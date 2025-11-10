「內湖拉麵推薦」湯一筋拉麵，737巷隱藏版人氣美食，濃郁雞豚湯頭讓人一試上癮！「捷運美食」台北拉麵推薦

內湖七三七巷一整條美食寶庫，藏在巷弄裡有一碗讓人一試就上癮的幸福滋味就在湯一筋拉麵。

湯一筋拉麵

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷73號

時間：週二至週五 11:30-14:00~17:30-2100

週六 12:00-20:00

店裡氛圍低調又溫暖，木質調的裝潢散發濃濃日式氣息，熱氣繚繞的湯香，一踏進去，時間彷彿慢了下來，就是要讓人靜下心、好好品嚐拉麵的美味！

跟大家分享湯一筋的美味！

蒜香雞豚拉麵240

濃郁雞湯融合豚骨的厚實底韻，香氣就先撲面而來。還可以吃到豬豚的香和雞肉的鮮，蒜香在舌尖散開。湯頭滑順、油香恰到好處，搭配Q彈麵條與溫泉蛋，每一口都濃厚又有層次，是會讓人喝到見底的滿足感。

魚介雞豚拉麵250

湯頭以雞湯與豚骨為底，融入小魚干跟柴魚的鮮味，所以湯頭十份鮮甜。入口的濃厚，有海味的鮮、雞湯的滑順、豚骨的厚實交織出立體口感，再轉為清爽回甘。搭配Q彈麵條與半熟蛋的柔滑，一口接一口停不下來。

店老闆是一位年輕職人，堅持每天新鮮熬湯。從熬湯、挑麵到炙燒叉燒，全都親自掌控火候。老闆說：「一碗拉麵的靈魂在湯，不能省時間。」這份講究，成就了湯一筋拉麵。

在737商圈巷弄裡的湯一筋拉麵，低調卻溫暖，是內湖人心中的療癒據點。無論是上班途中想用一碗熱湯麵暖胃，還是假日午後想放慢步調，這裡都能用一碗湯面盛起生活的小確幸。

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573690935692

IG：https://www.instagram.com/tang.yi.gin/

