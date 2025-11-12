2025-11-12 11:37 女子漾／編輯王廷羽
宮崎葵新劇《一點點超能力》5看點！宮崎葵化身神秘妻子，與大泉洋上演禁忌愛
每個人都曾幻想過擁有超能力，但如果那份力量只能拯救世界、卻不能用來愛人呢？《一點點超能力》由宮崎葵與大泉洋攜手主演、金獎編劇野木亞紀子打造，以溫柔卻殘酷的奇幻筆觸，講述一個平凡上班族意外獲得「微弱卻真實」的能力後，如何在命運與情感間掙扎前行。今天編輯整理《一點點超能力》5大看點，一起看看宮崎葵、大泉洋的魅力吧！
《一點點超能力》看點1：平凡上班族「末路重啟」，成為一點點超能力者
故事主角文太（大泉洋 飾）是典型的日本中年上班族：婚姻失溫、工作失意、生活充滿失敗感。就在他幾乎要被現實吞噬時，突然收到一份「神秘公司錄取通知」，並被選為「一點點超能力者」。他擁有的能力不浮誇、不炫技，只能微微改變現實，卻被賦予拯救世界的使命。編劇野木亞紀子從這樣的「小人物奇蹟」切入，用寫實筆觸包裹奇幻題材，彷彿在問觀眾：「如果妳只有一點點能力，還願意為世界努力嗎？」
《一點點超能力》看點2：「妻子」宮崎葵的真實身分是謎
搬進公司提供的宿舍後，文太遇見了一位自稱「妻子」的神秘女子四季（宮崎葵 飾）。她溫柔卻又疏離，似乎知道這個世界的祕密，也清楚「超能力者」的真實代價。兩人之間曖昧而克制的關係，成為劇中最動人的張力。尤其當劇情揭露「超能力者不能愛上任何人」的戒律時，觀眾將在他們壓抑的情感與命運對抗間，看見那種日式劇作最擅長的細膩痛感。
《一點點超能力》看點3：野木亞紀子筆下的「微超能力宇宙」
野木亞紀子的故事一向不靠誇張特效取勝，而是用「一點點不平凡」照進現實。從《海中沉睡的鑽石》裡的醫療掙扎，到《MIU404》對正義的灰色地帶探問，她擅長在極寫實的世界中，放入一絲奇幻，讓觀眾重新看見人性的溫度與矛盾。《一點點超能力》延續她這樣的創作精神，彷彿透過劇情向大眾傳達：即使只有微弱的力量，也足以改變某個人、某個瞬間。這樣的溫柔哲學，也讓本劇被譽為「最貼近人心的奇幻劇」。
《一點點超能力》看點4：全明星陣容、朝日電視新路線
除了大泉洋與宮崎葵外，藤岡靛、北村匠海、岡田將生也將陸續登場，每個角色都與「能力」與「信念」息息相關。向來被戲稱為「老人台」的朝日電視台，這次也試圖突破過往模式，以野木亞紀子的原創劇本作為轉型嘗試，兼顧劇情厚度與觀眾娛樂感。
《一點點超能力》看點5：一點點超能力，也能改變世界
正如劇名所示，「一點點」的力量，也能撼動整個世界。這是部看似奇幻、實則極寫實的作品。它講的不只是擁有力量的人，而是每一個在生活中努力撐下去的「普通人」。野木亞紀子透過幽默、悲傷與希望交錯的筆法，讓觀眾在每一次微小的改變裡，看見「溫柔也能拯救世界」的力量。
