2026年 #貴人 #犯太歲 #人脈 #生肖運勢 #屬蛇 #屬豬 #屬狗 #屬兔

女子漾／編輯張念慈 2025.11.13 147
台灣OTT收視版圖大洗牌？ 串流付費平台2025十大人氣榜單

台灣OTT收視版圖大洗牌？ 串流付費平台2025十大人氣榜單

#串流 #LINE #台劇

網路溫度計DailyView 2025.11.13 408
最新黑馬《黑盒子》爆紅竄起！盤點5大熱播台劇，《人浮於愛》出軌偷情下猛藥！

最新黑馬《黑盒子》爆紅竄起！盤點5大熱播台劇，《人浮於愛》出軌偷情下猛藥！

#台劇 #舊金山美容院 #人浮於愛 #劇情 #黑盒子

女子漾／編輯Wendi 2025.11.13 137
讓全世界看到台灣的創造力！YouTuber 黃小潔 打造全球首台 1:1 初音電競主機

讓全世界看到台灣的創造力！YouTuber 黃小潔 打造全球首台 1:1 初音電競主機

#電競 #造型 #動漫

司徒建銘 2025.11.12 49
18+