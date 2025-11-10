網瘋傳：每天吃洗過的雞蛋39歲肝癌過世？ 專家揭正確步驟：散裝蛋用乾布擦，下鍋前才沖洗 。圖片來源：Canva

你可以先知道：

（1）傳言影片標題與內容不符，內容並未提及標題所說的「早上千萬別和它一起吃」到底是什麼東西。

（2）影片並未說明雞蛋是洗選蛋、還是散裝蛋，以及「每次都沖洗雞蛋」的時點，若是散裝蛋應該在買回家後先用乾布擦淨、下鍋烹調前沖洗才是正確做法。

網傳「39 歲就肝癌去世！早上千萬別和它一起吃，比煙酒還傷肝 50 倍」影片，4 個月內觀看次數 30 萬，但全片內容並未真正提及是哪樣東西，下方留言多人反映「也沒有說雞蛋不能和啥同吃」、「根本不是標題所說的」。

專家表示，片中所說的清洗雞蛋的問題，散裝蛋的正確清潔做法應該是買回家後用乾布擦淨，放進冰箱儲存後於下鍋烹調前沖洗，但提早沖洗而變質的雞蛋與肝癌的關聯缺乏科學證據，提醒民眾喜歡吃不熟蛋的人，最好選用符合 CAS 標準的洗選蛋較有保障。

吃下洗過的變質雞蛋致肝癌？

原始謠傳版本：

才39歲就肝癌去世！早上雞蛋千萬別和它一起吃，比煙酒還傷肝50倍！僅一口就能讓肝臟爬滿癌細胞，醫生一口都不敢碰，很多人卻天天吃｜三味書屋

主要流傳這段影片並在社群平台流傳：

影片內容描述：35歲老師每天吃一個雞蛋當早餐，沒想到竟肝癌過世，為他治療醫生痛心表示這樣吃雞蛋就是在吃砒霜，難怪肝病癌找上門。（00:44）中學老師前段時間覺得自己沒有休息好、沒有力氣，站起來就頭暈，沒過多久他就在講台上暈倒了，後來被學校同事送到醫院檢查，結果出來後讓他無法接受，他怎麼也想不明白自己沒有不良嗜好，怎麼會患上肝癌，原來是因為他很喜歡吃雞蛋，但是有潔癖，每次都要沖洗雞蛋，沖洗過的雞蛋保護膜受到的破壞，容易發生變異，他長期食用這種雞蛋，增加了肝臟解毒的負擔，有些毒素就發肝臟病變。

查證解釋：

傳言提到「醫師說這樣吃雞蛋就是在吃砒霜，難怪肝病癌找上門」，指病例每次都會沖洗雞蛋所致，MyGoPen 查詢網路資料，臺灣蛋品市場中洗選蛋市佔率約 3 到 4成，MyGoPen 查核記者致電臺安醫院營養師陳俞均，她表示，根據食藥署公布的「生鮮蛋品洗選作業指引」，洗選蛋是指「禽蛋收集後，經洗淨、風乾、檢查、包裝後貯運」，該官網新聞資料指出，「生鮮蛋品經過洗選後，有助於降低沙門氏菌污染，蛋品經過洗選的過程，會將蛋品表層的細菌、附著物去除，但也會將蛋殼外的保護層洗除，處理不當，有可能使蛋品再遭受洗潔劑或微生物污染，所以洗選過程應有良好管控」。

洗選蛋管控很重要 買了最好馬上放冰箱

陳俞均強調，由此可見，清洗雞蛋有其專業及標準，且根據過去的研究報告，台灣約 5 顆散裝蛋就有 1 顆遭沙門氏菌污染，因此她建議還是儘量購買洗選蛋，衛生安全比較有保障，只要根據官方建議的方式保存就能安心，因為根據 CAS 台灣優良蛋品標準，蛋雞場的軟硬體設備及飼料，都必須經過檢驗合格、且符合動物用藥標準，CAS 生鮮蛋品在 25℃ 以下可保存 14 天，但還是建議民眾購買後立即存放在冰箱冷藏，保存期限可達 4 周以上。

陳俞均表示，根據影片的畫面及旁白口音推測應是來自中國，由於無法確知當地雞蛋衛生管理的相關規定，且傳言只提到「每次都要沖洗雞蛋」，無法得知洗蛋的時機是買蛋回家後、還是下鍋烹調前，但根據臺灣農業部的建議，散裝蛋買回家以後，應該以乾淨的乾布、或是廚房紙巾將雞蛋表面的髒污擦乾淨，因為這時候如果就直接清洗的話，確實有可能將蛋殼的保護層洗掉、反而容易造成雞蛋變質，所以只能以乾擦的方式清潔、放入冰箱，直到下鍋烹調前才用清水沖洗表面，避免打蛋、烹調過程中發生交叉污染。

散裝蛋用乾布擦 下鍋前才沖洗

至於傳言還提到該病例吃了洗淨後反而變質的雞蛋而罹患肝癌，陳俞均強調，變質的雞蛋容易引發腸胃炎或上吐下瀉，很難想像這樣的雞蛋在導致慢性肝癌之前，卻沒有引發過急性食物中毒、而使病患有所警覺，而且根據臺灣的資料，肝癌的危險因子包括肝硬化、抽煙、喝酒、病毒性肝炎、非酒精性脂肪肝、黃麴毒素等等，並沒有不新鮮的雞蛋這一項，傳言的說法並沒有提出科學實證、證明該病例的肝癌與變質雞蛋之間的因果關係。

此外，陳俞均也提醒民眾，如果喜歡吃不熟蛋，例如蛋蜜汁、生蛋黃沙茶醬、提拉米蘇等，就一定要選擇 CAS 的蛋品較有保障，才能健康安心吃雞蛋。

結論

傳言影片提到「每次都要沖洗雞蛋」，無法得知洗蛋的時機是買蛋回家後、還是下鍋烹調前，雖然買蛋回家後就沖洗是錯誤作法、恐導致雞蛋變質，但變質的雞蛋容易引起上吐下瀉等急性食物中毒症狀，難以長期導致慢性病肝癌而未被警覺，此為傳言說法錯誤的部分，且肝癌危險因子並沒有不新鮮雞蛋這一項。

諮詢專家：臺安醫院營養師 - 陳俞均