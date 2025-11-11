2025-11-11 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】從反殖民小說 看見台灣新文學的誕生—《賴和小說集》
法律！啊！這真是一句可珍重的話，不知在什麼時候，是誰個人創造出來？實在是很有意的發明，所以到現在還保有專賣的特權。世間總算有了它，人類才不敢非為，有錢人始免被盜的危險，貧窮的人也才能安分地忍著餓待死。 —《蛇先生》賴和
「白話文」如今已經是現代讀者最習慣的文體，包含用字遣詞、邏輯與結構，都已經成為評斷一本書是否「好看」的基本條件。然而，我們所習慣的這種「新文學」，其實是始於不到百年前，一群日治時期台灣作家的耕耘，其中被尊稱為「台灣新文學之父」的賴和，更是樹立里程碑的重要作家。
反殖民的代表 台灣新文學之父—賴和
出生於1894年、卒於1943年，賴和的一生可說是緊緊扣合著日治時期，家鄉在彰化且屬於庶民出身，也讓他能夠更貼近於平民百姓的生活，不只因為醫生職業救人被稱為「彰化媽祖」，其文章反抗殖民、批判當權者的同時，更可以看見當時一般人生活的社會樣態。在洪範書局出版的這本《賴和小說集》中，收錄了21篇賴和所著的短篇小說作品，藉由他的文字，也呈現了第一代日治台灣作家，由文言文系統轉化到白話文的改變。
因為巡警們，專在搜索小民的細故，來做他們的成績，犯罪的事件，發見得多，他們的高昇就快。所以無中生有的事故，含冤莫訴的人們，向來是不勝枚舉。什麼通行取締、道路規則、飲食物規則、行旅法規、度量衡規紀，舉凡日常生活中的一舉一動，通在法的干涉、取締範圍中。──她妻子為慮萬一，就把新的稱仔借來。
曾出現在國文課程中的〈一桿稱仔〉，或許是賴和廣為人知的作品。其中主角秦得參受辱的過程、日本警察的蠻橫，及悲劇的結尾，都讓人印象深刻；而被捕後秦與法官快速的對話，更能夠感受到作者忿忿不平的心理狀態。在一般描述時使用北京白話文，對話時則採用台語語法的文字，也可以感受到他已經能夠流暢地使用白話文創作，並且看見當時台灣作家在未標準化的情況下，嘗試以漢文紀錄台語的努力。
新舊文學交界 夾雜漢、日、台的語言實驗
對於現代讀者而言，閱讀賴和的作品或許稱不上「好看」，但有趣的是能夠看見許多當時社會、知識界的蛛絲馬跡。像是使用「月球」，表示已經具有星球概念；以「快快快快」象徵鑼鼓的聲音，顯示當時並沒有標準化的用字等，而惱人卻又經常出現的「〇〇〇」，更代表著當時的台灣媒體，受到殖民政權箝制、審查言論的事實。
雜揉著北京白話文、未標準化的台灣白話文，甚至還有一些日文直譯，讓這位台灣新文學重要作家的作品，顯得不是那麼容易閱讀，但同時也得以讓人反思，如今我們所認為理所當然的文學基本門檻，其實是前人一字一句建築起來的成果。
