2025-11-11 12:29 女子漾／編輯許智捷
普發1萬元今晚起入帳！登記方式、查詢時間、入帳失敗補救一次看懂
普發現金1萬元政策持續進行中，政府提供5種領取方式，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等。首輪依身分證或居留證號尾數分流登記的階段已結束，自11月10日起全面開放登記，活動將持續至115年4月30日。
凡於10日前完成登記並經系統檢核成功者，最快今（11）日晚間18時起至12日，就能陸續收到1萬元入帳通知。
全面開放登記中 最快今晚可入帳
民眾可透過手機、平板或電腦上網，前往普發現金官網，在「登記入帳」頁面輸入以下資料完成申請：
(一)身分證號或居留證號
(二)金融機構帳號
(三)健保卡號
財政部提醒，建議優先使用「登記入帳」方式，1萬元會直接匯入指定帳戶，安全又便利。
若在11月10日前完成登記並通過檢核，最快今晚18時起可入帳；11日以後登記成功者，預計於登記後2個營業日內入帳。
民眾可透過網路銀行、行動銀行或補摺查詢確認。
11月13日開放查詢結果 入帳失敗可重登
登記結果將於11月13日起開放查詢，若系統顯示「核驗失敗」或「入帳失敗」，會提示具體原因。
常見原因包括：
(一)該卡片之帳戶與輸入之身分證統一編號不一致。
(二)該卡片之帳戶為已結清帳戶、警示帳戶或衍生管制帳戶。
(三)該卡片之帳戶所屬分行離線或故障。
若遇到上述狀況，可撥打1988諮詢專線或洽詢往來銀行客服了解原因。
確認問題後，可重新上網登記，或改以其他方式領取。
實體領取方式開放時程
若不便登記入帳，政府也提供其他管道。
ATM領現：11月17日開放，請備妥：
(一)身分證號或居留證號
(二)金融機構帳號
(三)健保卡號
郵局領現：11月24日開放，請備妥：
(一)身分證明文件
(二)健保卡號
登記期間將持續至115年4月30日，民眾可安心上網登記。
若登記資訊正確，系統會自動匯款入帳，不需重複申請。
