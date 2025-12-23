【心理測驗】跨年夜你想去哪裡倒數？看出你新年的「人生主題」

一年又要結束，你想怎麼迎接新的開始？有人想去人海中倒數尖叫、有人只想靜靜看煙火，也有人選擇留在家裡泡熱可可。這個心理測驗幫你看出，你在2026年的人生主題是什麼？不論是全力衝刺、穩定築夢，還是學會放慢腳步、療癒自己，都可以帶來新的轉機。

【心理測驗題目】

如果可以任選一種方式過跨年夜，你最想去哪裡倒數？

A. 擠在人潮中看101煙火

B. 和閨蜜包棟民宿狂歡開趴

C. 在山上或海邊靜靜看日出

D. 在家點蠟燭、泡茶、寫新年願望

LISA。圖片來源：IG@lalalalisa_m

A. 看101煙火：你的新年主題是「綻放」

你準備好要閃耀登場！煙火象徵爆發與高光時刻，代表你在2025年會迎來展現自我的機會。無論是工作、創作還是戀愛，你都會有讓人驚豔的亮相。這一年，你會發現原來努力的累積都沒白費，舞台正等著你。

新年裡你的關鍵字是：表現、自信、突破。成功不是一瞬間的煙火，而是你一路點燃的勇氣。

2023年元旦的台北101跨年煙火人潮。聯合報系資料照片

B. 和閨蜜民宿開趴：你的新年主題是「連結」

對你來說，新的一年最重要的是「人」。你在2025年會更懂得經營關係、建立團隊，也會從人際交流中找到力量。友情、愛情、合作關係都可能迎來新契機。你不再孤軍奮戰，而是學會「與人同行」。

新年裡你的關鍵字：友情、合作、信任。真正的快樂不是熱鬧的場面，而是被理解的溫度。

Newjeans。圖片來源：IG@newjeans_official

C. 山上或海邊看日出：你的新年主題是「重生」

經歷過低潮或迷惘的你，明年將迎來全新階段。日出象徵新生與希望，代表你會放下過去的負擔，重新找回自我。無論是生活方向、感情關係或職場轉折，2025年都將是「重啟」的一年。

新年裡你的關鍵字是：覺醒、療癒、重啟。不用害怕重新開始，因為你比想像中更有力量。

曙光日出。圖片來源：阿里山賓館提供

D. 在家泡茶寫願望：你的新年主題是「內在成長」

你是一個懂得自我照顧、追求平靜的人。2025年，你會更關注心理層面的滿足，學會慢慢與自己相處。無論是學習新事物、整理生活、或建立健康習慣，你都會找到屬於自己的節奏。這一年不需要喧嘩，而是深刻。

新年裡你的關鍵字：穩定、沉澱、成長。安靜也是一種力量，穩定的人，最能走得遠。