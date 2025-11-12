普發一萬「這4種狀況」領不到！如何確認入帳及後續領款？官方說明原因曝光

普發一萬首波入帳今（12日）起正式開跑，許多符合條件的民眾已陸續在銀行帳戶收到款項通知，然而，根據財政部最新公告，仍有四種情況的直接入帳對象今天無法領到這筆補助金，這回說明首波普發入帳狀況、直接入帳的資格，以及哪些情況民眾今（12日）無法領到1萬元補助，並提醒如何確認入帳狀態與後續領款方式。

普發一萬首波入帳情況

財政部表示，普發現金首批從11月12日凌晨開始陸續將款項直接匯入符合條件的民眾帳戶，首波有超過三百多萬筆交易完成入帳，符合直接入帳資格的對象包括具備11種特定身分，如領有勞保、國保、災保年金的人士等，這些人不需要另外上網登記，款項會自動匯入本人指定的金融帳戶。

除了直接入帳者外，其他民眾則可於11月10日起透過預先登記管道申請入帳或領現。

今天領不到錢的四種情況

儘管不少民眾能直接入帳領到1萬元，但財政部特別提醒，有4種情況的直接入帳對象今天恐無法領到現金：

1.近期有退匯紀錄者：指年金給付、津貼或退休（儲）金帳戶近期有退匯情形，為避免再次退匯，先不會直接入帳，民眾須另外登記或改領方式。

2.使用海外帳戶者：普發款項只接受本國金融帳戶匯入，使用海外帳戶者無法直接入帳。

3.以匯票、支票領取給付者：政府系統無請領人本人帳戶資料，故無法直接匯款。

4.領有勞保、災保、國保遺屬年金，且選擇匯入其他受益人帳戶者：由於非本人帳戶，無法直接入帳。

以上四種情況的民眾，需要透過其他領款方式如ATM領現、郵局臨櫃領取，或在系統重新登記，以確保能領到補助款。

多種領取方式說明

為方便民眾領取，政府規劃有五種普發1萬元領取管道：

1.直接入帳：適用符合資格的特定人士，款項會自動匯入本人帳戶。

2.登記入帳：符合資格但未自動入帳者，可於網站登記帳戶資料，確認後入帳。

3.ATM領現：自11月17日起，持提款卡和相關證件在ATM領取現金，不收手續費。

4.郵局領現：自11月24日起，持身份證前往郵局櫃檯領取現金。

5.偏鄉造冊發放：針對偏遠地區或行動不便者，由地方政府造冊領取。

如何確認入帳及後續領款

民眾可至普發現金官方網站查詢登記結果及入帳情況。成功直接入帳者系統會顯示「款項已於11月12日入帳至本人金融帳戶」。若未顯示或款項未入帳，建議向所屬銀行或郵局櫃台請求交易明細查詢，避免錯過領取資格。

若帳戶核驗失敗、資訊不符等，也可重新登記或選擇ATM、郵局領現方式。