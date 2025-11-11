【選書】向布農獵人學習如何成為「山裡的人」—《走進布農的山》

跟著山裡的人學習，成為山裡的人，是我的期許。不僅是山林的知識與技能，也包含思維。

似乎是因為登山的風氣開始盛行，關於山、自然環境的書籍，能見度感覺也越來越高，而在2022年出版的作品當中，《走進布農的山》這本由臺灣黑熊研究人員郭彥仁（郭熊）初試啼聲的作品，藉由結合原民文化，想必也吸引了不少兩者同時都有興趣的讀者。在書中，作者記敘了自己為了從事研究，進入山林的親身體驗，因為親近山而得以了解，並跟隨布農獵人的腳步，讓自己成為一位「山裡的人」。

一位黑熊研究人員遇上布農獵人文化

有別於甘耀明的作品《成為真正的人》，《走進布農的山》以作者第一人稱紀錄下了布農族的文化，以及山林對布農族的意義；去除了小說虛構的裝飾，不熟悉布農文化的讀者，得以將自己寄託在書中的作者當中，更近距離地觀察、體會書中的細節。儘管不像《女子山海》，在文字上幾乎是「我手寫我口」的白話，也沒有《我所告訴你關於那座山的一切》中，劉辰君在生命盡頭書寫關於山與生命的悲壯，郭熊混合著數次登山的記憶，接近意識流的紀錄，卻更加直接地傳達了他真摯的情感與對山林的熱愛，有時甚至會讓人忍不住在作者遭遇奇特的經驗時，跟著面前的文字振奮、歡呼。

相對於其他登山者，對於郭熊而言，走進山林更接近於「回家」，他更稱八通關古道為「深度思索的山徑」；而對於讀者而言，閱讀《走進布農的山》同樣是一趟反思的旅程，藉由看見布農獵人的生命、生活觀，我們所習慣的那些日常，似乎也變得不那麼理所當然。

行走時，獵人教導我用明顯的地景與跡象去記住獵鹿。休息的時刻，則是訴說每個地方的族語名稱，以及此地發生的故事。這種獵人的節奏看似隨性，不同於行軍式的登山模式，但是卻含有細膩且特殊的地理資訊與山林情感，顯示文化與地景的共生關係。

遠離現代科學 藉由親身體會成為「山裡的人」

以景物取代GPS定位、利用身體感受來命名的習慣，就算是沒有受過專業訓練，卻遠比學者還要豐富、實用的山林知識，這些作者在文字中的反思，同時挑戰了現代講究科學、標準化的思維。尤其是作者提到過去總是想要尋求「標準答案」，卻屢屢碰軟釘子，最後才了解許多事必須「親身體會」才能理解的經驗，更直擊傳統教育的盲點，甚至是現代人在長大後，依舊因為執著於「為什麼」而感到焦慮的通病。

布農族曾經在山上過著富裕的生活，而不是在山下當板模工、協作或酒鬼。

儘管大部分的內容，是關於作者在進行研究時，與自然的互動，但《走進布農的山》最重要的意義，或許還是在於看見充滿文化底蘊，甚至是生活智慧，卻無可避免迅速凋零的原民困境。台灣是多山的島嶼，日益頻繁的登山活動，也正說明縱使是現代人的生活也無法自外於山林。然而，我們真的懂山嗎？包含山林、其中的生物，同樣需要被保護、尊重，而唯有向那些沒有耀眼頭銜，卻遠比其他人更了解如何與自然互動的「山裡的人」學習，或許才能真正實現所謂的「登山文化」與「登山精神」。