2025-11-11
【追劇】只要有巧思 「怪盜+復仇」的老酒也能很精彩—《亞森・羅蘋》
就時間上來說，《亞森・羅蘋》與《紙房子》算是同期的競爭對手，但比起後者不按牌理出牌，甚至接近腦衝的劇情，《亞森・羅蘋》算是另一個極端。亦正亦邪的灰色地帶，盜亦有道的俠義之風，讓設定本身就充滿魅力，加上「一山還有一山高」卻又不會天馬行空的劇情反轉，若不是第三季給人有點太多餘的感覺，五星好評都不是問題！
改編自小說作品怪盜紳士《亞森・羅蘋》，這部法語影集講述移民後代亞森，在父親遭誣陷入獄且死亡後，受到小說啟發，並且藉由模仿故事情節，展開類似的俠盜生活。追究其核心，《亞森・羅蘋》的主軸還是在於老掉牙的「復仇」，但因為過程夠帥氣且往往出人意料，加上或許是小說改編，讓它的敘事基礎更加穩固，老酒新裝後依舊只能用精彩來形容。
雖然不是偵探小說迷，但其魅力或許正在於，足夠貼近現實，就算不能成功在現實中被複製，也不會讓觀眾直呼「太誇張」。而《亞森・羅蘋》中的計謀，往往結合了人性的特色，更是會讓人對於其中的巧思感到驚奇；除了小說作家外，考量到小說作品完成的年代（1930左右），編劇將劇情「現代化」的手法，也是讓這部影集成功的重要因素。
不過好看的影集，也代表著存在爛尾的風險，《亞森・羅蘋》的前兩季就結構上，已經足以構成一個完結；加上新角色的突然出現，儘管情節品質沒有走鐘太多，還是讓第三季有種「為了續作而續作」的感覺。如今第四季似乎快要推出，也希望劇組能夠見好就收，讓它有個完美的 ending。
