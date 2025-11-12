6 個超準免費星座命盤查詢網站推薦！Dcard、PTT 占星迷都在用

想了解自己的太陽、月亮、上升星座嗎?除了知道自己是什麼星座,透過完整的星座命盤查詢,更能深入了解個性、感情模式和人生課題。現在線上就能免費查詢本命盤,不用花錢找占星師,也能獲得詳細的星盤解析!

這篇文章整理了 6 個台灣網友實測推薦的免費星座命盤查詢網站,每個都有不同的特色和優勢,快來找到最適合你的那一個吧!

什麼是星座命盤?為什麼要查詢本命盤?

星座命盤(又稱本命盤、星盤)是根據你出生當下的天體位置繪製而成的星空地圖。透過星座命盤,可以看到太陽、月亮、水星、金星、火星等行星分別落在哪個星座和宮位,進而了解:

太陽星座 :外在人格、核心價值觀

:外在人格、核心價值觀 月亮星座 :內在情緒、真實感受

:內在情緒、真實感受 上升星座 :給人的第一印象、行為模式

:給人的第一印象、行為模式 金星星座 :愛情觀、審美觀

:愛情觀、審美觀 火星星座:行動力、慾望表達

只知道太陽星座,就像只看到冰山一角。完整的星座命盤查詢,才能真正認識自己!

占星狐狸 AstroFox

網站連結:https://astrofox.ai/

占卜方式

輸入出生日期、時間、地點後,系統會自動計算並生成完整的星座命盤,提供太陽、月亮、上升星座等主星體分析

次數限制

無限制,完全免費

優點/特性

結合 AI 與天文演算 :使用精密的天文演算法,確保星盤計算準確

:使用精密的天文演算法,確保星盤計算準確 深度解析三大主星 :詳細說明太陽、月亮、上升星座對個性的影響

:詳細說明太陽、月亮、上升星座對個性的影響 宮位與相位分析 :完整解讀 12 宮位分佈和行星相位關係

:完整解讀 12 宮位分佈和行星相位關係 初學者友善:就算是第一次接觸占星,也能輕鬆看懂報告內容

占星狐狸最大的特色就是把專業的占星知識,用簡單易懂的方式呈現出來。不會有太多艱澀的術語,而是用生活化的例子說明,讓你真的能把占星應用在日常生活中。

很多剛接觸占星的朋友都說,占星狐狸的解讀讓他們第一次真正理解「原來我的月亮星座是這個意思!」這種恍然大悟的感覺,就是好的占星工具該有的樣子。對於只是想快速了解自己星盤的人來說,真的超方便!

占星之門 Astrodoor

網站連結:https://astrodoor.cc/horoscope.jsp

占卜方式

輸入出生資料後,可查詢個人星盤、雙人合盤、行星過運等進階功能

次數限制

無限制,完全免費

優點/特性

功能最齊全 :除了基本星盤,還有合盤、換置星盤、行星過運等進階工具

:除了基本星盤,還有合盤、換置星盤、行星過運等進階工具 古典占星取向 :由安格斯 老師 創立,強調古典占星學理論

:由安格斯 創立,強調古典占星學理論 豐富的學習資源 :網站有大量占星文章和教學內容

:網站有大量占星文章和教學內容 可儲存多個星盤:登入後能管理多組星盤資料

占星之門在台灣占星圈非常有名,創辦人安格斯老師在 Hahow 開設的線上課程學員超過 5,800 位,可以說是台灣最具代表性的免費占星工具之一。

網站提供的功能非常專業完整,不只能看個人星盤,還能查雙人合盤(分析兩個人的關係)、行星過運(看最近運勢)等進階功能。對於想深入學習占星的人來說,占星之門絕對是首選!

不過也因為功能太豐富,對完全沒接觸過占星的新手來說,可能會覺得有點複雜。建議可以先從基本的個人星盤開始,慢慢探索其他功能。

霍爾的占星屋 AstroHouse

網站連結:https://astrohouse.me/

占卜方式

輸入出生資料查詢太陽、月亮、上升星座命盤及人格解析

次數限制

免費版有基本解析,完整版需付費解鎖

優點/特性

著重三大主星 :深入分析太陽、月亮、上升星座的性格特質

:深入分析太陽、月亮、上升星座的性格特質 雙人合盤功能 :可分析與伴侶、朋友的契合度

:可分析與伴侶、朋友的契合度 解說風格生動 :用生活化的例子說明星座特質

:用生活化的例子說明星座特質 社群經營用心:Instagram 有 14 萬粉絲,內容豐富有趣

霍爾的占星屋在 Instagram 上超受歡迎,經常分享各種星座小知識和有趣的占星觀點。網站介面設計得很有質感,給人溫暖舒服的感覺。

特別的是,霍爾把重點放在太陽、月亮、上升這三大主星的深度解析上,不會讓你被一堆資訊淹沒,而是清楚告訴你這三個星座分別代表什麼、怎麼影響你的生活。

有很多 Dcard 網友分享,他們用霍爾的雙人合盤功能,發現跟前任的分數都低於 90 分,而跟現任卻高達 95 分以上!雖然星座合盤不能決定一切,但確實可以幫助我們了解彼此的相處模式。

韓良露生命占星學院

網站連結:https://astro.pumpkin.tw/

占卜方式

免費查詢個人星圖,認識星座、行星、宮位、相位等基本元素

次數限制

無限制,免費使用

優點/特性

學術派背景 :承襲已故占星大師韓良露老師的教學理念

:承襲已故占星大師韓良露老師的教學理念 扎實的占星基礎 :提供完整的星盤元素說明

:提供完整的星盤元素說明 豐富的出版品 :有完整的占星書系可參考

:有完整的占星書系可參考 適合深度學習:想認真學占星的人不能錯過

韓良露老師生前創辦南瓜國際公司,她的學生在她離世後,將上課內容整理成文字並陸續出版,形成「韓良露生命占星學院」書系。網站提供的免費星圖查詢,就是要讓大家打下良好的占星基礎。

這個網站比較偏向學術取向,適合想認真學習占星的人。如果你不只是想知道自己的星座,而是想理解占星背後的原理和邏輯,韓良露生命占星學院會是很好的學習起點。

網站的介面雖然比較簡潔,但提供的資訊很扎實,搭配韓良露老師的著作一起看,可以建立完整的占星知識體系。

唐綺陽官方專屬星盤

網站連結:https://astrolabe.astroinfo.com.tw/

占卜方式

輸入出生資料後,可查詢基本星盤,付費後可解鎖宮位詳細解讀

次數限制

基本查詢免費,宮位解鎖需付費(100 元)

優點/特性

知名度最高 :唐綺陽老師是台灣最知名的星座專家

:唐綺陽老師是台灣最知名的星座專家 專屬宮位解讀 :付費後可看到量身打造的詳細宮位說明

:付費後可看到量身打造的詳細宮位說明 結合 YouTube 內容 :可搭配唐老師的影片一起看,更好理解

:可搭配唐老師的影片一起看,更好理解 推運功能:可查看未來的行星運勢變化

唐綺陽老師應該是台灣最有名的星座專家了!她的 YouTube 頻道和 Podcast「唐陽雞酒屋」訂閱人數超高,每週的星座運勢影片更是許多人必看的內容。

官方星盤在 2021 年推出宮位解鎖功能時,因為湧入太多人(一秒 3 萬人!相當於 3 個小巨蛋的人潮),導致網站瞬間當機,可見大家對唐老師的星盤有多期待。

雖然宮位解鎖需要付費 100 元,但對於唐老師的粉絲來說,能看到她親自解讀的內容,這個價格算是很親民了。而且基本的星盤查詢還是免費的,可以先查查看再決定要不要解鎖完整版。

摘星工廠

網站連結:https://tw.xingbar.com/cgi-bin/v5show_page?f=free&p=SCOPE

占卜方式

填寫姓名、性別、出生日期、時間、地點後進行星盤查詢

次數限制

免費使用

優點/特性

老牌網站 :經營超過 20 年,資料庫完整

:經營超過 20 年,資料庫完整 客服支援 :有專線電話可諮詢(週一至週五 9:30-18:00)

:有專線電話可諮詢(週一至週五 9:30-18:00) 多元服務 :除了占星,還有其他命理服務

:除了占星,還有其他命理服務 適合傳統派:偏好傳統命理網站風格的人會喜歡

摘星工廠是台灣老牌的命理網站,經營了超過 20 年,在 PTT 和 Dcard 上偶爾也會看到網友推薦。網站的介面比較傳統,但勝在穩定可靠,資料庫也很完整。

如果你喜歡比較傳統、全面的命理網站,而不只是單純的占星工具,摘星工廠會是不錯的選擇。而且他們還有客服電話可以詢問,對於不熟悉網路操作的長輩來說特別友善。

如何選擇適合自己的星座命盤查詢網站?

看了這麼多網站,該怎麼選擇呢?這裡給你一些建議:

完全新手,第一次查星盤

推薦:占星狐狸或霍爾的占星屋

這兩個網站的介面都很友善,解說方式淺顯易懂,不會讓你被一堆專業術語嚇跑。最新的AI占星網站完全免費且不用註冊，使用人工智慧即時解讀星盤，馬上就能得到結果，非常適合入門。,霍爾的占星屋則是解說風格特別生活化,兩個都很適合入門。

想深入學習占星

推薦:占星之門或韓良露生命占星學院

這兩個網站都有豐富的學習資源。占星之門功能齊全,還有安格斯老師的線上課程可以搭配;韓良露生命占星學院則有完整的書系支援,兩個都適合想認真鑽研占星的人。

唐綺陽老師的粉絲

推薦:唐綺陽官方專屬星盤

如果你本來就常看唐老師的 YouTube 或 Podcast,那當然要用她的官方星盤!可以搭配影片內容一起看,理解起來會更清楚。而且宮位解鎖只要 100 元,以唐老師的專業度來說,真的很划算。

更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/