【選書】她是性侵受害者卻讓無辜的他被關了11年 命運意外交織的兩人該如何和解並找回心靈的平靜—《認錯》

「就算我用盡我剩下的生命來告訴你我有多抱歉，那也沒辦法表達我真正感覺的萬分之一。你會有原諒我的一天嗎？」

閱讀《認錯：性侵受害人與被冤者的告白》是個感覺很複雜的體驗，尤其是對於性侵案的受害者「珍妮佛・湯普森」，讀者很難不對她的遭遇感到遺憾，但當她經歷一連串的事件反倒成為加害者時，那樣的同情卻又會參雜進一些道德譴責。儘管以「寬恕」作為主要賣點，而它確實是極為珍貴的行為，但包含性侵倖存者的困境、冤獄的探討，以及法律及執法本身可能存在的盲點，或許更能給予一般讀者更實際的啟發與收穫。

因為一起性侵案 直接、間接成為受害人的兩位作者

《認錯》的其中兩位作者「湯姆森」與「卡頓」，因1984年的一場性侵案而認識彼此；當時22歲的湯姆森在受到攻擊後，指認同為22歲的卡頓為加害者，後者則因為無法提供有效的不在場證明，加上年少時的相關前科，被判處無期徒刑。然而，無辜的卡頓卻在獄中巧遇了自稱犯下該起案件的另一位收容人，並展開了平反的漫漫長路，最後因DNA技術的幫助在11年的牢獄之災後終於重獲自由。

在這本作品中，兩人分別以自己的角度重述這起事件，讓讀者能夠重回他們當下的心境，想像這樣的一起事件到底是怎麼發生的。從卡頓的角度，這是一場冤獄，他一度想要透過殺害元兇來「復仇」，卻還是選擇了更困難的堅持與寬恕，最終也盼到屬於他的正義來臨。

錯誤指認導致的冤獄 背後是受害者普遍的困境

對於湯姆森來說，情況又複雜了許多。從一開始被暴力摧殘的身心靈、憑自己的指認抓到兇手所帶來的寬慰、發現造成冤獄的罪惡感，以及面對錯誤所必須具備的勇氣，更不用說這一路以來對於自身安全的焦慮，這一切都讓她同樣也被困在自己心靈了牢籠超過10年。藉由不加修飾、真實呈現當下心境的過程，讀者也將更沈浸在這樣的過程當中，並且能夠更貼近地體驗到其中的情緒轉折，進而體驗到湯姆森所面臨的掙扎。

那這又是在怎樣的條件下造成的？除了被害人對記憶的錯誤認知，警方帶著偏見的辦案方式、不斷給予受害者心理暗示，其背後大概還有那個年代，依舊普遍存在的種族歧視與性別刻板印象，這些都讓與白人女性交往，同時又有前科的卡頓成為完美的罪犯選項。但更深層的或許在於社會對受害者的「期待」，奢望她們在受到侵犯、極度驚慌的當下，還能夠擁有像平常一樣的心理狀態及反應，在創傷後還不能有太久的療傷時間，這些無疑都加深了受害者的孤獨感，並且促使她們去扮演一個理想的受害者，縱使這代表必須檢討完全沒犯錯的自己，甚至因此造成更多人受害。

「寬恕」很困難 但我們的正義可以從勇敢認錯開始

因為在嫌疑人指認時的「認錯」（人），導致一連串的蝴蝶效應，最後以鼓起勇氣的「認錯」，結束彼此的心結，並開啟一段神奇的緣份；湯姆森與卡頓直接或間接地成為了這起案件的受害者，他們的故事儘管動人卻也是少見的特例。在科技發達的現代，冤獄還存在嗎？我想答案是肯定的，因為人總會犯錯，但《認錯》教會我們的是，掩蓋並不能夠解決事情，唯有鼓起勇氣面對錯誤並且持續不懈地嘗試回到正軌，才是持續前進的唯一方法。