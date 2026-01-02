【心理測驗】挑一種「新年開運顏色」看你2026年整體運勢能量

每個人都有一種與生俱來的能量，而顏色正是最直覺的能量語言。當你在挑選新年衣服、配件或指甲油時，其實潛意識早已在替自己選擇「開運頻率」。這個心理測驗要帶你看看，你在2026年的整體運勢能量屬於哪一種，是充滿行動力、穩定力量，還是溫柔療癒？

【心理測驗題目】

如果要為自己挑選一個「新年開運顏色」，你會選哪一種？

A. 豔陽紅

B. 金屬金

C. 湖水藍

D. 霧玫瑰粉

A. 豔陽紅：你的2026運勢能量是「行動與突破」

紅色象徵熱情、勇氣與力量，你在2026年的主調是「全速前進」。這一年你會特別有衝勁，適合開啟新計畫、挑戰新領域或改變現狀。無論是事業還是感情，只要你願意邁出第一步，就會迎來轉機。

紅色也提醒你保持情緒穩定，不要被一時的衝動左右。當你能善用熱情，同時掌握節奏，你的影響力將會大幅提升。

LISA。圖片來源：IG@lalalalisa_m

B. 金屬金：你的2026運勢能量是「貴人與成果」

金色代表收穫與光芒，這一年你的努力將開花結果，財運與事業運都特別旺。你會遇到欣賞你的人，也可能得到重要的機會或資源。

這一年適合「讓自己被看見」，例如公開作品、參加競賽、勇於爭取曝光。金色的能量會放大你的魅力，讓你在團體中成為焦點。

記得保持謙虛與感恩，越懂得分享的人，越能吸引源源不絕的好運。

圖片來源：ROSE IG

C. 湖水藍：你的2026運勢能量是「平衡與療癒」

藍色象徵冷靜與智慧，這一年你的重點在於「找到節奏」。你會逐漸脫離忙亂的狀態，進入一種平衡的生活。無論是人際、健康還是情緒，都會回歸穩定。

這個顏色也代表靈感與創意，適合做出內在轉變或進行長期學習。當你能與自己對話、懂得傾聽直覺，新的靈感與機會將不請自來。

張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10

D. 霧玫瑰粉：你的2026運勢能量是「愛與溫柔」

粉色代表柔軟與吸引力，意味著你在2026年會被溫柔能量包圍。這一年你的人際與感情運都相當良好，容易遇到願意理解你的人，也能從關係中獲得療癒。

同時，粉色提醒你學會善待自己，停止自我批評。當你展現真實與包容，愛會自然流向你。你的溫柔，是能夠改變他人、也改變自己的力量。