DHA推薦 好藥坊藥局【SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊】-溫和、好入口、配方完整的 DHA 選擇，守護全家人的健康。

我公司附近有一間好藥坊藥局，

有時幫忙公司補給一些藥品時，我都會順便看有什麼新東西。

最近剛好想找跟DHA 相關的營養補充品，

藥師直接推薦我SANKYO DHA，

實際入手後，吃了一陣子以後，

整體感覺相當不錯，

來分享給跟我一樣，正在尋找 DHA 補充品的人參考囉!

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 產品開箱

藍紫色的外盒，視覺上乾淨沉穩，我個人覺得還蠻漂亮的XD

盒身印製清楚的成分標示、產地資訊與食用建議，

內裝為瓶裝軟膠囊，瓶蓋密封做得很好，避免潮濕與氧化。

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 成分內容

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊的配方組成相當明確，

主要就是高純度魚眼窩油 350mg，也是DHA 的高濃度來源。

再來是大豆卵磷脂萃取物，含有磷脂絲胺酸 PS，

DHA 搭配 PS，可說是非常強大的黃金組合。

比較特別的是配有葉酸，

懷孕過的媽媽都知道，葉酸是備孕時，第一個要服用的保健品。

其實它除了常見於孕期保健外，也跟神經系統健康、紅血球生成等功能有密切相關。

對長期攝取 DHA 補充品的人來說，這是一個非常加分的配方。

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 實際食用

照產品的標示，食用方法是每天兩次，一次可吃兩粒，一天最多不要超過四粒。

不過我自己都是早晚各吃一粒，等於一天吃兩粒而已。

但這樣吃下來一陣子，就覺得蠻有感的。

每顆膠囊略有透明度，可以看到內部淡金色的油質。

大家記得我有吞藥丸障礙這件事吧?

它的SIZE屬於大人與小孩都能接受的大小，

就是連我這個很不會吞藥的人，都能克服。

我以前也吃過其它DHA 產品，最害怕的就是魚腥餘味，

但這款味道我覺得算是安全過關，即使空腹吃也不會感到不適。

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 推薦原因

整體來說，SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 配方乾淨、成分透明，

加上吞嚥度佳， 無腥味表現令人安心。

搭配維生素 E、葉酸，

只要你是需要補充 DHA 與葉酸，平常飲食缺乏深海魚類的人，

無論是學齡兒童、青少年；

一般上班族、銀髮長輩族，甚至孕期及哺乳婦女，都適合食用。

不過如果本身身體有狀況，或者有其它疑慮，

當然還是建議事先諮詢過醫師喔!

SANKYO DHA高智敏精純軟膠囊 購買資訊

每個人的體質與需求不同，選擇保健品，仍然依自己的生活型態與飲食習慣調整。

如果你正在物色一款適合全家人補充的 DHA 產品，這款可以試試。

目前在好藥坊藥局販售，有興趣的話，

歡迎搜尋你家附近的好藥坊藥局，也有專業藥師能詢問喲!

好藥坊藥局 官網:https:gps.club.tw/