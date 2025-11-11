科技島民跨國雲端接力　光復超人支援花蓮

馬太鞍溪洪災已過月餘，救災行動仍在進行中。當地居民在泥濘中自救，第一線志工揮著鏟子清泥沙的情景讓網友稱台灣人為「動物森友會居民」；回朔這一個月網路另一端，散布在世界各地的台灣人則打開筆電，用程式碼與資訊圖表在雲端搭起救災平台，為混亂的災民和「鏟子超人」點一盞引路燈。

群眾自組資訊平台 單月媒合九千志工

這個名為「光復超人」的網站理念源自於發起人也是花蓮長大的 Sucre 糖糖，想讓志工在混亂資訊中需知道自己要去哪裡。9月25日，一群橫跨台、日、美、加的志工臨時組成開發團隊，幾天內完成網站雛形，10月1日上線志工與物資媒合功能，可即時顯示任務地點、物資需求與聯繫方式，陳列方式被網友笑稱是「大型遊戲任務公示板」。洪災初期，官方災情彙整尚未完成，Line 群組與 Threads 成為主要訊息來源，訊息擴散快，但也造成志工重複報到、資訊來不及更新、物資錯置。光復超人的即時地圖協助外地志工尋找臨時站點、任務版由志工協助蒐集需求填單，準確分流湧入的志工人力，減少「失業志工」情況，也創立後台協助現場志工盤點物資，送到災民手中，加快復原，補足政府調度協調中還無法快速啟動的資訊空窗。

（緊急救援階段媒合9000志工，目前已關閉轉為為復原資料統整）

光復超人上線後短短一個月，便媒合超過九千名志工、協助三百多戶家庭獲得食物、水、救災工具及生活物資。團隊並製作懶人包與影片，協助熱心的外地「鏟子超人」掌握任務內容、行前準備、交通運輸與安全須知，甚至是挖土消毒小技巧等。

散布世界的科技島民 用筆電接力

平台開發成員包括海外留學生、家庭主婦、研究生、上班族與數位遊牧工作者。白天工作、晚上開發、核實散落的消息，他們從沒見過彼此，卻用「一台筆電走天下」的方式在雲端24小時接力。

平台工程師組長Carol說，平均每項新功能從構想到上線僅需兩天，展現科技島民的快速行動力。「資訊流動比水流更快，有時Line打開都會當機」發起人糖糖笑說。這場民間科技接力，成為地方救災的新嘗試。

從志工到災民 資訊戰仍在進行

隨著災後進入復原階段，光復超人將轉型為「災民資訊整合平台」，政府至今仍用粉絲團的圖片彙整專線、補助資料，在地災民不只資訊落差，更是資源不平等！為協助居民更容易查詢補助、修繕與社福資源，新版本將整合地圖站點、補助教學與修繕團隊聯絡方式，幫助仍未恢復家園的居民渡過重建期。

「災難結束不代表資訊戰結束，」團隊強調，科技的角色不只是臨時支援，更是陪伴災後重建的重要力量。未來團隊將持續優化網站功能、開放原始碼與操作後台，讓未來工程師能儘速上架更新，在下一場災難來前先做好準備。從鏟子到鍵盤，從志工到災民，光復超人成為花蓮重生路上的默默推手。