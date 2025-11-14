《水龍吟》8大美女角色盤點！「鍾春髻」真實身分是公主，「阿誰」竟是大師兄妹妹！

人氣古裝劇《水龍吟》開播以來熱度不斷，劇中林允、包上恩、陳瑤…幾乎每位女演員都是女神級，她們美貌與演技兼具，帶動該劇掀起強大話題。原來「鍾春髻」真實身分是公主，「阿誰」竟是大師兄妹妹…讓我們趕快來盤點《水龍吟》8大美女角色吧！

《水龍吟》美女角色1：鍾春髻 / 包上恩 飾

中原劍會善鋒堂堂主「鍾春髻」是「邵延屏」（邱心志 飾）徒弟，性格豪爽仗義，容貌明豔動人，她在年幼時因逃脫婚配命運自立成為女俠，真實身分其實是皇家丟失的公主。「鍾春髻」對「唐儷辭」（羅雲熙 飾）的情感從敬仰轉為愛慕，曾主動向他表示好感，卻被無奈勸退。

《水龍吟》美女角色2：阿誰（方慈） / 林允 飾

賣身葬父的可憐孤女「阿誰」，被「唐儷辭」（羅雲熙 飾）收留作為侍女，對他有著深刻複雜的情意，她雖然短暫失憶並患有心枯症，體內卻有神祕能量能保住性命。原來「阿誰」擁有能夠救人的藥人之血，歷經失憶後覺醒，自己原來是「唐儷辭」大師兄「方周」（張峻寧 飾）的妹妹「方慈」。

《水龍吟》美女角色3：西方桃 / 陳瑤 飾

風流店西宮宮主「西方桃」是神秘組織「七花雲行客」之一，她也是「唐儷辭」對手、「鬼牡丹」（徐正溪 飾）義女，外型美豔嬌媚、善於洞察人心。「西方桃」與「禪武合一」天淨閣唯一俗家弟子「普珠」（楊仕澤 飾）是每年一會的棋友，其實她愛慕著對方。。

《水龍吟》美女角色4：白素車 / 李沐妍 飾

風流店成員「白素車」是東宮宮主的手下，人稱「明月天衣」，她原本是武林世家千金小姐，後家族慘遭滅門，為了報仇，選擇投身風流殿，暗中臥底監視著中原劍會劍王「余泣鳳」（修慶 飾），並與「唐儷辭」僕從「池雲」（敖子逸 飾）曾經有婚約。

《水龍吟》美女角色5：紅姑娘 / 姜貞羽 飾

風流店成員之一「紅姑娘」是「唐儷辭」三師兄「柳眼」（方逸倫 飾演）手下，她的外表嫵媚、心機狠辣，擅長以引弦魅惑人心，但卻專情於主人「柳眼」，忠心耿耿且深情無悔地追隨著他，2人聯手謀畫一系列陰謀，將屠殺名門正派的罪名嫁禍給「唐儷辭」。

《水龍吟》美女角色6：慧娘 / 趙詩意 飾

病美人「慧娘」是殺手「沈郎魂」（肖順堯 飾）的意中人，因患有絕症，身姿纖弱，楚楚可憐。「沈郎魂」賣命5年換來的續命丹被「柳眼」毀掉，使得「慧娘」香消玉殞，小倆口從此天人永隔，2人感情波折不斷，為全劇添上一抹悲劇色彩。

《水龍吟》美女角色7：水多婆 / 艾米 飾

童顏神醫「水多婆」是醫術高明的異域郡主，她曾為「唐儷辭」研制三顆丹藥，令他恢復功力，頭髮變回黑色，但隨之交換的條件是「水多婆」必須跟著「唐儷辭」辭回中原劍會，她也與「鍾春髻」師傅「雪線子」（白澍 飾）有情感糾葛。

《水龍吟》美女角色8：希婭公主 / 李奕臻 飾

姑墨國「希婭公主」身分高貴，端莊高雅，她心儀來自天人境的俊秀少年「葉摩」（李菲 飾），但她的王父卻因野心強大導致國家被滅，「希婭公主」因不敢與「葉摩」同赴生死，留下一段令人遺憾的虐戀。