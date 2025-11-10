藍芽耳機、AirPods不能托運？台灣6家航空新規定一次看。圖片來源：pexels

出國打包行李時，你是不是也習慣把「藍牙耳機」順手丟進行李箱？小心！這個看似無害的小東西，其實是航空公司的「黑名單」。立榮航空、長榮航空與台灣虎航近日都明確公告，藍牙耳機（含充電盒）禁止託運，必須隨身攜帶上機。

為什麼不能託運？

事實上，關鍵就在那顆看不見的「鋰電池」。日前有旅客在「日本自由行討論區」分享，他在登機口被廣播叫名，原來是託運行李中放了未開封的 AirPods，必須當場取出才能放行，因為AirPods 的充電盒會在行李箱中持續待機、微量放電，一旦在貨艙中意外啟動、過熱，就可能引發火災風險。

這也是為什麼越來越多航空公司對「含鋰電池的電子產品」加強管制，不是他們小題大作，而是真的關乎飛航安全。

立榮航空、長榮航空：藍牙耳機「禁止託運」

立榮航空在官網公告指出，藍牙耳機（含充電盒）屬於「可攜式電子設備（PED）」，放入行李託運時會自動充電、處於待機狀態，這不符合PED「需完全關閉」的安全規定。因此，藍牙耳機一律不得託運，必須手提上機。

長榮航空的規範與立榮一致，更補充說明，像是「行動電源」或「備用鋰電池」同樣只能隨身攜帶，絕對不能放進行李托運。不只為了規範，更是為了防止空中突發狀況。

台灣虎航：藍牙耳機、手持電風扇都不能託運

台灣虎航在官網上也明訂，藍牙耳機充電盒、內建鋰電池的手持電風扇等物品，基於安全考量，一律不得託運，只能以隨身方式帶上飛機。

簡單說，只要產品裡有鋰電池，不論是充電耳機、自拍桿，還是手持風扇，全部都該乖乖放在隨身包裡。

華信航空：雖未強制，但「建議你別放」

華信航空目前採取「建議」態度，提醒旅客藍牙耳機（含充電盒）屬於可攜式電子裝置，放進托運行李內會自動充電，仍有安全疑慮。為避免麻煩，建議以手提方式攜帶上機，既安全又省事。

中華航空與星宇航空：條件允許，但要完全關閉

中華航空則指出，藍牙耳機屬可攜式電子用品，使用上需符合電子用品規範；行動電源與備用鋰電池一律禁止託運。

至於星宇航空則稍微彈性一些，並未明文禁止藍牙耳機託運，但有條件限制：鋰電池設備必須完全關閉、做好防護措施，且電池功率必須小於2.7Wh（或鋰含量低於0.3g）。

下次打包出國時，記得先上網查詢各家航空的規定，別順手把藍牙耳機丟到行李箱了！

