【追劇】辛辣卻又充滿意義 足以作為教材的性教育影集—《性愛自修室》

若要排名家長最不喜歡與子女討論的話題，「性」想必名列前茅，除了傳統教育不鼓勵人們談「性」，因為不談論導致的無知，或許更是「性」經常在教育中缺席的主因。然而，「性」不只是人類本能的正常慾望，也與個人的情感表達、情緒管理息息相關，這也是為什麼以大膽、敢說著名的《性愛自修室》，值得四星半推薦（最後一季扣半顆），甚至被認為應該被用來作為青少年性教育的教材。

圖片來源：Netflix

故事主角歐帝斯是一位中學生，母親珍則是幫助成人解決各種性方面問題的性治療師。因為從小耳濡目染，讓歐帝斯比起同齡者擁有更多的性知識，甚至懂得該如何透過諮商解決他人的心理問題，在一連串的因緣際會下，他決定與同學梅芙開設地下性愛治療診所，幫助同學們解決那些在課堂中，無法解決的「性」問題。

作為一部好看的影集，流暢的敘事與鮮明的人物角色，絕對是必要元素。而《性愛自修室》中以青少年的角度看見「性教育」存在的困境、消除性病污名化，甚至推廣正確的性知識、性別平權等「附加」價值，加上辛辣卻又無比真實得觸及問題核心的表達方式，更讓這部影集從2019年一推出就一砲而紅。

藉由《性愛自修室》的人際互動與情節，觀眾將會漸漸理解「性」並不只是慾望或開玩笑時經常誇大的話題，甚至是吃人的洪水猛獸；恰恰與之相反，性本來就存在於每個人的心智中，與人際關係、個性，甚至是人生的幸福與否的關鍵。

儘管再熱門的影集都有完結的一天，但《性愛自修室》在2023劃下句點的同時，對於粉絲們來說，更錯愕的或許是第四季稍微「走鐘」的劇情，除了故事線紊亂、議題過於廣泛且失焦，缺乏過往獨特性的敢說敢言，甚至是天外飛來的「神啟」劇情，都讓人難免黑人問號。就算如此，依舊無法掩蓋前三季的精彩，尤其是經常因為「性」教育而苦惱的人們，絕對大推這部！