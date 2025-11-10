《凶器》：多重視角的迂迴劇情，顛覆想像的人間兇器

還記得2022年票房出色又好評不斷的《宿劫》嗎？憑藉著摸不著頭緒的劇情鋪陳，以及壓迫感十足的驚悚氛圍，讓當年負責編導的札克克瑞格（Zach Cregger）成為繼喬登皮爾（Jordan Peele）之後，又一位從喜劇演員華麗轉身為恐怖電影的創作新星。

《宿劫》初試身手的成功起步，讓札克克瑞格迅速成為各大片商爭相合作的對象，而他也趁勢著手《凶器》的靈感構思，當劇本大致完成後，更成了各大片商爭相競標的炙手可熱，這部由他再次身兼編導的第二部原創作品，自然是廣受矚目的備受期待。

故事發生在賓州小鎮的梅布魯克小學，某個看似尋常的平凡日子，剛來學校任職的潔絲汀老師（茱莉亞加納 Julia Garner 飾），發現班上17位學生竟然不約而便同的集體缺席，安靜空蕩的教室裡只剩一位小男孩，唯一出席的艾力克斯（凱瑞克里斯多夫 Cary Christopher 飾），是個沉默內向、存在感極低的小孩，但在今天這莫名詭異的狀況之下，讓人完全無法忽視他的存在。

原來，就在前一晚的凌晨2點17分，所有失蹤的小孩都同一時間醒過來，不疾不徐的下床開門、處之泰然的穿過院子，用著相同的姿勢奔跑，頭也不回的跑進黑暗，從此音訊全無的人間蒸發，警方鋪天蓋地的全面搜索，卻毫無頭緒的焦頭爛額，失蹤孩童的焦急父母們，只能坐困愁城的束手無策，究竟這些孩子去了哪裡？誰是暗中策劃一切的幕後真兇？這離奇的失蹤案件背後，又暗藏著什麼不可告人的可怕真相？

在整個劇情的架構鋪陳上，《凶器》某個程度就像是《宿劫》的進化版，同樣是非線性的敘事手法，透過角色之間的不同視角，拼湊出故事原貌的真相大白，這次隨著更多登場的角色章回，讓故事更勝前作的曲折離奇，加上每位演員在各自章回，都能獨挑大樑的出色演技，成功地型塑出性格迥然的角色群像。

從一開始班導師潔絲汀視角，疑雲重重的驚悚開場，讓人百思不解的撲朔迷離，再到失蹤學生父親亞契視角（喬許布洛林 Josh Brolin 飾），始終堅持不肯放棄的調查過程，就像是步步驚心的抽絲剝繭，另外警察保羅（艾登艾倫瑞克 Alden Ehrenreich 飾）與毒蟲詹姆士（奧斯汀亞布蘭斯 Austin Abrams 飾），這兩人糾纏不清的互動過程，則是導演札克克瑞格的驚悚懸疑裡，經常可見荒謬惡搞的黑色幽默。

至於校長馬可斯（黃凱旋 飾）視角，不但是血肉模糊的觸目驚心，更是劇情急轉直下的重大轉折，從《宿劫》的野蠻人到《凶器》的女巫傳說，雖然都不是極富新意的驚悚元素，但札克克瑞格就是有辦法營造出毛骨悚然的懸疑氛圍，最後小男孩艾力克斯的倖存視角，更是整個事件來龍去脈的水落石出，也是幕後真兇浮出檯面的原形畢露，直到艾力克斯以其人之道還其人之身，獵人變成獵物的反被追殺，那一氣呵成的逃殺反噬，反而有種以暴制暴的大快人心。

本片只靠著3,800萬美元的製作預算，最終締造出2.52億美元的全球票房，不論是IMDB還是爛蕃茄，都拿到高分的創下佳績，札克克瑞格再次出鞘的《凶器》，依然是不負眾望的表現出色，甚至比《宿劫》更加青出於藍的令人驚艷，同樣是跳脫框架的不按牌理出牌，沒有傳統恐怖片裝神弄鬼的慣用套路，而是透過多重視角的迂迴劇情，呈現出顛覆想像的人間兇器。

《凶器》觀影重點：

1.備受期待的札克克瑞格。

2.宿劫進化版的劇情架構。

3.真正可怕的其實是人性。