【選書】以蠟像見證歷史的小小女子—《小不點》

你們聽過藍鬍子、睡美人、穿長靴的貓？這裡有另外一個故事：背負歷史的小小女子。你們想要血腥？我有。王宮？當然有。破屋？沒問題！噢。怪物嗎？有、有，我有很多怪物！快來看啊，只要你們願意來看，讓我展示這一切是如何製作出的，讓我以擅長的方式，告訴你們人類是什麼。

老實說對於杜莎夫人並沒有太多的認識，一開始單純只是因為覺得封面非常精美，沒想到開始閱讀後，馬上就沈浸在故事中無法自拔，其中的附在文字旁的插畫，也讓情境更加寫實。而近600頁的內容原本預計要花超過一週閱讀，最後也只花了三、四天的閒暇時間。

因蠟像而聞名 杜莎夫人的傳奇一生

雖然是以第一人稱「我」來完成，但本書的作者愛德華・凱瑞（Edward Carey），其實是一位曾在「杜莎夫人蠟像館」工作的小說家兼劇作家。也因為有了這段與杜莎夫人相關的經歷，讓他萌生靈感，決定動筆寫下這本著作。從孤兒到蠟像助手，再到王室成員的老師，最後自己開了一座蠟像館；原本被困在窮鄉僻壤，經歷顛沛流離，一度只能在他人故事中旅行，最後親自進入王宮，並且遠渡重洋到達異鄉，縱使被稱為「小不點」，但杜莎夫人一點也不渺小的人生，也藉由作者的文字，及譯者流暢的翻譯，呈現在讀者眼前。

事實是如此：人們迷戀自己。





因蠟像看見人性 由人生反映歷史

「蠟像」不論在杜莎夫人的一生，或是在小說中，都佔有極為重要的地位，尤其是在作者的安排下，它更反映出了最真實人性。因為「沒有比蠟更誠實的東西」，那些表象底下醜陋的、凶暴的、自戀的、殘酷的，隱藏在人心最底層的不堪，都表露無遺。包含法國王室、羅伯斯比（爾）及拿破崙等，就算是歷史上的名人，也不得不屈服在蠟面前，而當巴黎人因罪人斬首後的頭部蠟像瘋狂，杜莎夫人與其師傅柯提烏斯被請求中止展出時，柯提烏斯專理性如職人般的一席話，更引發筆者深思。

「這些頭會帶來更多的頭。勸你們快點遮起來或收起來！絕對不可以展示。這樣的新展覽不可以繼續下去。」

「這些蠟像只是反映外界發生的事。巴黎的現況。」（中略）

「快蓋起來，我求你！」

「但那樣等於撒謊。」





法國大革命前後 動盪的巴黎社會

如同蠟忠實反映人性，杜莎夫人的故事似乎也呈現了法國大革命前後，搖搖欲墜的社會現實。從只能住在櫥櫃的僕人、不能說話的傭人，甚至是王室形同施捨卻無法改變現狀、杯水車薪般的救濟；到革命後因為鮮血而瘋狂、脫序的群眾，甚至是「萬事皆有罪」的極權統治，儘管讀者很難不認為包含杜莎夫人、柯提烏斯及其他主角，在性格上有其特異之處，但相形之下，當時的巴黎社會景況卻更顯得荒誕。

歷史（History）從來都是屬於男性的。然而，這本歷史小說卻反其道而行。作者選擇「杜莎夫人」作為第一人稱視角，著墨於她成名前的故事。述說一個弱小的女孩，如何跨越階級、性別的阻礙，堅持熱愛的事業，並在動盪時代保有堅毅心靈，取得永恆的成就。

蘊含職人精神 女性視角的歷史

作為整本作品的簡述，封底最後的這一段，或許再貼切不已。儘管沒有那些大時代標誌事件的描述，《小不點》卻以女性的角度，帶領讀者以不同於教科書的視角，看見那段充滿血腥的歷史。對於筆者而言，傳記小說除了關於一個人的生平，同等重要的或許也是讓讀者體會當下不在其中的歷史、社會氛圍。而這本《小不點》所說的不僅僅是杜莎夫人的ㄧ生，更是法國大革命前後，巴黎社會崩解前夕的最佳見證。