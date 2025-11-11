2025-11-11 11:28 女子漾／編輯許智捷
入冬變胖又沒時間運動？這5款居家健身神器幫你邊追劇邊燃脂 World Gym超殺優惠「體驗價$11」
天氣轉涼後是不是特別容易「想躺不想動」？加上外食變多、運動頻率下降，體重往往在入冬後悄悄飆升。其實想維持身材，不一定得花大錢添設備，幾樣小器材就能讓妳在家動起來！
這次 World Gym 精選5款高CP值訓練神器，不論是想瘦手臂、緊實小腹、練出蜜桃臀，還是單純想活動一下筋骨，都能輕鬆完成。再搭配他們雙11推出的「體驗價$11」活動，讓妳不用花大錢也能享受專業健身環境，重新找回運動的節奏。
5款居家健身神器
1. 壺鈴：全身燃脂的秘密武器
壺鈴可同時進行有氧與肌力訓練，像壺鈴擺盪、深蹲、抓舉等動作，能一口氣鍛鍊核心、背部與下半身。只要挑選能穩定控制的重量，就能在短時間內達到高燃脂效果。
2. 啞鈴：入門最實用的百搭工具
啞鈴幾乎是居家訓練的萬用神器。無論是肩推雕塑手臂線條，或深蹲加負重強化臀腿，都能輕鬆完成。建議入手可調式啞鈴，依照訓練階段切換重量，既省空間又能循序進步。
3. 彈力帶：隨時隨地都能練
輕巧好攜帶的彈力帶，是上班族與租屋族的愛用款。想練翹臀、手臂線條或伸展筋骨都能派上用場，一條就能搞定全身，出差旅行也方便攜帶。
4. 跳繩：10分鐘燃脂效率翻倍
想快速喚醒代謝？跳繩是超高效選擇。10分鐘的燃脂效果相當於慢跑20分鐘，不只強化下肢爆發力，也能提升心肺功能與協調性，短時間內就能全身發熱。現在也有主打靜音設計的無繩跳繩，搭配瑜珈墊使用，在家運動更安心，不怕吵到鄰居。
5. 瑜珈墊：運動、放鬆都少不了
從核心訓練到拉筋伸展，一張好的瑜珈墊就是妳的行動健身房。選擇防滑性佳、厚度約6～8毫米的材質，能穩定支撐膝蓋與脊椎，讓妳練得舒適又安全。
想體驗健身房卻被價格勸退？現在只要$11就能試！
如果總覺得健身房會費太高、又怕報名後沒時間去，這次真的可以放心試試！
World Gym 推出雙11限時優惠：
活動期間：即日起至11/30
優惠內容：
World Gym 兩人同行「單月體驗」只要 $11 + $11
FITZONE 兩人同行「單堂體驗」只要 $11 + $11
參加方式：可至活動頁面報名，或撥打客服專線 0809-018018 預約體驗。
專業教練、一線器材、多元團課，一次體驗通通有。找個閨蜜一起流汗打卡，讓「運動」不再是壓力，而是生活的一部分。
