【選書】「只要他身上還有死刑 台灣的戒嚴就沒有真正結束！ 」—《流氓王信福》

從2011年開始，包含江國慶、蘇建和、徐自強與鄭性澤等，部分冤案獲得平反，也讓人開始對司法改革產生希望。然而，我們經常忽略這些案例只是少數，儘管轉變已經開始，仍舊有許多冤案的受難者仍在牢獄中，甚至已經死去，而屬於他們的正義卻依舊遙遙無期。其中，身為台灣現今最高齡死刑犯的王信福，正是其中之一。

他是流氓 同時也是冤獄受難者

儘管如此，當看到《流氓王信福》的書名，或許會讓不少人產生疑惑，明知道戒嚴時代的冤案並不會挑對象，卻還是難免對於「為流氓平反」，有一些先入為主的想法。然而，藉由長期關注人權議題的作者張娟芳一步步抽絲剝繭，讀者將看到的將不只是這起案件在審判時的種種疑點、王信福的人物故事，還有在蔣介石威權政府時期，將台灣人民「流氓化」，以方便進行統治的血腥歷史背景。

王信福個人的流氓史，是從長頭髮花襯衫開始的。

就結論而言，《流氓王信福》是本精彩、豐富的作品。不論是其中藉由虛構，由王信福家屬的視角講述他的故事、邏輯式地討論判決的疑點，或者是旁徵博引介紹當時的時代背景，它介紹的是一個罪犯如何「被流氓」的人生；一起在戒嚴時期有瑕疵，如今卻遲遲無法翻案的死刑宣判；以及一段不被主流社會所關注，卻是轉型正義重要拼圖的歷史。

最年長死刑犯背後的冤案 起緣於戒嚴「流氓」政策

「轉型正義的對象通常是清白的民眾」，《流氓王信福》的出現，在兩種層面上挑戰了這樣的刻板印象。不只是因為國家暴力（包含司法審判與戒嚴時期的行政壓迫）並不會因為看到壞人就轉彎，在那個年代，甚至就連「清白」的標準，都經常只是政治上分別敵我的工具。

而在戒嚴時期的冤獄令人憤慨的同時，但更讓人感到無奈的，或許是在物是人非的情況下，加以王信福本身「流氓」標籤所帶來的偏見，讓他的翻案縱使充滿根據，過程卻無比艱辛。儘管如今已經沒有超越憲法的威權存在，但取而代之的輿論，及只注重聳動的媒體，又何嘗不是另一種威權？

芷嫻說：「過去已經過去了，我們相信現在這個案件，信福大哥真的是被冤枉的。」「那是我們自己在這邊講人權，外面的人都不是這樣想的。」還是笑嘻嘻的。

在討論廢死之前 台灣司法「轉骨」之路

連國小都沒有畢業、從18歲就過著被到處流放、壓榨勞力的生活，自嘲完全沒有自力救濟能力的王信福，想要對抗法律與國家，就如同封面上推著巨石的渺小人影，而一次次的上訴駁回，更讓這位現實中的薛西弗斯，只能繼續用盡力氣讓自己不被現實無情碾壓。

在台灣，「廢死」時最具爭議性的議題之一，但在進行各種正反辯論之前，許多人或許都忽略了一個最關鍵的議題：「我們真的能夠相信司法嗎？」根據2022年台灣民意基金會的調查，至今仍有逾4成的民眾不滿意司法改革的成效，正在施行的國民法官制度，勢必也將面臨不少的挑戰。

只要他身上還有死刑，臺灣的戒嚴就沒有真正結束！

在推薦序中，促進轉型正義委員會委員彭仁郁以「轉骨」，比喻王信福案例的重要性或許再貼切不過。儘管歷經層層選拔法官也是人，但只要是人都會犯錯，與其期待不犯錯的司法，更實際的或許是打造一個「知錯能改」的環境。而《流氓王信福》的出現，也提醒了我們，唯有通盤檢討戒嚴時期的一切不當作為，台灣的司法改革與轉型正義才能夠再向前邁進。