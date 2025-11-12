吳宗憲談粿王風波！曝「1200萬求償金真相」房子小孩都要給范姜？

近日演藝圈因范姜彥豐、粿粿（范姜妻子）與王子邱勝翊的婚外情風波持續發酵，今（12日）「綜藝天王」吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，開錄前羅志祥、何美與吳宗憲一同接受媒體訪問，首度正面透露這起婚姻糾紛的賠償金真實數字，並對范姜彥豐喊話，希望事件能夠早日平息，不要讓家庭傷害持續延燒。

據吳宗憲透露，范姜彥豐對粿粿及王子的求償金額約為新台幣1200萬元，其中王子需支付500萬元，粿粿方面則約700萬元，這筆賠償依法院行情評估來看屬合理範圍，且部分款項可安排分期付款，吳宗憲還斬釘截鐵表示，自己是一個可以看見未來的人（法院判決），在這類侵權及離婚相關官司中，財務賠償往往是最後的關鍵。

他進一步分析，「這種賠償金是有行情的，不要掙扎了！王子先生500萬，粿粿700萬，房子已付400萬到500萬抵掉，留給男方比較實際。」吳宗憲語氣中帶著對事態嚴重性和雙方難處的體諒，也透露自己曾喊話希望范姜彥豐在法庭行動前，能先找他溝通協調，「什麼事情都可以解決。」並用幽默語氣說：「彥豐你帥成這樣，怕什麼？天涯何處無芳草，何必單戀一枝花。」鼓勵他放下過去，平靜心情往前看

另一方面，吳宗憲也被問及未來兩人還有翻身的機會嗎？吳宗憲感慨表示，形容「人設已死」，即使努力翻身，也至少需要三到五年時間才能逐漸恢復公眾形象與事業。對於粉絲及外界關注的婚外情問題，他則選擇不深入評論情感層面，而是強調感情最後就是剩下三個字「不甘心」也希望三人都可以好好解決，希望范姜彥豐能儘快走出情感陰霾，重新展開生活。

吳宗憲與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥原本就有私交：「我們有非常多的交集，生活上也會聊聊天，後來也開始打球，年紀越大朋友少一點是可以的，但你要跟我當一輩子的朋友，你看你出道多久我們就認識多久，還有憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」不料羅志祥卻秒答「有」，讓吳宗憲既震驚又好奇，羅志祥接著道出：「以前我們本來想要去憲哥公司問有沒有機會能簽我們？憲哥就一直打哈哈，我又再問憲哥要不要簽我們？他就說『哈哈，見鬼啦』，所以當時為什麼沒有想要簽我們呢？」吳宗憲笑答解釋當時是自己誤判。接受媒體過程，兩人你來我往，在場眾人笑聲不斷，預期節目中會激起更多火花。

