從「藝術痕跡」到「水潤肌光」✨OL親測ÉTERNITÉ奇蹟撫紋乳液｜乾肌急救乳液分享｜敏感肌友善推薦💧

有沒有那種時候，照鏡子發現自己的臉乾得像風乾橘子皮🍊⋯⋯一條條細紋偷偷跑出來，還特別愛卡粉、浮粉，就連拍照都需要濾鏡救命🥲

我承認啦，我不是沒保養，但有時候真的太忙、太累，加上冷氣、熬夜、壓力輪番攻擊，肌膚只剩下一句話：「我已經盡力了。」💀

這時候我看見ÉTERNITÉ品牌FaceBook粉絲專頁【百年油畫都想試用的 逆轉奇蹟】活動，注意到品牌資訊與產品特色！

然後我就參加粉專活動，申請試用包，超級期待！

收到貨試用了以後，覺得效果比我想像中的滿意。

​就這麼遇見了它——ÉTERNITÉ 奇蹟撫紋精華乳液

​不誇張，這罐讓我懷疑它是不是偷偷聽見我每天睡前的抱怨（笑）💭





📦 開箱那天，我的手跟心情一樣乾燥（但很期待）

收到試用包的時候正好是月底壓力爆棚，每天加班、狂喝咖啡、熬夜追報告，我的臉已經乾到開始脫皮，尤其鼻翼兩側又紅又粗、額頭還多了一條皺（嗚）

第一晚使用的時候，我直接洗完臉後單擦它，質地是介於精華液和乳液中間的那種柔柔的乳白色，不油不黏，味道是那種淡淡草本香，聞起來很舒服，不會刺鼻或太甜。

抹在臉上的時候我立刻有一種：「欸？是我臉太乾還是它真的很厲害？怎麼一下就吸進去了？」😳





🪞使用後一週的變化，讓我差點以為我偷用了什麼秘密配方

連續使用七天（真的很認真，一天兩次不偷懶），最大的感覺就是——「皮膚摸起來不一樣了」！！

原本粗粗的地方，像是下巴、鼻翼，摸起來變平滑好多；而原本一笑就裂開的法令紋，也比較不會有乾乾裂裂的感覺。

而且我有注意到：上妝超服貼！

以前粉底都會卡在笑紋或鼻子兩側，現在完全不卡（我甚至有偷懷疑自己是不是被系統更新了🤣）

成分簡單有力，主打「穩膚＋潤澤＋調理」三合一！

​ÉTERNITÉ這瓶奇蹟撫紋精華乳液裡面有三大核心：

後生元成分 （溫和修護）

（溫和修護） 草本植萃 （穩定膚況、舒緩小情緒）

（穩定膚況、舒緩小情緒） 胺基酸複合物（給肌膚喝水💧）

所以你用的不是普通乳液，是一個為了讓皮膚「好好過生活」而設計的儀式感保養。





👯‍♀️這瓶也超適合拿來送禮！不管是長輩、閨蜜都會愛

如果你在煩惱生日送什麼，或是過節想找一點儀式感禮物，這瓶完全合格

​連包裝盒都美到不像話，我媽看到也說：「這瓶我可以收。」（而且我媽超挑剔）





💡小tips：這樣用效果更棒！

我後來試出一招效果超棒：晚上洗完臉＋化妝水後，在臉還微微濕潤時擦這瓶，再用雙手「壓臉」5秒鐘，每一處都按壓到。

​隔天早上起床臉就像剛敷完面膜一樣滑順🥹✨

如果想加強，可以再搭配玫瑰噴霧類的保濕水，讓整體吸收再升級！

✨這是一種「我值得更好」的提醒

ÉTERNITÉ的品牌理念是「始於愛，留於永恆」，聽起來很浪漫

但實際用下來我真的感受到它不是只在做外在的修護，而是在傳遞一種——「妳值得被好好照顧」的訊息。

​我們每天忙著為工作努力、為別人著想，但別忘了，也要為自己停下來，輕輕抹一層柔軟，給肌膚、也給自己，一點喘息的時間🌙

這瓶ÉTERNITÉ奇蹟撫紋精華乳液，對我來說不只是乳液，是我每天和自己說「我很好，真的」的一種方式💛

