2025-11-12 14:45 女子漾／編輯周意軒
《動物方城市2》11/26全台上映！CASETiFY聯名系列、哈根達斯限定冰品、影城周邊一次看
睽違9年，迪士尼超人氣動畫《動物方城市2》（Zootopia 2）終於要在11月26日全台上映！這次兔子警官茱蒂與狐狸搭檔尼克再度出發，展開一場充滿驚喜與勇氣的新冒險。為迎接這場年度動畫盛事，不僅各大影城推出限量特典與獨家套餐，哈根達斯與CASETiFY也聯手打造超可愛聯名商品，從周邊、冰品到手機殼，全都萌到不行。
【一、CASETiFY × 動物方城市2】夢想與友誼的行動守護者
CASETiFY以茱蒂與尼克的友情為靈感，推出「動物方城市2聯名系列」，用繽紛活潑的畫風呈現警官茱蒂、狐狸尼克，以及水牛局長、獵豹小克勞豪瑟、神秘毒蛇等角色的魅力。
除了手機殼、AirPods保護殼外，這次更推出「迪士尼動物方城市2手機吊飾」與「茱蒂、尼克耳機收納包」，讓粉絲把冒險精神掛在身上，隨時陪你出任務。
【二、哈根達斯 × 動物方城市】甜點控夢幻聯名
哈根達斯將電影角色化為冰淇淋靈感，推出限定口味與造型甜品，讓粉絲在大銀幕外也能感受甜蜜冒險。
★ 聯名口味組合：香草、夏威夷果仁、芒果覆盆子、淇淋巧酥
★ 限定甜點系列：
動物方城市冰淇淋火鍋：繽紛水果與堅果搭配「超萌萌爪冰」，沾上暖心巧克力醬超療癒。
尼克．可可酥享奶昔：濃郁巧克力與酥脆餅乾結合，附贈尼克款毛絨杯套。
茱蒂．莓好探險奶昔：草莓冰淇淋×覆盆子雪酪，酸甜活力滿滿，附茱蒂款毛絨杯套。
動物方城市蛋糕：四重口味冰淇淋搭配角色造型，是派對焦點甜點。
即日起於全台哈根達斯門市購買指定品項，還可獲得「動物方城市互動小卡」，款式隨機、數量有限。
【三、影城預售特典】絨毛杯套、耳朵頭飾萌爆登場
《動物方城市2》全台影城預售自11月12日中午開跑，各大戲院祭出多款限量贈品：
威秀影城：購買2D票可得「紅蘿蔔造型筆」；購買IMAX、4DX等版本2張票，即贈「哈茱蒂或胡尼克耳朵頭飾」。
秀泰影城：推出「絨毛手機背包」與「吊飾購物袋」，隨機出貨，每人限購。
美麗華影城：購買IMAX或Dolby Cinema電影票兩張，可兌換耳朵頭飾；數位版則贈紅蘿蔔筆。
國賓影城／新光影城／台中日日新影城：預購票即可兌換紅蘿蔔造型筆，特殊版本另贈耳朵頭飾。從絨毛杯套、手機支架到角色吊飾，每款都超萌實用，勢必掀起搶購熱潮。
【四、影迷敲碗期待】茱蒂與尼克的全新冒險
2016年《動物方城市》以幽默與寓意兼具的劇情感動全球，《動物方城市2》將延續前作溫暖又刺激的節奏，帶來更龐大的城市舞台與新角色登場。無論是動畫迷、親子觀眾，或想回味童心的大人，都能在這場冒險裡再次找到勇氣與夢想。
《動物方城市2》上映資訊
上映日期：2025年11月26日
導演：拜倫·霍華德、瑞奇·摩爾
發行：華特迪士尼影業