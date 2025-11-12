【心理測驗】今年聖誕最想收到哪一份禮物？看你內心真正缺少的安全感。圖片來源：Lisa IG、Canva

耶誕節是個充滿浪漫與期待的季節，每個人心裡都藏著一份「想被理解」的願望。透過這個心理測驗，當你幻想聖誕老公公出現在你面前，送上專屬你的禮物，那份禮物，其實正反映你內心最深層的安全感來源。

聖誕、耶誕示意圖。圖片來源：Canva

【心理測驗題目】

如果聖誕老公公今晚要送你一份禮物，你最希望收到的是哪一個？

A. 一枚精緻的戒指

B. 一趟兩人聖誕旅行

C. 一封手寫的告白信

D. 一件柔軟溫暖的毛毯

A. 一枚精緻的戒指：你渴望「穩定與承諾」的安全感

你對愛情與關係有高度重視，內心其實非常害怕被辜負或被忽略。戒指象徵「承諾」與「歸屬」，你希望有人能真心選擇你、並願意陪你走長遠的路。這份安全感來自「確定感」，當對方能給你清楚的承諾時，你才會真正放下戒心。

建議：嘗試讓安全感從「自我肯定」開始，而不只是依附在他人承諾上。

B. 一趟兩人聖誕旅行：你渴望「陪伴與連結」的安全感

對你而言，被愛不只是言語或禮物，而是「在一起的時間」。你希望能與重要的人共享時光，一起看雪、吃聖誕晚餐、拍照片，這些小片段對你來說最踏實。你害怕孤單，更害怕被忽略，因此特別珍惜能與人共度的時刻。

建議：陪伴不只來自他人，也能來自自己。試著為自己創造「快樂的獨處時光」。

聖誕、耶誕示意圖。圖片來源：Canva

C. 一封手寫的告白信：你渴望「理解與被看見」的安全感

你是一個感性又細膩的人，對情感特別敏銳。那封信象徵著「被理解」與「被記得」——你希望有人能真的懂你，而不是只看見表面。你的安全感來自「被看見的價值」，一旦被冷落或誤會，就容易陷入不安。

建議：學會主動表達自己的情緒，而不是等別人來讀懂你。

D. 一件柔軟溫暖的毛毯：你渴望「自我保護」的安全感

你表面獨立、內心卻有一點怕受傷。毛毯代表「防禦」與「自我安撫」，你需要先確保自己被保護好，才願意放下防備。這樣的你其實非常懂得照顧別人，只是很少有人能真正照顧到你。

建議：放下「我可以一個人撐住」的念頭，允許自己被溫柔包圍，也是一種勇敢。