【選書】產業再造與跨世代溝通 當洗衣店不再只是洗衣店—《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》

儘管開宗明義表明，這個帳號將不會分享任何心靈成長、勵志書籍，但這次分享的《溫馨提醒：洗衣服請記得拿—我和萬秀的成長故事！》，或許也將是其中最處於灰色地帶的一本。2020年爆紅的「萬秀洗衣店」，其中兩位年長者穿著各種服飾，展現十足活力的照片，想必依舊讓許多人記憶猶新，而這本作品正是其幕後推手，兩位店主的孫子「張瑞夫」，紀錄自己從計畫發想、實行，到最後意外在疫情期間，獲得國際社會熱烈迴響的心路歷程。

因為「關心」而開啟的奇幻旅程

「阿公，你怎麼才起床又趴在櫃檯睡？」

一般人眼中長輩的日常，卻成為推動萬秀洗衣店轉型的契機。《溫馨提醒：洗衣服請記得拿—我和萬秀的成長故事！》從一開始的發想開始，談到自己與祖父母的關係、洗衣店的價值，到最後嘗試用自己過去的經驗，嘗試改變即將沒落的產業，在獲得許多正向的回饋後，轉而開始思考自己與萬秀對於社會的價值。

之所以喜歡這本作品，是因為它除了單純的鼓舞人心，還涵蓋了產業創新、傳產困境、時尚消費習慣等議題，尤其是當中關於世代溝通的內容，更是台灣逐漸高齡化、世代對立的氛圍下，極為實用的參考案例。

我相信，很多長輩並不是不想說，只是沒機會說，他們甚至認為你不會想聽。倘若我們晚輩能主動開始，或許就是一個契機，除了可以讓他們少問你一點「薪水多少」、「要結婚了沒」，還可能因為這樣讓你聽到更多以往從來不知道的故事！

突破年齡界線 找到跨世代溝通的語言

除了對於長輩有時令人困擾的問題，提供了另一個正面突破的解方，作者在書中與長輩溝通的方法，或許可分為三大重：觀察、創造「共感」，並且突破年齡的「框架」。也是如此，萬秀洗衣店的IG帳號，才能夠出現一張又一張，令人驚艷、忍不住嘴角上揚的作品。以此作為延伸，不論是對長輩、平輩或晚輩，同樣的方式或許也能夠應用在其他關係間，創造更加良性、有趣的互動，減緩彼此的猜忌與摩擦。

「洗衣店不只是洗衣店」，藉由《溫馨提醒：洗衣服請記得拿—我和萬秀的成長故事！》不只讓讀者能夠理解已經開始被自助洗衣店取代的傳統洗衣店，更凸顯了在許多傳統產業中「人情」的存在，甚至是過去資源不豐的時期，培養出的惜物美德，這些都是現代消費社會，必須停下腳步好好思考的。

世代共好、產業創新與消費思維再造

儘管文字淺顯易懂，但《溫馨提醒：洗衣服請記得拿—我和萬秀的成長故事！》能夠帶給讀者的反思，卻極為深刻。隨著經濟發展到一定程度，「我們想要創造怎樣的社會」也將成為越來越多人開始思考的問題，而可以確定的是，比起單一、標準的現代化，如果未來能夠有越來越多結合傳統與創新的不同「萬秀」出現，或許也會讓社會變得更加多元、活潑且充滿人性。