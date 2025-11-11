2025-11-11 17:08 女子漾／編輯許智捷
《放飛旅行團》11/14全台爆笑開演！韓善化笑認「對姜河那有點心動」 車銀優一句話讓她差點落淚
南韓年度話題喜劇《放飛旅行團》（Killing Romance Team Trip）即將在本週五（11/14）全台上映！這部橫掃韓國票房冠軍、笑點滿滿的喜劇集結姜河那、韓善化、金英光、車銀優與姜泳錫等人氣演員，一群好友臨時出國旅行，卻鬧出連環災難，從頭笑到尾。
飾演「玉心」的韓善化以無厘頭傻大姐個性貫穿全場，她坦言：「劇本太有趣，我邊笑邊一口氣讀了三遍！」這次不僅笑料滿滿，更藏著不少暖心瞬間。
韓善化再搭姜河那 笑中帶淚默契再升級
憑《酒鬼都市女人們》走紅、被封「新一代喜劇女王」的韓善化，這次在《放飛旅行團》中飾演從小暗戀姜河那角色的玉心。兩人繼《變身機長》後再度合作，默契再升級。
她透露拍攝初期確實「有點心動」，笑說：「他真的很照顧人，不管拍攝現場多忙，都會主動關心大家的狀況。」談起合作過程，她眼眶微紅地說：「那段拍攝的時光讓我學到很多，也重新體會到團隊之間的情誼。」
與車銀優首度合作 被「臉蛋天才」暖舉融化
「臉蛋天才」車銀優的加盟也讓現場氣氛瞬間升溫。韓善化笑稱：「第一次見面就知道為什麼大家都喜歡他，真的有種『這就是車銀優的力量』的感覺。」
雖然兩人戲份不多，但互動仍讓她印象深刻。她回憶道：「我們討論角色造型時，他居然對我說『姐姐，這個造型更適合妳喔』，那句話真的很貼心。」
韓善化也提到，車銀優比外表更沉穩：「他在現場很專業，說話也讓人放鬆，是個讓人感覺很可靠的後輩。」
韓國票房冠軍 五位好友爆笑「放飛之旅」
《放飛旅行團》由《特務搞飛機》《樂透大作戰》製作團隊打造，在韓國上映後勇奪票房冠軍。劇情講述五位個性迥異的死黨，終於迎來友情24週年的首次海外旅行——卻在機場就開啟連環災難模式：行李丟失、誤會不斷、鬧劇升級，讓原本的夢幻假期秒變大型修羅場。
但在這場混亂中，笑聲與感動交織，友情也重新被考驗與定義。導演以誇張卻貼近人心的筆觸，刻畫出每段友情裡「又氣又愛」的真實模樣。
首週戲院限定特典登場！
為回饋影迷支持，台灣片商特別推出「第一週戲院特典」。自11月14日至11月20日期間，凡購買《放飛旅行團》電影票乙張，即可憑票至原購票影城兌換A3電影海報乙張，共兩款隨機發送，數量有限、送完為止。
《放飛旅行團》電影資訊
上映日期：2025年11月14日
主演：姜河那、韓善化、金英光、車銀優、姜泳錫
類型：喜劇／冒險
發行：車庫娛樂
