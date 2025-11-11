2025-11-11 14:21 女子漾／編輯張念慈
鳳凰逼近改寫58年紀錄！盤點台灣史上最早、最晚、最強、最恐怖12大颱風
鳳凰颱風逼近台灣！中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估明（12日）下午至晚間登陸南台灣，高雄、屏東機率最高，最快週四（13日）清晨出海。根據氣象署統計，歷年11月曾發布颱風警報共有19個，但真正登陸台灣的僅有1967年的「吉達」颱風。若「鳳凰」登陸，將是睽違58年首度於11月登台的颱風。
氣象署指出，鳳凰上午8時30分減弱為輕度颱風，中心位於鵝鑾鼻西南方海面，以每小時約11公里速度朝北北東至東北移動，暴風圈逐漸進入台灣西南近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島構成威脅。隨著外圍環流與東北季風共伴，北部與東部地區降雨顯著。
不過，鳳凰並非最晚侵台颱風。2004年的南瑪都於12月4日登陸屏東枋寮，是台灣史上唯一冬季登台颱風。以下依西元年份排序，帶你一次回顧台灣氣象史上的12大颱風之最。
｜最頑強：1979年賀璞颱風｜
賀璞颱風從關島西北生成，一路橫掃台灣恆春南方海面後登陸澳門，再掃過越南、寮國、孟加拉，最終於印度登陸消散，總計影響超過10個國家，被認為是最頑強、生命力最強的颱風。
｜最早生成：1979年艾麗絲颱風｜
艾麗絲於1979年1月1日上午8點生成，是西太平洋年度最早生成的颱風。能在元旦誕生的颱風極為罕見，也象徵當年「開年即遇颱」的氣候異象。
｜路徑最怪：1986年韋恩颱風｜
韋恩被譽為「喝醉酒的颱風」，它「二次登陸、三次警報、四次轉向」，甚至罕見從中部濁水溪口登陸。全台68人死亡、19人失蹤、442人受傷、6,624間房屋倒塌，經濟損失超過200億元。生命期長達22天，是台灣史上行徑最詭譎、滯留最久的颱風之一。
｜災情最恐怖：1996年賀伯颱風｜
賀伯從宜蘭登陸，結構完整、避開中央山脈屏障，帶來破紀錄雨量。阿里山單日降雨超過1,000毫米，全台超過70人死亡或失蹤、463人受傷，淹水面積達35,000公頃，被稱為「百年來最恐怖西北颱」；也是在賀伯颱風後，「土石流」一詞才被臺灣民眾認識而廣為人知。。
｜滯留最久：2001年納莉颱風｜
納莉颱風在台灣本島停留49小時20分鐘，期間發布64次警報。北台灣出現嚴重水患，台北捷運與台鐵全面停擺，板南線一度化身「地下泳池」。共造成94人死亡、10人失蹤，全台損失逾90億元。納莉的緩慢路徑成為北台灣人最深刻的颱風記憶。
｜最早侵台：2001年西馬隆颱風｜
西馬隆於2001年5月13日侵襲台灣，是21世紀首個春季登台颱風，外圍環流帶來強風巨浪，造成部分交通中斷。
｜最晚生成：2000年蘇力颱風（跨至2001年）｜
蘇力於2000年12月30日生成，延續至2001年1月5日，是罕見的跨年、跨世紀颱風，被稱為「千禧颱風」。
｜最晚侵台：2004年南瑪都颱風｜
南瑪都於2004年12月4日登陸屏東枋寮，是氣象局首次於冬季發布颱風警報。雖未造成嚴重災害，但寫下台灣史上「最晚侵台」紀錄，並首度因颱風變性為溫帶氣旋而解除警報。
｜傷亡最慘重：2009年莫拉克颱風｜
莫拉克在三天內降下相當於全年雨量，造成「八八水災」。高雄小林村被土石流掩埋，逾400人罹難。全台共681人死亡、18人失蹤、33人受傷，損失超過200億元。災情慘重，颱風名稱因此被世界氣象組織除名。
｜造成停電最多：2015年蘇迪勒颱風｜
蘇迪勒颱風帶來12級以上強風，全台約450萬戶停電，創史上最高紀錄。北市路樹傾倒超過7,000棵，造成交通與通訊大亂，農業損失達22.8億元，造成8死4失蹤、437人受傷。
｜風力最強：2023年小犬颱風｜
小犬颱風橫掃蘭嶼時，測得瞬間最大陣風高達每秒95.2公尺（超過17級），刷新自1897年以來最高風速紀錄。風速過強導致氣象站測風儀器損壞，成為台灣史上風力最強颱風。
｜電桿倒斷最多：2025年丹娜絲颱風｜
丹娜絲颱風造成全台2,454支電桿倒斷，是2015年蘇迪勒的兩倍，創歷史新高。台電動員全力搶修，創下史上最艱鉅的電力復原紀錄。
