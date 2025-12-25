【心理測驗】挑一種煙火顏色，測你在2026年的「幸運關鍵字」

六福村情人煙火盛宴。圖片來源：六福村提供

當倒數的聲音響起、夜空被煙火點亮的那一刻，你的心願是什麼？不同顏色的煙火，代表不同的能量與象徵。這個心理測驗幫你看出，你在2026 年的幸運關鍵字是什麼？也許是一份新的勇氣、一段美好的關係，或是一場意想不到的改變。

【心理測驗題目】

如果此刻你抬頭看著滿天煙火，最想看見哪一種顏色綻放在夜空中？

A. 金色煙火

B. 紅色煙火

C. 藍色煙火

D. 紫色煙火

圖片來源：tvN drama

A. 金色煙火：你的幸運關鍵字是「突破」

金色象徵光與榮耀，選擇這個顏色的你，在2026年將迎來一段「實現夢想」的關鍵時期。你過去的努力終於會被看見，也可能獲得貴人提攜或升遷機會。無論是事業成長還是自我突破，你都將閃耀如金。

2026開運提醒：別害怕走出舒適圈，真正的機會往往藏在你不敢嘗試的地方。

臺南將軍吼音樂節煙火。圖片來源：臺南市政府觀光旅遊局／提供

B. 紅色煙火：你的幸運關鍵字是「熱情」

紅色代表愛與行動力。這一年，你的能量會被點燃，適合主動出擊、勇敢表達。無論是戀愛、創意計畫或自我挑戰，紅色煙火象徵你將燃起新的生命力。感情方面也有機會邂逅讓你心跳加速的對象。

2026開運提醒：跟隨直覺、保持熱度，不要因為害怕受傷就退縮，熱情會帶你走向奇蹟。

碧潭水舞秀煙火。圖片來源：新北市政府觀光旅遊局／提供

C. 藍色煙火：你的幸運關鍵字是「平衡」

藍色象徵理性與療癒，代表你在新的一年將重新找回內在平靜。經歷過動盪或不安後，你會更懂得「慢下來」的重要。無論是生活節奏、情感關係或健康狀態，2026年都會朝著穩定與和諧前進。

2026開運提醒：學會給自己留白，平靜不代表停滯，而是力量的累積。

釜山國際煙火節煙火表演。圖片來源：KKday／提供

D. 紫色煙火：你的幸運關鍵字是「轉化」

紫色象徵神秘與重生，代表你在2026年將進入自我蛻變的階段。你可能會改變生活方向、換工作、展開新關係，甚至開始探索內在更深層的意義。這一年對你來說，是「舊能量結束、新旅程展開」的時刻。

2026開運提醒：放下過去的包袱，接受變化帶來的祝福，轉化的過程正是成長的開始。